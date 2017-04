To sú MEGA postavičky: TIETO kočky sa v modelingu nestratia!

Pokiaľ sa iné modelky trápia diétami a potia krv vo fitnescentrách, istá skupina dám zo svojich korpulentných postáv ťaží a nemienia sa obťažovať trýznením ani pri športe, ani obmedzovaním v strave.

Svoje uplatnenie našli ako plus size modelky a nehanbia sa nadbytočné kilá prezentovať v úspornom oblečení. Práve naopak, na svoje krivky sú pyšné.

Má to ale jeden podstatný háčik - varovania lekárov s výstrahou smrti, pokiaľ rapídne nezhodia. Hrozí im diabetes, či srdcový infarkt, no modelky na to nechcú myslieť. Niektoré z nich už teraz priznávajú, že pri určitých úkonoch v sprche alebo hoc len pri obyčajnom vstávaní z gauča či postele, potrebujú pomoc rodiny, keďže ich pohyblivosť je obmedzená.

A čo vy - uprednostňujete pohľad na štíhle superpostavičky alebo tie obalené tukom?

