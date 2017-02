Milovníci kávy pozor: Na Orave majú najväčšiu mozaiku z kávových zŕn na svete

Krušetnica je nenápadná dedina, ktorá leží asi pätnásť kilometrov od Oravskej priehrady. Donedávna do nej lákalo turistov najmä slušne vybudované lyžiarske stredisko, na začiatku zimy však v obci pribudla atrakcia, ktorá presiahla hranicu regiónu: obrovitá mozaika z kávových zŕn.

Na steny domčeka ju takmer štyri roky lepilo dvestopäťdesiat ľudí. Rukami im prešli štyri milióny kávových zrniek veľkých ako necht, do týchto chvíľ nimi oblepili prízemie a časť poschodia stredne veľkého rodinného domu. Okrem originálnej mozaiky je v ňom aj múzeum kávy, jediné svojho druhu na Slovensku.

Tromfne Albáncov

„Naša mozaika má stosedem štvorcových metrov. Ak nás zapíšu do Guinnessovej knihy rekordov, bude najväčšia na svete. Albáncov, ktorí zatiaľ vedú, tromfneme viac ako štvornásobne,“ nádeja sa duša celého projektu Roman Florek (26). Vyučený čašník patril medzi trojicu najlepších baristov pod Tatrami, ale nestačilo mu to.

„Kávu pije deväťdesiat percent ľudí na svete, no väčšina o nej nič nevie. Ja som bol na tom rovnako, preto som chodil do Prahy, kde nás vzdelávali lektori z Talianska aj z Južnej Ameriky,“ priznáva sa sympatický mladík. Zlom v jeho myslení nastal, keď na internete objavil zbierku historických kávovarov...

Najskôr iba na kšeft

„Vzal som našetrené peniaze, sadol som do dodávky a šesťsto kilometrov som uháňal do Písku v Česku. Kolekciu stopäťdesiatich unikátnych kávovarov tam predával muzikant, ktorému zbierka prerástla cez hlavu a už ich nemal kam ukladať. Ja som rátal s tým, že najmenej polovica exponátov pôjde na kšeft, vrátia sa mi náklady a ešte aj čosi zarobím. No stačil jediný pohľad a vedel som, že si ich nechám všetky. Najstarší kávovar má stodvadsaťpäť rokov, no čo kus, to unikát,“ nezakrýva Roman, ktorého múzeum otváral indonézsky veľvyslanec na Slovensku Djumantoro Purbo a už si ho pozreli aj populárne Twiinsky či futbalista Dušan Tittel.

V originálnom krušetnickom múzeu je množstvo originálnych exponátov, pričom najstaršie majú dvesto rokov. Sú z Európy, Ameriky, Ázie či z Afriky. Poličky sa doslova prehýbajú pod kovovými džezvami, drevenými mlynčekmi či storočnými maľovanými porcelánovými šálkami, na podlahe stojí staručká pražiareň. Ku každému exponátu pridá Roman aj príhodu.

„Figurína Etiópčanky má na sebe originálny odev. V jednej ruke drží etiópsku nádobu na varenie kávy. Pred ňou je niekoľko šálok. Komu do nej nápoj nenalejú, ten vie, že v kruhu už nie je vítaný a má odísť,“ hovorí Roman, ktorého múzeum určite stojí za návštevu.



Praktické informácie

Múzeum zatiaľ nemá otváracie hodiny. Môžete ho navštíviť po dohode s Romanom Florekom, ktorý vám dvere ochotne otvorí.

Domček doslova vonia kávou, no v múzeu si ju nedoprajete. Nemôžu ju tu variť pre nízke stropy, no Roman ju každému pripraví v rodinnom penzióne.

Výlet do Krušetnice sa nemusí skončiť v múzeu kávy. Máte si v nej kde zalyžovať, je tu ubytovanie, reštaurácia, bazén a dokonca aj sauna.

