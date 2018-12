FOTO: Súperka Anastasie Kuminovej sa vyzliekla. Potom prišla ponuka pánskeho magazínu a...

Vďaka úspechom Nasti Kuzminovej a v posledných dňoch najmä triumfom Paulíny Fialkovej patrí biatlon k našim najpopulárnejším zimným športom. Dievčatá, ktoré sa na trať postavia už nepripomínajú stroje, sú pekné a upravené. Mnohé na trať vybiehajú namaľované a na svoju sociálnu sieť vešajú nielen zábery z tréningov, ale aj zo svojho súkromia.

Zábery v plavkách

Hoci krásavíc sú v štartovnom poli desiatky, neoficiálny titul najkrajšej biatlonistky sveta patrí Talianke Dorothei Wiererovej. Aktuálne je prvá vo Svetovom pohári, čo dokazuje, že je skvelá športovkyňa. Ale kam sa táto 28-ročná fešanda pohne, tam budí pozornosť nielen výkonom na lyžiach. Ona sama sa rada pochváli dokonalými krivkami v obtiahnutej kombinéze, zábermi v plavkách z dovoleniek, alebo v šatách pri poháriku vína.

Ponuka od Rusov

„Mám rada módu, občas sa namaľujem, obujem si pekné topánky. A milujem deti,“ vyznala sa naposledy nemeckému magazínu sportnews. Nie každému zábery, ktoré Dorothea zverejňuje na sociálnej sieti stačia. Už vraj dostala ponuku od ruskej mutácie magazínu Playboy, ktorý by ju chcel vidieť nahú. „Biatlon je v Rusku veľmi populárny, no donaha sa preň nikdy nevyzlečiem. Bola by som v rozpakoch,“ uzavrela. Najmä z Ruska jej na sociálnu sieť píše najviac ctiteľov...

