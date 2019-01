V Escape Room, kde išlo o život, sa hralo o obrovské peniaze

Ocitli ste sa už v escape room? Ak áno, určite ste si užili zábavu s priateľmi a trochu ste si ponamáhali mozgy. Vyriešenie rôznych úloh a hlavolamov v istom časovom intervale je totiž podmienkou toho, aby ste sa dostali z uzavretej miestnosti. Únikové hry, ktoré vyrástli aj u nás ako huby po daždi, sú rôzne tematicky zamerané – môžete sa ocitnúť v byte ŠtB, v laboratóriu Nikolu Teslu či v hororovom príbehu. Vždy však viete, že aj keď úlohy nesplníte, niekto vám odomkne – veď vonku čaká ďalší tím, ktorý sa chce baviť, keďže si za to zaplatil. Hoci, po príbehu, ktorý sa stal nedávno v Poľsku, kedy päť mladých dievčat zahynulo pri požiari v escape roome v meste Koszalin, to už tiež nemusí byť celkom pravda.

V týchto dňoch sa paradoxne u nás premieta film Escape Room, v ktorom ide hráčom o život. Americký režisér Adam Robitel (40), známy filmami Insidious: Posledný kľúč alebo Paranormal Activity: The Ghost Dimension vytvoril príbeh šiestich ľudí, ktorí prijali pozvánku do záhadnej únikovej miestnosti. Hrajú o veľké peniaze, o milión dolárov, ale stojí to za to? Čoho všetkého je človek schopný, aby zachránil svoju kožu?

Oheň aj ľad

„Keď mi producent povedal, že len v Los Angeles je dvetisíc escape room, bol som ohromený,“ povedal režisér Adam Robitel, ktorý si pár aj prešiel. Bol nadšený z toho, ako sú umelecky spracované, často so skvelými vizuálnymi efektmi. „Urobil som film, ktorý vás zasiahne strachom z klaustrofóbie, strachom z neznámeho človeka, ktorý vás v miestnosti sleduje,“ povedal a prirovnal film Escape room k jazde na horskej dráhe. Boj o život v ňom zvádza kamionista, biznismen či vojnový veterán, za čo si film vyslúžil aj kritiku – stretávajú sa tu vraj klišé charaktery.

Tvorcovia filmu, ktorý pripomína kultové horory Saw: Hra o život alebo Kocka, sa však posnažili, aby udržali pozornosť divákov. Miestnosti sú plné prekvapení – jedna sa premení na obrovskú pec, hneď nato sa hráči ocitnú v mrazivom prostredí či obrovskej biliardovej miestnosti, ktorá je obrátená hore nohami. Každá časť je iná a tí, ktorí filmu tlieskajú, hovoria, že určite dostanete chuť zahrať si. Kritici zasa vyčítajú hororu klišé a predvídavosť deja. Na Oscara to síce asi nie je, ale ak sa správne naladíte, môžete si film, ktorý sa mal pôvodne volať Bludisko, užiť.