VIDEO: Krutý Kežmarčan skrýval manželku šesť rokov vo veži. TOTO považoval na nemravnosť!

Kežmarok patrí k najromantickejším slovenským mestám. Je plný pamiatok, krivolakých uličiek a zaujímavostí, na jeho okraji stojí jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Ten návštevníkov nevábi iba na množstvo prívetivých expozícií. Za jeho múrmi sa skrýva tiež tragický príbeh Beáty Laskej. Nemanželská dcéra poľského kráľa Žigmunda a jeho najmilšej dvornej dámy Kataríny z Moravy tu v 16. storočí skončila uväznená v jednej z veží. Osudnou sa jej nestala nevera, politické hry ani sprenevera majetku, ale výlet do Vysokých Tatier!

Beáta vyrastala aj na kráľovskom dvore. Zachované dobové záznamy o nej hovoria ako o krásavici, o ktorú sa uchádzali mnohí muži. „Vydala sa za neobvykle bohaté knieža Iľju Ostrogského a po jeho smrti zdedila rozprávkové majetky. A vtedy sa o päťdesiatročnej vdove dozvedel aj Albert Lasky,“ hovorí riaditeľka Kežmarského múzea Erika Cintulová. Albert bol poľský šľachtic, ktorý sa narodil v Kežmarku a veľmi skoro osirel. Vychovávali ho príbuzní. Učili ho históriu, filozofiu, právo, hovoril tiež po latinsky a po grécky.

Hrad v Kežmarku ukrýva mnoho tajomstiev. Foto: Ján Dzúr

Čo získal minul

Keď Albert Beátu požiadal o ruku, nemal ani tridsať rokov, no už bol tiež vdovec. Prvá manželka mu zomrela krátko po sobáši, nechala mu však veno stotisíc dukátov. Tie Albert minul na vojenské výboje, teraz vycítil ďalšiu šancu. „Bol vzdelaný a svetaznalý, zdedil však neblahú vlastnosť svojich predkov: čím viac peňazí mal, tým viac ich premrhal,“ pokračuje Erika Cintulová. Beáte Laskej Kežmarok učaroval. Nadchlo ju nielen živé mestečko, ale aj obraz Vysokých Tatier, na ktoré z hradieb dovidela. Lákala do hôr manžela, ten však mal iné záujmy.

Veľa cestoval, najímal si žoldnierov, hýril. Na Kežmarský hrad dokonca z Prahy pozval anglických alchymistov, ktorí mu sľúbili vyrobiť zlato, striebro, drahokamy i kameň múdrosti. O hodiny chôdze divočinou nestál. Grófka Beáta sa teda vybrala do Kežmarskej doliny sama, len v spoločnosti mešťanov. Stala sa tak prvou ženou v histórii, ktorá išla na túru do Vysokých Tatier. Nezožala však žiadny obdiv, naopak, kruto na to doplatila.

Alchymisti zmizli

„Jej odvahu považovali v polovici šestnásteho storočia za nemravnosť!“ pripomína Erika Cintulová. Nevedno však, či v prípade tatranského výletu Albert neváhal naschvál. Pár dní pred osudnou vychádzkou si totiž Beátine majetky prepísal na seba. Teraz sa rozčúlil a manželku dal zamurovať do hladomorne. Jedným okienkom z veže hľadela na Tatry, druhým jej podávali jedlo. Tu ostala šesť, podľa iných zdrojov, až jedenásť rokov. Albert zatiaľ míňal jej majetky, no ani tie mu nestačili.

Zadlžil sa až po uši, no stále mal málo. Chudobnel a žiadne čary nepomáhali. Alchymisti, ktorí mali tatranský piesok zázrakmi zmeniť na číre zlato, sa z Kežmarku záhadne vytratili. Samozrejme, aj s finančnou zálohou, ktorú im knieža vyplatil. Albert Lasky napokon prišiel aj o Kežmarský hrad. Beáta v ňom zaživa hnila vo veži, žiaľ, na intrigami rozhádanom Spiši nikto nenašiel silu zastať sa jej...

Expozícia dávnej lekárne. Foto: Ján Dzúr

Zomrela v Košiciach

Albert, stále ženatý, túžil opäť zbohatnúť. V honbe za mamonou sa dopustil bigamie. „Hoci mal manželku, oženil sa po tretí raz. Vzal si Francúzku,“ prekvapí nás Erika Cintulová. Až vtedy sa pod Vysokými Tatrami pohli ľady. Beátu Lasky, ktorá medzitým takmer zošalela, vyslobodil z väzenia nový majiteľ hradu, Ján Rueber. Grófku dal previezť z veže do kláštora v Košiciach, kde zomrela. Prvú tatranskú turistku však čoskoro dopravili späť do Kežmarku, kde v miestnom kostole spočíva dodnes. Na dohľad do Vysokých Tatier a veže, kde v tme strávila roky života.

Praktické informácie

Prvé expozície na Kežmarskom hrade otvorili v roku 1931. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, ktoré ukazujú vývoj Kežmarku a okolia. Otvorené od mája do septembra je denne od 09.00 do 18.00 hod. Vstupné je 5 eur pre dospelého, prehliadka trvá necelú hodinu a pol. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

