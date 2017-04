U najbohatšej nevesty. Poznáte ženu, ktorá mala najväčšie veno v Uhorsku?

Seriál 1890, ktorý sa odohráva v kaštieli Betliar, nielenže zvyšuje popularitu slovenských pamiatok, ale ukazuje aj zákulisie života šľachtického rodu v predminulom storočí. Andrássyovci, ktorí v poľovníckom zámočku na Gemeri trávili letá, patrili k špičke európskej aristokracie. Boli nielen bohatí, ale aj vzdelaní a podnikaví. Svoje majetky a vplyv na území dnešného východného Slovenska a Maďarska nedrobili, naopak, rozširovali ich sobášmi. A takto sa dostali aj k zámku, ktorý je dnes šperkom Zemplína.

K najhonosnejším svadbám devätnásteho storočia v Uhorsku patrila veselica Karola III. Andrássyho, ktorý si vzal za manželku Etelku Száparyovú. Kráska z Trebišova patrila medzi najbohatšie uhorské nevesty. Manželovi, ktorý bol nielen uhorský vlastenec, ale aj národohospodár a cestovateľ, priniesla vo vene obrovité polia a lesy aj v okolí dnešného Humenného. Práve v tomto meste dnes stojí najväčší slovenský zámok na východ od Košíc. Je v ňom múzeum, ktoré približuje bytovú kultúru šľachty, ale ukrýva aj príbehy aristokratiek.

Hostila rebela

„Prvoradou povinnosťou ženy v stredoveku bolo rodenie detí a zachovanie rodu. Nevesty Drugethovcov, rodu, ktorý na Zemplíne žil od štrnásteho storočia, však patrili k vzdelaným dámam. Rozprávali po latinsky, nemecky a maďarsky, niektoré vedeli čítať a písať. Nerešpektovali ich len vlastní manželia, ale aj pomazané hlavy. Jednej z vdov, Terézii Keglevičovej, ponechal cisár polovicu majetku pre dcéry a ich manželov, hoci podľa práva ich mohli zdediť len mužskí potomkovia! V stredoveku išlo o čosi nevídané,“ hovorí archeologička Vihorlatského múzea Ivana Strakošová.

Pred tristodesiatimi rokmi v kaštieli v Humennom skoro dva týždne pobudol aj sedmohradský veľmož a rebel, knieža František II. Rákoczi so svojou suitou. Muž, ktorý je pochovaný v Košiciach, sa preslávil odporom k rakúskym Habsburgovcom. „Pre Teréziu to musela byť ohromná fuška, v dnešných časoch by bola krízovou manažérkou,“ usmieva sa Ivana Strakošová.

Má rada aj príbeh Juliany Terézie, jednej z dcér posledného muža z rodu Drugethovcov z Humenného, Žigmunda II. Jej obraz doteraz visí v knižnici humenského kaštieľa. Je až neuveriteľné, že žena, ktorá zdedila polovicu zemplínskeho panstva, nemá na sebe nijaký klenot.

Rozvírili vodu

Briliantové prstene, spony, smaragdy, rubíny a súpravu zlatých príborov rozdala Juliana príbuzným. Jej zlatá spona vykladaná diamantmi zasa skončila v kostole v Mariazelli v dnešnom Rakúsku. Dámy, ktoré v kaštieli v Humennom žili, podľa Ivany Strakošovej vedeli rozvíriť zemplínske vody tak, aby sa o nich hovorilo aj v budúcnosti. Príkladom je žena na obraze v Čínskej izbe, ktorú robí tajomnou jeden detail. „Kým do zrkadla hľadí jedna dáma, v odraze je tvár úplne inej ženy,“ uzatvára Ivana Strakošová. Raritou sú aj dva portréty Terézie Döryovej, ktorá na humenskom zámku nikdy nežila. Žeby, rovnako ako v seriáli 1890, v tom zohrala rolu akási mágia?

