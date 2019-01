Prvý československý prezident priznal milenecký pomer aj znovuobjavenú sexualitu

Hovory s TGM, režijný debut Jakuba Červenku, zobrazuje jeden jediný rozhovor. Rozhovor dvoch výnimočných múdrych ľudí, kľúčových osobností česko-slovenskej histórie.

Úprimný rozhovor

V Česku, kde premiéra už bola, sa píše, že ide o herecký koncert, kde excelujú slovenský herec Martin Huba a český herec Jan Budař. Prvý hrá T. G. Masaryka, druhý spisovateľa Karla Čapka. Títo dvaja sa rok pravidelne stretávali a chystali knihu k 10. výročiu Československa. Film však zobrazuje deň, keď je rukopis konečne hotový a Karel Čapek vyhľadá prezidenta v zámockej záhrade, lebo mu chce ponúknuť časť honoráru.

Masaryk však nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu zakázala knihu vydať. Čapek, ktorý si pôvodne myslel, že to bude krátke stretnutie a ponáhľa sa za svojou ženou, sa nechá zatiahnuť do dramatickej debaty. A nie je len o politike a knihe, ale aj o láske, o ženách a zradách. Prvý československý prezident tu zďaleka nie je podaný iba ako ikona z učebníc, ale aj ako muž, ktorý okrem dejotvorných myšlienok hovorí aj o svojom mileneckom pomere a znovuobjavenej sexualite. K najsilnejším momentom snímky patrí jeho monológ plný výčitiek, ktoré adresuje sám sebe. Za to, že pri odchode do exilu opustil rodinu. „Je to taká silná postava, že je zbytočné tesať ho z mramoru,“ povedal o svojej role Martin Huba, ktorý nezobrazil ikonu z učebníc, ale živého človeka z mäsa a kostí.