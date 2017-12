Iránci sú pohostinní a ústretoví. Aj turisti však musia dodržiavať pravidlá, ktoré vyžaduje vláda

Manželia Shohratovci si pred vyše rokom otvorili pre turistov svoj storočný dom v horskom mestečku Taft neďaleko púšte.Dvadsaťsedemročná Tina a rovnako starý Ramtin sa spoznali v práci v hlavnom meste. Okrem vysokej školy je práve pracovné prostredie najčastejšie miesto, kde mladí Iránci nadväzujú kontakty. Dovtedy ich totiž spoločnosť delí – dievčatá chodia do dievčenskej školy a chlapci do chlapčenskej. Napriek tomu, že moslimská vláda sa odjakživa striktne drží zahaľovania žien do tmavých farieb, usmievavá Iránka víta hostí vo farebnom hidžábe. „Vďaka oblečeniu sú aspoň ulice farebnejšie. Zahalené musia byť na verejnosti všetky ženy a dievčatá od ôsmich rokov. Podľa našej viery aj islamu by mal ženine vlasy vidieť len jej manžel. Ja som si však na šatku tak zvykla, že ju nosím aj doma,“ hovorí usmievavá dlhovláska, ktorej ruch hlavného mesta nechýba.

Stolovanie bez príboru

Manželia vidia budúcnosť v ekologickom spôsobe života. Suroviny, ktoré pani domu používa v kuchyni, sú z jej záhrady alebo od farmárov z okolia. Na nádvorí jej rastú granátové jablká aj pistácie. Určite vám nalejú iránsky čaj. Ten ponúkajú bez opýtania. Ide o národný nápoj. Kto ho chce piť ako pravý Iránec, ten by si ho mal poriadne osladiť.

Termosky s čajom nosia domáci aj na piknik do parku. Rodiny obyčajne začínajú každý deň na deke uprostred zelene. V košíku okrem horúceho sladeného nápoja nechýba chlieb, čerstvá zelenina, mrkvový džem, maslo a kúsok syra. Keď stolovanie pripadá na večer, pribalia si dusenú zeleninu s mäsom a ryžu so šafranom. Príbor pri jedení nepoužívajú vždy. Nahrádza ho chlieb, ktorý si zložia do tvaru lyžice. Kým doma počas jedenia často nechýba ženský spev, prípadne hra na hudobnom nástroji, na verejnosti majú ženy obe činnosti zakázané.

Rieka bez vody

V treťom najväčšom meste Isfahán však po zotmení znie živá hudba v okolí dvojposchodového mosta Khaju. Za normálnych okolností spája dva brehy rieky Zajandé. Keďže už pol roka nespadla v meste takmer ani kvapka, koryto je suché. Dôchodcovia spievajú ľudové piesne a hrajú na tradičných nástrojoch. Ide o buzuki, ktoré pripomína našu gitaru, a santouri, ktoré sa zas trochu podobá na cimbal. Históriu iránskej muziky zhromaždili v hudobnom múzeu, v ktorom okrem troch stoviek nástrojov možno zažiť aj komorný koncert. Podmienkou zamestnávateľa pre uchádzačov bola hra na hudobnom nástroji.

Iránski lenivci

Shiraz, mesto, kde rastie najviac ruží v krajine, je známe mešitou a pohrebným pamätníkom Shah Cheragh. Interiérová zrkadlová výzdoba z miliónov črepín a farebné ornamenty na fasáde nie sú ničím výnimočným. Ale mešita je oproti ostatným krajšia v tom, že architekti sa pohrali s farebným osvetlením. Najviac obdivovateľov prichádza v noci. Do nonstop otvoreného areálu vchádzajú muži a ženy oddelenými bránami. Navyše i turistky musia byť odeté v čádore. Sú teda zahalené od hlavy po päty bez toho, aby im trčal čo i len vlások.

O Shirazčanoch sa síce hovorí, že sú najlenivejší v Iráne, vhodný odev do mešity však pri kontrole bez problémov navlečú každej návštevníčke. Horšie je to už na trhovisku. Predavači vás budú aj pol hodiny s úsmevom presviedčať, aby ste si vybrali len z tovaru, ktorý majú poruke, a nie z toho, ktorý musia zvesiť z vrchnej poličky. Ak trváte na svojom, obyčajne máte smolu. Lenivosť je totiž silnejšia než iránske rialy, ktoré by za výrobok dostali.

