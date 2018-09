Zelená strecha Európy: Navštívte Šumavu, kraj vlkov a miesto, kde prišiel o oko Jan Žižka

Horiace fakle a lietajúce netopiere nad hlavou ešte viac umocňujú predstavivosť pri rozprávaní histórie počas nočnej prehliadky: „Pri druhom obliehaní hradu v roku 1421 prišiel najslávnejší husitský veliteľ o pravé oko. Hradný gróf Přibík Kočovský vystrelil šíp, ktorý trafil strom. Trieska padla rovno do oka Jana Žižku, ktorý pod ním oddychoval.“ Najväčší rozkvet kamenného kolosea bol za vlády Putu Švihovského z Rýzmberka. Jeho snahu v osemnástom storočí zničil požiar. Dedinčania však nezaváhali. Po jeho uhasení začali hradné múry rozoberať a kamene použili na stavbu vlastných domov.

Trojmetrová zápalka

Históriou sú opradené aj neďaleké Sušice. Mesto preslávila stosedemdesiatročná história zápalkového priemyslu. Kým ešte v roku 2006 z fabriky posielali do sveta takmer 350 miliónov krabičiek, o dva roky neskôr vyrobili poslednú. Podnik, domy a klinika pre zamestnancov, ktorú zamestnávateľ postavil, existujú dodnes. Trojkilometrový úsek po stopách výroby drevených paličiek so sírou sa dá zvládnuť za hodinu. Lenivejší nech sa vyberú do miestneho múzea. Dozvedia sa všetko pod jednou strechou. Okrem toho uvidia najdlhšiu zápalku na svete. Je dlhá takmer 3,6 metra. Vyrobili ich viac a jednu z nich zapálili pomocou klasickej zápalkovej škatuľky. V šumavskom múzeu je ďalším lákadlom jeden z najväčších mechanických betlehemov v krajine. Nevystavujú ho len počas Vianoc. Karel Tittl a Pavel Svoboda pomocou 300 figúrok znázornili život tradičných remeselníkov, vykreslili najdôležitejšie pamiatky a zamerali sa aj na ľudovú architektúru. Na jednom mieste tak vidieť radnicu, kostol či židovskú synagógu.

Zemiaky pre Arabov

Bohatú minulosť regiónu v podnikaní využil aj Karel Němec zo Šumavskej chalupy. Pred stopäťdesiatimi piatimi rokmi v nej prvý raz pece rozpálili vtedajší majitelia Hoffmanovci, aby ponúkli špeciality pripravené podľa starých receptúr. Jedlá tradičnej českej kuchyne varia aj dnes. Za ochutnávku stojí jedinečná odroda zemiakov – vesa. Ich chuť si obľúbili obyvatelia Arabského polostrova či Južnej Ameriky. Okrem toho prví majitelia domu na dvore zasadili gaštan. Symbol podniku na tom istom mieste stojí dodnes.

Lieky z vlka a jeleňa

Tridsať kilometrov smerom na severozápad hrá prím baroko. Nie však v celom meste Klatovy, ale v historickej lekárni na námestí. Stále sú v nej zoradené porcelánové nádoby s liečivými bylinkami a nástroje na výrobu liekov tak, ako ich pred rokmi nechal posledný lekárnik. Vyrábal medikamenty z pľúc vlka, hadej kože alebo zo srdca jeleňa. Chorí totiž vtedy verili, že keď ich užijú, podedia zvieraciu silu či rýchlosť. Zaujímavosťou tiež je, že farmácia bola dlhé roky záležitosťou len mužov. Až v roku 1900 absolvovala štúdium tohto odboru prvá žena. Keď sme už spomenuli vlky. Zhruba kilometer za obcou Srní majú výbeh v Národnom parku Šumava. Vedeli ste, že majú miliónkrát lepší čuch než človek a dokonalý sluch vďaka otáčavým ušiam? Zvedavci sa k nim dostanú po drevenej lávke umiestnenej štyri metre nad zemou. Kto šelmu neuvidí naživo, v budove centra kamera ukáže, pod ktorým stromom alebo v ktorej nore sa práve schováva. Dvojkilometrový okruh je prístupný zdarma. Návštevníci platia len parkovné.

