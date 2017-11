TIP NA VÝLET: Vyberte sa na jesenné chodníčky do Beskýd. Spoznáte portášov a užijte si masáž od Thajky

Novembrová turistika nie je taká jednoduchá ako letné výlety. Musíte rátať s chladom a vetrom, so zmenami počasia, s ťažším terénom a krátkym dňom. No na rozdiel od hlavnej turistickej sezóny vás v horách neobklopí ľudský had, ale praskanie konárov a spev vtákov. Užijete si farby, ktoré ponúka len neskorá jeseň, a do cieľa vás poženie predstava kozuba a teplej sprchy. Lenže, práve keď dorazíme do Beskýd, pohoria na pomedzí Moravy a Kysúc, ženia sa tam čerti. Rozhľadňa Sůkenická nad priesmykom je pod snehom. Kľúče od nej si však za zálohu dvesto českých korún požičiavame v neďalekom hoteli. Odomykáme dvere a po železných schodoch stúpame na pozorovateľňu, ktorej hovoria aj Čarták.

Z Bumbálky na Soláň

Čartáky boli drevené búdy, v ktorých niekoľko storočí prespávali strážcovia hraníc medzi Uhorskom a Českým kráľovstvom, portáši. Vyberaní muži chodili vo valašskom kroji a svoju krajinu chránili pred inými armádami, vzbúrencami, povstalcami a zbojníkmi vrátane nášho Jánošíka. Mali pušku, valašku a, rovnako ako dnes pastieri kráv v argentínskej pampe, kabelu s lasom, ktoré malo na konci olovenú guľu. Portáši, teda ochrancovia brán do krajiny, port, ale hranice nechránili len pred lumpmi.

Zatvárali ich aj v čase, keď hrozil mor dobytka či rôzne nákazy. Chodníčky, po ktorých strážcovia kedysi kráčali, sa teraz kľukatia hlboko pod nami. Zo Sůkenickej vraj dovidieť až na Vysoké Tatry, no tentoraz je Slovensko ponorené do hmly. Našťastie, vietor v lese ustáva a spoza mrakov vykuknú lúče. Vrátime kľúče od rozhľadne a po hrebeni Vsetínskych vrchov zamierime z Bumbálky na Soláň. Väčšinu najkrajšej hrebeňovej trasy v Beskydách nám spríjemňujú výhľady na kraj, ktorý je chvíľu zaliaty slnkom, no hneď nato sa stráca v pare. Za pár hodín akoby sme prešli štyri ročné obdobia.

Naspäť k Bumbálke

Na mnohých miestach sú kríže, lavičky, kostolíky, samoty, majestátne stromy či horské usadlosti. Kým premýšľame, ako tu mohli ľudia žiť, zdoláme návršie Vysoká. Z neho klesneme na lúky Benešky, oddýchneme si v sedle Kotlová. Ešte niekoľko výstupov a klesaní a po štrnástich kilometroch rezkej chôdze sme v cieli putovania, na kopci Soláň. Jeden z najkrajších valašských vrchov je mimoriadne veterný, no ako jeden z mála kopcov na Morave je stále obývaný. Za prvej republiky tu dokonca stála škola, ktorej hovorili podľa nadmorskej výšky: vysoká!

Sedlo pod Soláňom sa volá rovnako ako východisko našej túry, Čarták. Zídeme z neho do Veľkých Karlovíc, malebnej dediny, ktorou vedie turistický chodník späť k Bumbálke. Krásnou pamiatkou v obci je drevený kostol a Kupecký dom, v ktorom je múzeum. Raritou sú aj nezvyčajné skupinky usmiatych žien a mužov z Thajska, zo Srí Lanky, z Filipín či z Bali, ktorých v dedine stretávame. Sú to maséri, ktorí pracujú v miestnych hoteloch. Neodolali sme. Po thajskej masáži s olejom a horúcimi bylinkami sme zabudli, že pár hodín predtým nás v lese boleli nohy...

Zdolajte Miloňovú

Veľké Karlovice sú rodiskom najslávnejších portášov a dnes ponúkajú množstvo značených trás pre celé rodiny. Jednou z najobľúbenejších je túra k dvadsaťštyrimetrovej turistickej rozhľadni Miloňová. Najkratšia, ale súčasne najnáročnejšia smeruje strminou od Lanterny. Na bicykli alebo s kočíkom k nej vyjdete po dlhšej, približne päťkilometrovej trase z Léskového.

Je naozaj nebezpečný! V kauze Hany Gregorovej sa ozval nový svedok. Tvrdí, že Koptík je ťažký narkoman!

FOTO: Naháňal ovcu, našiel poklad. Soľná baňa pri Prešove patrí k najväčším lákadlám Šariša

TIP NA VÝLET: Viete, ktoré slovenské mesto súperilo s Florenciou? A koľko miliónov zlatých mincí z neho odviezli?