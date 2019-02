VIDEO: Košický Orient sa páči Američanom. Veď v ňom žil muž, ktorého poslúchal aj Jánošík!

Vlani zaujali reportérov anglických novín The Guardian, tento rok sa dostali do hľadáčika New York Times. Prestížny americký denník nedávno zverejnil zoznam pol stovky miest, ktoré by jeho čitatelia rozhodne nemali vynechať. V prvej polovici rebríčka sa umiestnili Vysoké Tatry s metropolou, do ktorej je z nich blízko: Košicami! Reportérovi zámorských novín sa v meste na východe republiky páčilo množstvo kaviarní a fotogenických barokových palácov.

Predkov mal z Čiech

Jeden z nich mu však viac ako Slovensko pripomínal Orient. Unikátny kaštieľ v historickej časti Košíc sa volá Rodošto a spája sa s jednou z najznámejších postáv uhorskej histórie, Františkom II. Rákoczim. Tento hrdý a spupný muž sa narodil v marci roku 1676 v dnes vinohradníckej obci Borša na slovensko-maďarskej hranici. A hoci dnes sa k nemu hlásia najmä Maďari, jeho predkovia prišli na Zemplín z Moravy štyri storočia predtým. Usadili sa v slovenskej dedine Rakovec a v priebehu času sa začali búriť proti rakúskym Habsburgovcom, ktorí vtedy Slovensko vlastnili.

Krv nezaprel

František mal len deväť rokov, keď na vlastnej koži zažil jeden z prvých vojnových konfliktov, ktoré sa na prelome 17. a o18. storočia v strede Európy rozhoreli. Hrad Mukačevo, kde sa pred vojskom rakúskeho cisára uchýlil so svojom matkou Helenou Zrínskou, tri roky vzdoroval paľbe diel. Posádka napokon vztýčila bielu zástavu a chlapec putoval do jezuitských kláštorov v Česku, kde ho prísna výchova mala zlomiť na lojálneho katolíka a poddaného habsburského rodu.

Sobáš s pätnásťročnou

Zdalo sa, že všetko je na najlepšej ceste. Mladosť Rákoczi prežíval pod cisárskym dohľadom, ktorý mu dokonca vybral i vhodnú nevestu. Knieža zo Zemplína sa s pätnásťročnou Šarlotou Amáliou von Hessen-Rheinfells oženil ako osemnásťročný v Nemecku, potom sa presťahovali do zámku vo Veľkom Šariši pri Prešove. Tu pokojne hospodáril, poľoval, s manželkou za dva roky splodil troch synov. Krv povstaleckých pokolení však v sebe nezaprel. Začal brojiť proti Viedni a o pomoc požiadal úhlavného nepriateľa Rakúšanov, francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. To sa mu stalo osudným.

Milosť neprijal

Tajná polícia Rákocziho zatkla a uväznila vo Viedni. Šesť mesiacov nato jeho manželka podplatila stráž a jej muž utiekol do Poľska. Svojich snov oslobodiť Uhorsko od Rakúšanov sa však knieža nevzdal ani v exile. Keď na jar roku 1703 vypuklo na jeho panstve v Zátisí povstanie poddaných, postavil sa na jeho čelo. Otvorený boj sa čoskoro rozhorel po celej krajine, Rákocziho vojsko – slúžilo v ňom asi šesťtisíc slovenských vojakov vrátane Jánošíka – dobýjalo mesto za mestom a dostalo sa až k Bratislave.

Zomrel v Turecku

Napokon však v roku 1708 nečakane podľahlo cisárskej armáde pri Trenčíne. Karta sa začala obracať, strednú Európu navyše zasiahla epidémia čiernych kiahní. Po ôsmich rokoch bojov za oslobodenie Uhorska spod žezla Habsburgovcov sa Rákocziho povstanie skončilo podpísaním mieru. Burič dostal od cisára milosť, ale neprijal ju. Ostatných pätnásť rokov strávil vo vyhnanstve v mestečku Rodošto v Turecku. V apríli roku 1735 tam zomrel. Ako žil, uvidíte v domčeku, ktorý mu v štyridsiatych rokoch minulého storočia postavili v Košiciach. Najveľkolepejšia v ňom je jedáleň, povráva sa, že niektoré jej časti vyhotovil sám Rákoczi. Vtedy sa už neoháňal mečom, ale stolárskym dlátom.

