Nový DIV SVETA: Zasnívajte sa! Na tomto mieste by ste sa chceli ocitnúť aspoň na chvíľu

“Filipínske moria sú vážne ohrozené. Nadmerný rybolov, masový turistický ruch, obrovské znečistenie plastovým odpadom a toxickými produktami, ako aj klimatické zmeny predstavujú skutočné ohrozenie súostrovia a samozrejme aj prežitia jeho obyvateľov. Koraly umierajú, mangrovové oblasti sú zničené, morské trávne porasty sa dusia a životne dôležité populácie rýb a iných morských druhov nebezpečne klesajú,” píše sa na stránke prestížneho architektonického ateliéru Vincent Callebaut Architectures.

Nulový odpad

Nulové emisie, nulový odpad a nulová chudoba – to je krédo, ktoré by mal spĺňať ekologický rezort s názvom Nautilus Eco-Resort. Mal by raz vyrásť v tomto kúte sveta, do ktorého sa hrnú státisíce turistov.

Mal by zachovať krehkú prírodu pre ďalšie generácie.

Materiály, ktoré sa v ňom použijú majú byť stopercentne recyklovateľné alebo už využité - využijú sa napríklad vedľajšie produkty z poľnohospodárstva. Rezort bude sebestačný samozrejme aj v produkcii energie - využije sa aj sila oceánu a vietor. Inteligentné zariadenia budú vedieť recyklovať aj dažďovú vodu, organický odpad sa recykluje na biomasu - tá sa využije následne tiež. Budovy sú totiž plné zelene.

Budovy sú navrhnuté tak, aby sa v nich človek cítil v absolútnom spojení s prírodou. Niektoré segmenty sa dokonca otáčajú, aby mali apartmány stále nový výhľad.

V rezorte nebudú len turisti ale sú tu aj priestory pre vedcov, ktorí chcú skúmať tamojšiu prírodu a hľadať cesty, ako jej pomôcť. Na streche vedeckého centra sú zeleninové záhrady a ovocné sady, ktoré budú zásobovať miestne kuchyne.

Bude tu súdliť dokonca základná škola a športové haly pre miestnu mládež. "Objavte svet bez toho, aby ste ho narušili," znie heslo francúzskych architektov. Mohli by si ho osvojiť všetci...