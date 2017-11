FOTO: Naháňal ovcu, našiel poklad. Soľná baňa pri Prešove patrí k najväčším lákadlám Šariša

Soľná Baňa, kde sa stáročia ťažila soľ pre celé Rakúsko-Uhorsko, je dnes súčasťou Prešova, no kedysi bola samostatná obec. „Legenda hovorí, že soľ u nás objavil pastier, ktorý hľadal stratenú ovcu. Našiel ju lízať kameň. Okúsil ho tiež a zistil, že je slaný,“ hovorí Jana Steinigerová (44), ktorá nás národnou kultúrnou pamiatkou sprevádza. Začíname pri šachte Leopold, ktorú pôvodne volali Cisárska.

Na konci 16. storočia ju do zeme vyhĺbili za jediný rok. Je hlboká skoro stošesťdesiat metrov a soľ z nej chlapi vláčili na povrch v nošiach. „Dorozumievali sa vlastným jazykom, ktorému nikto iný nerozumel, a pracovali na výkon,“ pridáva zaujímavosť z baníckeho života Jana Steinigerová.

Ženy živili rodiny

Krušnejšie časy zažil Solivar v polovici 18. storočia. Spodná voda vtedy zaliala šachtu. Našťastie, podľa oficiálnych správ sa v nej neutopil ani jeden chlap. Dokonca vraj na povrch pred vodou utiekli aj so soľnou sochou Panny Márie a Ježiša Krista, ktoré mali v podzemí. Nech to bolo akokoľvek, sociálna situácia v regióne sa po zatopení štôlní skomplikovala. „Kým odborníci prišli na to, ako namiesto kamennej soli ťažiť soľanku, baňa nepracovala. Z údolia sa stávala hladová dolina,“ pokračuje Jana Steinigerová. S nápadom, ako obci pomôcť, prišla Mária Terézia. Do Soľnej Bane na jej popud prišli čipkárky z iných regiónov Európy, ktoré naučili miestne ženy paličkovať.

„Manželky a deti baníkov sa tak na desiatky rokov stali živiteľkami rodín. Čipky, ktoré paličkovali, otcovia rodín predávali po celej Európe,“ dodáva naša sprievodkyňa. Nad šachtou Leopold medzitým vyrástol gápeľ, ťažobný mechanizmus, ktorý je najväčší v Európe. Otáčali ním štyri páry koní a z hlbiny vyťahovali sedemstolitrový kožený mech so soľou rozpustenou vo vode – soľankou.

Ostala len veža

Baníci chránení koženými zásterami a drevákmi soľanku z mecha vylievali. Roztok dreveným potrubím tiekol pod zemou samospádom do drevených zásobníkov s dvojitým dnom, četerní. Stoja na kamenných podstavcoch a zmestilo sa do nich viac ako milión litrov roztoku soli. Zo zásobníkov, ktoré sú schované v budove pripomínajúcej obrovitú stodolu, soľanka samospádom smerovala do varní, z ktorých sa dodnes zachoval František. Roztok v nej napustili do rozohriatej panvy, kde sa voda odparovala varením.

Areál, ktorý pre dávny Šariš znamenal viac ako zlato, je dnes opravený a prístupný verejnosti. Bývalý sklad sa stal multifunkčnou budovou, ktorá je z celého priestoru najmonumentálnejšia. Cesta okolo všetkých technických pamiatok je dlhá stovky metrov a ich prehliadka trvá aj prechádzkovým tempom asi hodinu a pol.

Zaujímavosti

Remeslo sa v Soľnej Bani dedilo z otca na syna. Okrem nich sa baníkom v obci mohol stať iba muž, ktorý sa sem priženil.

Všetky zariadenia, s ktorými soľanka prichádzala do kontaktu, museli byť z najodolnejšieho dreva. Osvedčilo sa drevo z kokošovského duba a zo spišskej borovice.

Varňa František vyprodukovala denne sto ton soli. Vyvážali ju do celého Rakúsko-Uhorska. Hovorilo sa jej kráľovská soľ, pretože ňou zásobovali aj kráľovské a cisárske stoly.

Otváracie hodiny

Zimná prevádzka, november – marec:

Utorok – sobota

8.00 – 16.00

Vstupy do múzea:

8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 hod.