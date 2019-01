VIDEO: Domček pre boháčov. TENTO náš zámok pripomína sídlo britských lordov, slúžil ale...

V polovici 17. storočia sa medzi Malými a Veľkými Vozokanmi na južnom Slovensku zrazia dve vojská. Na jednej strane je štyritisíc Turkov, ktorí sa do Ostrihomu vracajú z lúpežnej výpravy takmer až od Prievidze. So sebou šikujú asi tristo kresťanských zajatcov a dvetisíc kráv, po ceste drancujú, zapaľujú domy, ničia polia aj vinice. Zabrániť v tom sa im chystajú uhorské šľachtické rodiny, 1 300 žoldnierov z protitureckých pevností aj miestna bedač. Nie je ich ani tretina oproti Osmanom, mnohí sú neskúsení a vyzbrojení len vidlami a sekerami, napriek tomu nad rabujúcou armádou víťazia. Prvá triumfálna bitka nad Turkami na území Slovenska má však horkú príchuť. V boji zomierajú štyria bratranci z rodu, ktorý patrí v Uhorsku k najváženejším, Esterházyovcov. „Ladislav padol pri oslobodzovaní zajatcov. Františkovi Turci odsekli hlavu, bratov Tomáša a Gašpara dostrieľali a dobodali,“ hovorí znalec miestnej histórie Zsolt Takáč.

Z pevnosti zámok

Galanta, kde mali Esterházyovci svoje korene, je mestečko na južnom Slovensku. Stoja tu dva kaštiele, väčší z nich pripomína letné sídla anglických lordov. Bratia Pavol a Daniel Esterházyovci ho v 17. storočí nepostavili na zelenej lúke, na jeho mieste predtým stál hrad s obrannými baštami a vodnou priekopou. Potom čo Turci niekoľkokrát spustošili južné Slovensko, pevnosť ešte viac zosilnili. Hrubé hradby však vplyvnú a bohatú rodinu pred tragédiou neochránili: práve synovia majiteľov tvrdze zahynuli v bitke pri Veľkých Vozokanoch.

Steny sú ošarpané

„Kaštieľom sa niekdajšia pevnosť stala až v devätnástom storočí, keď pri nej pribudol aj park,“ pokračuje Zsolt Takáč, ktorý kaštieľ v Galante opravuje a dnes po ňom vodí aj návštevníkov. V severnej veži je už dva roky štýlová kaviareň a vínna pivnica, no väčšina návštevníkov zalapá po dychu až vtedy, keď sprievodca otvorí masívne dvere na ešte nezrekonštruovanej časti rezidencie. Hoci sú steny ošarpané a výzdoba zničená, už na prvý pohľad vidno, že kedysi išlo o jeden z najveľkolepejších kaštieľov v Uhorsku.

Ostávala bokom

„Esterházyovci vlastnili v strednej Európe obrovské majetky. Patrili im mnohé mestské paláce v Bratislave, mali panstvá v dnešnom Rakúsku, Maďarsku aj na Slovensku. Galanta však od čias bitky pri Veľkých Vozokanoch, ktorá rodinu bolestivo zasiahla, ostávala bokom,“ vysvetľuje Zsolt Takáč. Dávnu slávu sa mestečku až v polovici 19. storočia rozhodol vrátiť gróf Jozef Esterházy z Budapešti. Kaštieľ prestaval do súčasnej podoby a na jeho otvorenie pozval celú rozvetvenú rodinu. Lenže moderné vidiecke sídlo sa väčšine Esterházyovcov nepáčilo. Pôsobilo vraj veľmi moderne a na tú dobu až gýčovo. Mnohí sa pred ním doslova otočili na päte a odišli.

Opravuje rumovisko

„Nebola to však posledná rana, ktorú Jozef Esterházy dostal od osudu. Jeho dve dcéry zomreli ešte ako deti. Syn skonal ako tridsaťšesťročný bez potomka. Po smrti grófa Jozefa ostal kaštieľ neobývaný. Po prvej svetovej vojne ho Esterházyovci predali československému štátu, v minulom režime sa menil na ruinu,“ vysvetľuje Zsolt Takáč, ktorý začal rumovisko opravovať. A aby videl, či je na správnej ceste, po siedmich rokoch obnovy kaštieľa sa vybral do rakúskeho Eisenstadtu, kde je dnes centrum rodiny Esterházy.

Na turistickú mapu

„Eisenstadt na ich príbehu ročne zarobí asi štrnásť miliónov eur, ktoré tam nechajú turisti. Keby sa nám podarilo získať desať percent z nich, nemal by som proti tomu nič,“ usmeje sa Zsolt Takáč. Jeho snom je, aby sa Galanta dostala na turistickú mapu rovnako ako ostatné sídla tohto uhorského rodu: v Maďarsku je to kaštieľ vo Fertöde, v rakúskom Burgenlande okrem Eisenstadtu aj hrad Forchtenstein. Tu si môžete napríklad pozrieť prepychový osmanský stan, ktorý Esterházyovci získali ako vojnovú korisť v 17. storočí. Zaujímavosti, na ktoré môžu do Galanty lákať návštevníkov, sú zatiaľ schované tak trochu pod nánosmi času, no je ich veľa. Zsolt Takáč vám o nich rád porozpráva v galérii útulnej kaviarne, kde sú aj dva štyristoročné obrazy staviteľov kaštieľa. Ponúkajú tu výbornú kávu a tortu podľa originálneho receptu. Ako inak, od kniežaťa Antala Esterházyho de Galantha...

