Nedotknuteľní sú späť! Tento príbeh vraj stojí za to vyrozprávať odznovu

Niekto si možno povie, že na remake je ešte priskoro, veď francúzski Nedotknuteľní mali premiéru iba v roku 2011. Na druhej strane nie je na škodu, keď film s takouto tematikou uvidia ďalšie státisíce divákov. Okolo postihnutých ľudí stále krúžime po špičkách plní rozpakov a nevieme, ako sa k nim vlastne správať.

Život bez pohybu

Keď Nedotknuteľní vtrhli do svetových kín, pôsobili ako zjavenie. Zbavení falošného pátosu a s poriadnou dávkou humoru, ukazovali reálny život ľudí, ktorý si vlastne vôbec nevieme predstaviť. Pritom sú medzi nami a nesú si svoj údel na bezvládnych bedrách a ramenách. Je to totiž príbeh o paraplegikoch, ktorí ochrnuli od krku nadol a nedokážu hýbať nohami ani rukami. Je pravda, že paraplegik vo filme sa od väčšiny chorých s rovnakým údelom líšil tým, že bol veľmi bohatý a natrafil na výnimočného opatrovníka. Drisse bol živelný mladík z predmestia, ktorého práve prepustili z väzenia a s postihnutými ľuďmi nikdy nepracoval. Nemal teda žiadne skúsenosti, no zároveň žiadne predsudky. A vniesol do života svojho zamestnávateľa to najdôležitejšie – zábavu, prirodzenosť a napokon aj priateľstvo.

Silná konkurencia

Film však bol úspešný nielen vďaka jedinečnému scenáru, ale hlavne hlavnému hrdinovi Drissovi, ktorého stvárnil Omar Sy. Urastený černoch okúzlil nielen filmového Phillippa, ale aj milióny divákov. Nový film, ktorý práve prišiel do našich kín, to preto nebude mať ľahké. Francúzsku snímku majú mnohí diváci ešte stále v čerstvej pamäti. No možno ich zláka príležitosť porovnať, ako si s delikátnou témou poradila americká kinematografia. Hlavnú rolu stvárnil Bryan Cranston preslávený seriálom Perníkový tatko a nominovaný na Oscara za film Trumbo. Úlohu odzbrojujúceho opatrovateľa dostal Kevin Hart. Paradoxne, komik z Jumanji je teraz v centre záujmu aj preto, že sa pod tlakom verejnosti za svoje homofóbne vyjadrenia vzdal moderovania tohtoročných Oscarov.