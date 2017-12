Podrazil ho syn! Viete, kto spôsobil, že všetci zrazu prepierajú sexuálny život Karla Gotta?

Božského Karla ženy vždy milovali a on to náležite zneužíval. To, že Karel Gott (78) nie je anjelik, však prasklo už v minulosti. Keď sa začali vynárať jeho nemanželské deti, alebo keď jedna zo zástupu mileniek Martina Formanová napísala knihu o tom, ako trpela, že nebola jediná. Sú to teda všetko staré veci, no zrazu je z toho škandál. Prečo? Lebo ide o cielený útok.

Gumička na penise

Karel Gott sa so svojou erotickou minulosťou nikdy veľmi netajil. Nielenže mu nevadila kniha, ktorú o ich vzťahu napísala Martina Formanová, veľa na seba prezradil aj sám v knihe o svojich milenkách. V inej knihe rozhovorov sa zase rozrozprával, ako si muzikanti za jeho mladých čias podväzovali prirodzenie gumičkou na zaváranie, aby mali lepšiu sexuálnu výdrž.

Nabonzovaný

Svadbou s prísnou Ivanou (41) sa však hriešnik napravil. Teraz ho ale znova všetci škandalizujú. Prečo?

Celú kauzu odštartoval najväčší bonzák českého šoubiznisu Pavel Novotný (36). Syn kedysi populárneho baviča Petra Novotného sa vyslovene vyžíva v diskreditovaní celebrít. Teraz si vzal na paškál Gotta, keď zverejnil, že síce má oficiálne Ivanu, ale neoficiálne trávi čas s inou ženou: „Je rád, že je milovaný. Som naozaj šťastný za neho, že ju vedľa seba má, pretože Ivana je dobrá opatrovateľka, ale...“ napísal nejednoznačné vyjadrenie s jednoznačným zámerom – rozvíriť škandál. A podarilo sa.

Protipól Ivany

O tajomnú ženu sa okamžite začal zaujímať bulvár. Vyšlo najavo, že ide o exmilenku Alicu Kovácsovú (51), dnes ženu hudobníka Ondřeja Havelku. To, že Alica je mu naozaj blízka, naznačil Gott už v knihe Keď milenky plačú. Vyplýva z nej, že je protipólom kontrolórky Ivany: „Nikdy sa ma nepýtala, kde som bol a s kým, či je jediná, alebo mám ešte ďalšie. Bolo to veľmi zaujímavé dievča, vždy som sa s ňou mal o čom zhovárať,“ píše maestro v knihe, ktorá vyšla v čase, keď si práve začal s Ivanou.

Už musí poslúchať

Takéto vyznanie sa jej zrejme nečítalo ľahko. V tom čase však Gotta ešte nedostala do chomúta, preto sa neodvážila na otvorenú žiarlivú scénu. Keď však v jeho mobile objavila esemesku od Alice, odpísala jej, aby mu dala pokoj. Alica to slávikovi prezradila a on Ivanu donútil ospravedlniť sa. „Vtedy ho ešte poslúchla,“ prezradil zdroj z Gottovho okolia. Dnes je však z Ivany pani Gottová a jej sebavedomie vzrástlo. Preto keď si prečítala Novotného podpichovanie, navyše vzápätí nafotil fanúšik Gotta s Alicou v kaviarni pri dôvernom rozhovore, vraj jej došla trpezlivosť. Hoci Alicu dovtedy so zaťatými zubami tolerovala, teraz spravila schôdzkam koniec. Koniec koncov, nebolo to po prvý raz, čo mu vytriedila priateľov. A Gott zrejme poslúchne, pre pokoj v rodine. Aj keď dôverná priateľka mu isto bude chýbať. A celé je to len Novotného vina a jeho snaha mať škandál za každú cenu.

