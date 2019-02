VIDEO: Lyžovanie nie je lacné, no investícia do inštruktora sa oplatí. Nachystajte si...

Koľko peňazí necháme za výučbu nášho dieťaťa v lyžiarskej škole? Každá ski škola si ceny, dĺžku vyučovacej lekcie, zľavy a bonusy a rovnako vekovú kategóriu klientov určuje sama. Vo všeobecnosti ale platí, že čím viac lekcií a dní si v lyžiarskej škole objednáte, tým viac ušetríte. A ešte čosi, kým niektoré lyžiarske školy majú cenník na niekoľkých stranách, inde sa ponuka zmestí do troch riadkov...

Jasná, Vysoké Tatry:

Najväčšia lyžiarska škola v našich najznámejších strediskách ponúka privátne aj skupinové lekcie pre deti od 6 do 11 rokov. Za dve hodiny súkromnej výučby pre jedného zaplatíte 79 eur, za sedem dní 470 eur. V prípade skupinovej lekcie zaplatíte 39 eur za dve hodiny a 232 eur za celý týždeň.

Plejsy:

Ski centrum na východnom Slovensku láka najmä Košičanov a ľudí zo Zemplína. Jedna hodina individuálneho výcviku stojí 22 eur bez výstroje, 24 eur s výstrojom. Každá ďalšia začatá hodina vyjde na 15 eur, každá ďalšia osoba vo vašej skupine zaplatí od 10 do 13 eur.

Donovaly:

Najznámejšia lyžiarska škola v tomto horskom stredisku ponúka špeciálny program pre najmenších od 3 rokov. Inštruktori im vysvetľujú ako sa šliape, brzdí, stúpa do kopca, či jazdí na vleku. Dohliadajú na ne pritom rozprávkové bytosti. Deti od 3 do 6 rokov zaplatia za hodinu výučby 13 eur. Deti do 12 rokov, ktoré lyžujú s inštruktorom dajú 29 eur za hodinovú lekciu. Ak svoje dieťa zveríte inštruktorovi na šesť dní, počas ktorých sa mu bude venovať dvadsať štyri hodín, pripravte si 331 eur.

Veľká Rača:

Súkromná lekcia v lyžiarskej škole na Kysuciach trvá hodinu a stojí 23 eur, k nej si musíte kúpiť skipas za 5 eur. Skupinová výučba pre najmenej tri osoby zaberie dve a pol hodiny, osoba zaplatí 20 eur.

Kubínska hoľa:

Jedna lekcia pre deti od štyroch do desiatich rokov na Orave stojí 24 eur za osoba, výcvik trvá päťdesiat minút. Ak sa rozhodnete pre jeden vyučovací deň, zaplatíte za svoje dieťa 85 eur, na svahu strávi štyri vyučovacie hodiny.

Drozdovo:

Na lekciu do menšieho strediska na Pohroní treba prísť s výstrojom a kúpeným skipasom. Cena za osobu a hodinu výučby je 16 eur. V prípade skupinovej lekcie pre 4 a viac osôb je to 9 eur za osobu a hodinu výučby.

Nechajte svojim deťom voľnosť, možno budú jazdiť ako malý Filip na Štrbskom Plese...

Aké sú ceny v zahraničí?

Švédsko:

Detská lyžiarska škola v Åre, kde sa minulý týždeň skončili majstrovstvá sveta v alpských disciplínach, je otvorená pre deti od 3 do 9 rokov. Súkromná lekcia trvá hodinu a pol a stojí 90 eur. Ak budete lyžovať 3 hodiny inštruktorovi dáte 161 eur!

Rakúsko:

Lyžiarska škola s viac ako päťdesiatročnou tradíciou v Schladmingu ponúka lekcie v štrnástich jazykoch. „Váš úspech v lyžovaní, závisí od prvých hodín na zjazdovke,“ píše vo svojej reklame. Dve hodiny výučby pre deti od troch rokov v nej za jeden deň stoja 55 eur.

Taliansko:

Medzinárodná lyžiarska škola v horskom stredisku Bormio stavila na jednoduchosť. Jej prehľadný leták hovorí, že individuálna hodina lyžovania s inštruktorom stojí od 40 do 50 eur, v závislosti na čase a sezóne.

Slovinsko:

V Bovci v Julských Alpách platí cenník, ktorý sa zmestí na niekoľko riadkov. Za súkromnú lekciu dáte inštruktorovi 38 eur za hodinu, za päť dní výučby 150 eur.

Bulharsko:

V stredisku Bansko dáte za štyri hodiny individuálneho lyžovania s inštruktorom 72 eur. Ak s ním budete dvaja, 110 eur.

Francúzsko:

Mondénne centrum Courchevel sa preslávilo cenami, ktoré sú vraj ešte vyššie ako miestne svahy. Platí to aj o lyžiarskych školách. Deti sú v nej rozdelené podľa veku a lyžiarskej gramotnosti. Berú ich len na 5 alebo 6 dní, zaplatíte od 250 do 490 eur.

