Sviatočné víno podľa fajnšmekrov: Tomuto sa vyvarujte v supermarketoch!

Keď príde na kúpu vína, mnohí z nás váhajú, aké víno a akú značku si kúpiť a často sa strácajú v preplnených regáloch plných rôznych značiek.

Choďte po overenej značke

Ak máte overenú značku, s ktorou máte dobrú skúsenosť a veríte jej, potom je voľba jasná. Nemá význam objavovať nepoznané a riskovať, že natrafíte na niečo, čo vám pokazí sviatky.

Vyberte si slovenské víno

Tradícia vinárstiev na Slovensku má bohaté korene a slovenskí vinohradníci vedia naozaj dopestovať prvotriedne hrozno. Niektorí robia svetové vína a darí sa im zbierať medaily aj z renomovaných vinárskych súťaží vo Francúzsku či v Španielsku. Napríklad Matyšákov Rizling Rýnsky, ktorý zrel 9 mesiacov v sude, bol nedávno zaradený vo Francúzsku ako jediné víno zo strednej Európy medzi top 10 svetových vín zrejúcich v sudoch.

Prečítajte si aj zadnú etiketu a pôvod hrozna

Odporúčame víno s chráneným územným označením s konkrétnou vinohradníckou oblasťou a ideálne s prívlastkom ako napríklad neskorý zber a podobne. Vtedy máte záruku, že víno a hrozno pochádza z lokálnych zdrojov a malo by patriť vďaka prívlastku k tomu lepšiemu, čo je na trhu. Opis vína vám zase dá akú-takú predstavu o odrode a vlastnostiach, ktoré daná odroda má.

Pozor na medaily

Lesklé nálepky na fľaškách vyzerajú efektne, no majú rozdielnu vážnosť a povesť. Nesiahajte preto po všetkom, čo sa leskne. Pozrite sa, čo je na medaile napísané. Väčšina lokálnych súťaží, a dokonca i značná časť tých medzinárodných, nemá, žiaľ, u odborníkov a somelierov dostatočný kredit.

Nedajte sa zlákať nízkou cenou

Je to často lákavé, ale víno by ste si nemali kupovať iba na základe ceny. Aj keď nie vždy platí, že lacné musí byť zlé a naopak. Všeobecne však platí, že lacné víno je lacné z určitých dôvodov a zvyčajne to na kvalite vína aj poznať...

Rada nad všetky rady: Choďte do vínotéky

Ak máte problém s výberom vína v supermarketoch, kúpiť ho vo vínotékach alebo v overených e-shopoch je istota. Vo vínotékach vám vedia poradiť a odporučiť presne to pravé pre vás. Môžete tam nerušene stráviť toľko času, koľko chcete, a víno prípadne aj oddegustovať, a získať tak dosť informácií na dobré rozhodnutie. Navyše, vo vínotékach dostanete aj tie lepšie kúsky, ktoré zbierajú ocenenia na súťažiach a ktoré bežne v supermarketoch nenájdete. A keby ste boli veľmi leniví, môžete si objednať tie najlepšie vína aj cez e-shop elegantne z pohodlia domova.

Aké víno na akú príležitosť?

Nie je jedno, na aké príležitosti a k akým jedlám bude víno servírované. Kombinácií môže byť viac, preto dajte na odborníkov. Matyšák odporúča:

1. K štedrej večeri s hlavným chodom v podobe kapustnice a kapra či inej ryby so zemiakovým šalátom sa výborne hodí napríklad Silvánske zelené suché. Aj keď vzhľadom na štedrovečernú pestrosť jedál, kde zvyknú byť na tanieri i sladké veci, napríklad medové oblátky, je úplne v poriadku vychutnať si aj dezertné víno, teda niečo sladšie, napríklad Veltlínske zelené ľadový zber.

2. Na Prvý sviatok vianočný sme my zvykli mávať kačicu. K divej kačke s červenou kapustou a so žemľovou knedľou či s lokšou odporúčame pre zmenu červené vínko, skôr niečo archívnejšie s plným ušľachtilým buketom, napríklad Pinot Noir Oak Wood 2007.

3. Na Štefana k údenej krkovičke alebo karé s chrenovou omáčkou a viedenskou knedľou sa hodí niečo sviežejšie a šťavnaté s jemnou mineralitou, napríklad suchý Rizling rýnsky.

4. Na Silvestra si predstavte ako hlavné jedlo sviečkovú „Wellington“ s brokolicovým pyré a anglickou zeleninou. K tomu sa hodí červené víno, napríklad krásne vyzretý Cabernet Sauvignon Oak Wood 2009. Na oslavu príchodu Nového roka však stavte na kvalitné bublinky - ideálne sekt dorobený tradičnou metódou, ktorú kedysi vymyslel Dom Perignon. Sekundárna fermentácia vo fľaši dodá tomuto sviežemu šumivému vínu špeciálnu iskru, kde sa naplno uvoľnia arómy z kvalitného hrozna, v tomto prípade odrôd Rulandské biele, Chardonnay a Rulandské modré blanc de noir.

5. Ako prvý obed v novom roku mávajú Matyšákovci novoročnú polievku s hríbami a ako hlavné jedlo roastbeef s varenými zemiakmi na masle. K hovädzine im pasuje opäť červené vínko, plné robustné, ktoré dozrievalo v dubových sudoch, napríklad Frankovka modrá rezerva 2012. Počas prípravy sviatočných pokrmov však netreba zabúdať aj na kuchára. Na osvieženie by som kuchárovi alebo kuchárke podával biele Frizzante Müller Thurgau.

