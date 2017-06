VIDEO: Na samom severe Spiša stojí hrad, ktorý stráži tajomstvo pokladu Inkov. Chcete ho rozlúštiť?

Najsevernejšia časť historického regiónu Spiš je od rozpadu Rakúsko-Uhorska súčasťou Poľska a dnes patrí k jeho turisticky najlákavejším územiam. Za tónov rezkej goralskej muziky kráčame k hradu Niedzica, kedysi známemu ako Dunajec. Máme šťastie. Sprievodkyňa zo seba nesype letopočty, ale príbehy. Podľa jedného na hrade väznili Jánošíka. Hodili ho do pivnice a pripútali o kameň reťazami. Zbojník z Terchovej však železá vytrhol zo steny. Chytili ho pri milej, ktorá sa v poľskej verzii volala Maryška. V pivnici hradu sú rekvizity z filmu Jánošík a v skale otvor po vydrapených okovách. Kto v ňom niekoľkokrát otočí prstom, tomu sa vraj splní tajné želanie.

Zo Spiša k Indiánom

Vyskúšali sme, uvidíme... Na susednom nádvorí je studňa, ktorá je hlboká deväťdesiat metrov, z jednej z terás je výhľad na okolie. Po Czorstynskom jazere premávajú lode, na jeho brehoch sú pláže s ihriskami. Na opačnej strane vodnej plochy sa dvíha hrad Czorstyn a rezorty v tradičnom goralskom štýle. Najväčšiu pozornosť však v regióne vzbudzuje legenda o mape, ktorá vraj ukazuje, kde leží bájny poklad Inkov. Existuje o nej viacero verzií, za každou však stojí Sebastián de Berzeviczy, šľachtic a dobrodruh, ktorý sa v osemnástom storočí vydal zo Spiša do Južnej Ameriky.

Inkovia na Dunajci

Muž, ktorý po útoku lupičov na dom prišiel o mamu i o otca, sa v Peru zamiloval do princeznej z kmeňa Inkov. Ich dcéra Umina sa zaplietla do nevydarenej vzbury Indiánov proti Španielom, a tak pred popravou musela s otcom a mužom utiecť do Benátok. Tam však jej manžela objavili inkvizítori. Prepichli ho nožom a hodili do kanála. Vedno s otcom mizne Umina na uhorskom sídle jeho predkov, v Niedzici.

Na hrad Dunajec za nimi čoskoro dorazia poslovia z Peru a Umine oznámia, že sa stala dedičkou trónu Inkov. Donesú jej časť mapy k ich legendárnemu pokladu, ktorú predtým rozdelili na tri časti: jednu schovali v jazere Titicaca v Južnej Amerike, druhú v zátoke pri španielskom meste Vigo. Lenže ani Umina neujde osudu. Jej skrýšu objavia Španieli a princeznej dýkou rozpárajú brucho: domnievajú sa, že mapu prehltla. Vtedy už takmer storočný Sebastián de Berzeviczy tuší, že je zle, a žiada o pomoc príbuzných z Moravy. Benešovci prijmú jeho vnuka za svojho a vychovajú z neho Nemca.

Rozprávky pre dospelých?

V roku 1946 prišiel na Spiš priamy potomok rodu Andrej Benesz. Za prítomnosti vojakov a úradníkov odkryl jeden zo schodov nad nádvorím pevnosti. Pod ním našiel olovenú rúrku, z ktorej vytiahol tucet šnúrok s rôznymi uzlami a zlatom na ich konci: išlo o pozlátené tajné písmo Inkov, ktoré doteraz nikto nerozlúštil...

Príbeh zlata

Príbeh nemal šťastný koniec. Vojakov, ktorí boli pri odvaľovaní schodu, prepadli a vystrieľali. V rieke Dunajec sa utopil kastelán. Andrej Benesz zomrel pri záhadnej autonehode. Stalo sa to deň predtým, ako mal svojmu jedinému šestnásťročnému synovi odovzdal tajomstvo pokladu Inkov. Príbeh ich zlata sa však zo Spiša nevytratil, aj keď dnes v Niedzici nabral tak trochu karnevalové kontúry: všade je ruch a Jánošík vyzerá ako peruánsky gitarista. Kto má radšej tichšie oblasti, ten musí odtiaľto vycestovať späť na Slovensko...

Koľko zaplatíte?

Celodenný lístok na parkovanie v Červenom Kláštore stál 1,50 eura, v Niedzici 2 eurá.

Vstupné do zámku: 3,50 eura

Vstupné do parku miniatúr: 3 eurá

Obed a nápoje pre dvoch v krčme pri hrade vyšli približne na 12 eur.

koro hodinový výlet loďou stál 3,75 eura