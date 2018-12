Pat a Mat spôsobili škandál v Iráne. Čím tak pobúrili?

Na Patovi a Matovi, ktorí si poradia v každej situácii – aj keď za nimi zväčša zostane poriadna spúšť –, vyrástlo niekoľko generácií. Premiéra rodinného animovaného seriálu… A je to bola v roku 1976! Baví aj dnešné deti odchované na internetových hrách a superhrdinoch. Bolo to vidieť aj na slovenskej priemére, kde malí diváci bez problémov obsedeli a z hľadiska sa ozývali salvy smiechu.

Trapas v Iráne

Rozprávka Pat a Mat: Zimné radovánky nadviazala na letný film režiséra Marka Beneša Pat a Mat znovu v akcii. Mimochodom, je to syn autora pôvodného animovaného filmu Lubomíra Beneša. Tomu sa podaril kuriózny kúsok. Pobúril televíznych divákov v Iráne, keď televízia omylom odvysielala diel, kde Pat a Mat vyrábajú víno. Bol to diel vyrobený špeciálne na Silvestra s hviezdičkou, no v iránskej televízii to prehliadli. Za prešľap traja pracovníci dostali výpoveď.

Budú traja

Marek, ktorý nadviazal na otcovo dielo, sa snaží posúvať hranice. Vďaka nemu napríklad Pat a Mat už aj prehovorili, dabovali ich dvaja obľúbení komici Richard Genzer a Michal Suchánek. V epizódkach sa objavujú čoraz modernejšie nástroje a výdobytky techniky. No hlavne, režisér má plán nerobiť v budúcnosti len filmy poskladané z epizódok, ale urobiť celovečerný film so súvislým dejom. K dvom susedom v čapiciach prvý raz pribudne tretia postava. Máme sa teda na čo tešiť.

Smrť ho neumlčala: Kráľ sa vrátil na pódium. Nepremeškajte to!

FOTO: Z roztomilých dvojičiek sa stali dve strašidlá! Uživili by sa ako strašiak do maku...

Môžu detské parfumy ublížiť? Čo si treba všímať, ak chce vaše dieťa vlastnú voňavku