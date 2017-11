VIDEO: Smrdeli sme, opíjali sme sa, ruky sme si utierali do psov. Viete, ktorá žena to zmenila?

Jedným z najkrajších domov na námestí v Banskej Bystrici je budova, ktorej nikto nepovie inak ako Thurzov dom. V stredoveku patrila Thurzovcom, šľachticom, ktorí vedno s bohatým nemeckým rodom Fuggerovcov obchodovali aj so slovenským nerastným bohatstvom. Peniazmi z predaja drahých kovov ovplyvňovali dejiny Európy a traduje sa, že meďou zo Slovenska obili aj čelá lodí objaviteľa Ameriky Krištofa Kolumba.

Vo svojej rezidencii na námestí si Thurzovci, alebo predchádzajúci majiteľ domu, vybudovali reprezentačnú Zelenú sieň. Pod biblickými výjavmi a maľbami haviarov v nej vítali návštevy, pravdepodobne aj kráľa Mateja Korvína. „Zelené farbivo bolo vedľajším produktom z bystrických medených baní. Predpokladáme, že fresky ním v sieni vytvoril umelec z Porýnia alebo niekto, kto sa v Nemecku učil,“ hovorí lektorka Stredoslovenského múzea Barbora Paulínyová (42).

Slovensko blízko pólu

Na čestné miesto v Zelenej sieni namaľoval dávny majster erb princeznej Beatrix Aragónskej. Aký je vzťah dcéry neapolského kráľa k Banskej Bystrici? Jedna z najzámožnejších žien stredoveku vyrastala v zámockých komnatách na juhu Apeninského polostrova. Na Slovensku, ktoré v pätnástom storočí vďaka nerastnému bohatstvu patrilo k najbohatším oblastiam Európy, zasa vládol pevnou rukou kráľ Matej Korvín. Beatrix si vyhliadol a pred oltár sa postavili v roku 1475.

„Historik Pavel Dvořák uvádza, že po nevestu prišlo do Neapola tisíc uhorských rytierov. Z juhu Talianska do Stoličného Belehradu v dnešnom Maďarsku cestovali dva a pol mesiaca. Väčšiu časť cesty strávila Beatrix na koni, iba na uhorských hraniciach sa ukryla v nádhernom pozlátenom koči, ktorý jej poslal v ústrety manžel,“ hovorí lektorka. Uhorsko však nevestin taliansky sprievod nenadchlo.

Jedli z misy

Podľa kronikárov ležalo blízko severného pólu a ľadový dych Karpát im ničil pľúca. V domoch chýbal pekný nábytok, koberce a závesy, ale najmä komíny. Taliani, zvyknutí na vykurovanie teplovzdušnými kanálmi, v zime trpeli. Nevedeli si zvyknúť na život v jedinej vyhriatej miestnosti, v ktorej ľudia spali, jedli, zabávali sa a nevetrali. Takže bola plná dymu, smradu a chorôb. Ani Uhri sa uhladeným Neapolčanom nepáčili. „Šľachtici sa začali holiť až po príchode novej kráľovnej. Na hostinách jedli rukami. Hltavo sa napchávali, lahôdky si brali z misy, mäso vyťahovali rovno z hrnca. Slávnostné tabule sa končili revom opilcov, ktorých zmohlo silné víno,“ pokračuje Barbora Paulínyová. Napriek všetkému sa neapolskej kráľovnej Slovensko, ktoré jej manžel počas medových týždňov hrdo ukazoval, zapáčilo. Do Mateja sa vášnivo zamilovala a takmer sa od seba nepohli.

Priniesla príbor

Beatrix vyrastala v blahobyte, no až u nás uvidela na vlastné oči potoky zlata, striebra a medi, ktoré z Banskej Štiavnice, Kremnice a Banskej Bystrice stekali do uhorskej kráľovskej pokladnice. Ani Neapolčanka k nám však neprišla s prázdnymi rukami. Okrem truhiel s majetkom priniesla do stredu Európy nádych talianskej renesancie.

A k tomu ovocie, príbor a obrúsky na čistenie rúk, ktoré si uhorskí šľachtici dovtedy utierali o oblečenie alebo o srsť psov vylihujúcich pod stolmi. Idyla však netrvala večne. Ukázalo sa, že Beatrix nemôže mať deti, a jej vzťah s manželom začal krachovať. Keď Matej Korvín ako päťdesiatročný zomrel, Beatrix mala len tridsaťtri rokov. Naďalej chcela ostať uhorskou kráľovnou. Napokon si ju vzal za ženu český panovník Vladislav, ale ten po tajnom obrade v Ostrihome doslova zdúchol. Právoplatnosť sobáša, do ktorého vraj Vladislava dotlačili, poprel aj pápež.

Už sa nevrátila

Ohrdnutá Beatrix sa vrátila z Uhorska do Neapola, aby milované bohaté banské mestá na Slovensku už nikdy neuvidela. O tom, že v Banskej Bystrici, po ktorej uliciach na konci pätnásteho storočia kráčala, na ňu spomínali s láskou, svedčí jej renesančný erb v Zelenej sieni Thurzovho domu. Je väčší než všetky ostatné a aj v miestnosti plnej svätcov a výjavov z Biblie sa vypína na najčestnejšom mieste.

