Tretí vnuk! Ako sa chystá Andy Hryc oslavovať?

Hercova dcéra, producentka Wanda Hrycová (38) sa v piatok na poludnie stala po tretíkrát mamou. S manželom Marekom má už dvoch synov - štvorročného Artema a dvojročného Vadima. Ani pri treťom synovi rodičia neváhali a vybrali netradičné meno Nazar.

Ťažký pôrod

Wanda bola v nemocnici už od štvrtka a v piatok ráno dostala vyvolávačku. Herec nám prezradil aj to, že v pôrodnici nešlo všetko ľahko. „Som šťastný, že všetko nakoniec dobre dopadlo, pretože pôrod mala veľmi ťažký. Manžel Marek bol však pri nej. Teraz sa tešíme, lebo všetko je v poriadku. Nazar je zdravý štvorkilový chlapček,“ prezradil nadšený dedko.

Zapije to