HOROSKOP od 29.8. do 4.9. 2018: Škorpiónov naplní istá skúsenosť šťastím, Barani, vyberte sa inou cestou

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Neviete si vychutnať dary života a hľadáte chyby aj tam, kde nie sú. Pri tomto postoji sa môže skomplikovať i situácia v práci. Vašou prvou reakciou môže byť chuť zdupkať z nej. Súčasnosť však zmenám nepraje. Embargom na kritiku otvoríte dvere pozitívnym životným zmenám.

Motto života: „Všetci vieme tancovať, ak nájdeme hudbu, ktorú milujeme.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Vyčítate životu, že vám nenadelil dostatok lásky. Láska nie je na prídel a jej plody si užíva len ten, kto sa naučil milovať seba. Osloboďte opovrhované stránky svojej osobnosti, objavte ich pravú a jasnú tvár. Zistíte, že ste sami sebe bránili prežívať lásku.

Motto týždňa: „Dnes som tam, kde ma priviedli moje myšlienky. Zajtra budem tam, kam ma moje myšlienky dovedú.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Dlhšie neviete pohnúť s istou záležitosťou. Čím viac uvažujete a skúšate, ako na to, tým viac to stagnuje. Najmúdrejšie urobíte, ak to zabalíte. Nevšimli ste si dôležitý signál, že touto cestou ísť nemáte, nie je totiž vaša. Ak si nedáte povedať, koledujete si o veľké a zbytočné problémy.

Motto týždňa: „Nikdy neťahám tigra za chvost.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Ukážte okoliu svoju láskavú tvár, vyrovnanosť a spokojnosť so sebou. Sústreďte sa na radostný zážitok v rodine, plne sa jej venujte a vyjadrite vďačnosť. Ostatní nájdu potrebné vzťahy a dostane sa vám pritom množstvo sympatie a spolupatričnosti. Nastupujúci september vás príjemne uvíta.

Motto týždňa: „Medziľudské vzťahy dávajú životu cenu.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Cítite, že ste akoby zmámení silným čarom alebo ste v čomsi zapletení tak, že nie ste schopní sa vzoprieť. Máte možnosť od toho sa oslobodiť tak, že si uvedomíte celý rozsah a vytiahnete na svetlo čosi doposiaľ skrývané. Vydajte sa odvážne i na cestu prísnejšieho ponaučenia.

Motto týždňa: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Prekonajte plachosť, zábrany i falošnú skromnosť a odvážte sa k dôležitému kroku. Stavte na svoje city a bez zábran, otvorene ich vyjadrite svojmu partnerovi. Uverte svojmu šťastiu, ktoré vám ponúka jedinečnú príležitosť a užívajte si spolu luxus lásky. Investícia do citov sa vám mnohonásobne vráti.

Motto týždňa: „To, čo dávam, sa mi viacnásobne vracia.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Čaká vás týždeň, ktorý vašou silou i odhodlaním dosť zamáva. Len máločo z naplánovaného aj vyjde, všade okolo vás sa ukazujú prekážky. Ísť hlavou proti múru je najhorším riešením. Uvedomte si, že život prináša i takéto dni. Netreba robiť žiadne unáhlené závery, len to v pokoji prežiť.

Motto týždňa: „Všetko zlé je na čosi dobré.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Prelom mesiacov vás prinavráti k novým pracovným plánom. Prioritne sa venujte tým, ktoré vám reálne zabezpečia dostatok financií. Neosožným veciam sa cielene vyhnete kontrolou myšlienok. Nezabúdajte, že myšlienky na možné problémy vám môžu zbytočne skomplikovať úspešný štart v závere leta.

Motto týždňa: „Môj život sa o mňa dokonale stará.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Mali by ste rozoznať blížiace sa krupobitie alebo konflikt podriaďte kontrole a využite ho na objasnenie názoru. Najskôr pôjde o váš zlozvyk podozrievavosť, ktorý je teraz nepotrebný. Nerobte predčasné závery, učte sa trpezlivosti a nechajte veci, aby sa utriasli samé. Motto týždňa: „Každý deň je novým začiatkom.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Máte pred sebou istú skúsenosť a tá vás určite naplní šťastím, nie však okamžite. Vo vašom okolí sa ešte pohybuje pár neprajníkov, ktorí číhajú len na to, kedy prestanete byť ostražití. Radosť nechajte za múrmi príbytku a na verejnosti sa nedajte prečítať.

Motto týždňa: „Ak to životu dovolím, zmení sa k lepšiemu veľmi rýchlo.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Ak prestanete rozpitvávať v myšlienkach svoje minulé nezdary, otvoria sa pred vami nové a zaujímavé možnosti. Ak si uvedomíte, že to naozaj stojí za to, dostane sa vám aj podpory bez toho, že by ste ju museli zdĺhavo hľadať. Stačí, ak sa skoncentrujete na podstatné veci. Motto týždňa: „Mojou úlohou je ujasniť si, čo chcem.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Cítite istotu a bezpečie, preto čo najviac konajte s inými otvorene, priateľsky a s láskou. Máte pred sebou šťastné časy, obdobie radostných, spoločenských aktivít, pri ktorých môžete nadviazať aj nové kontakty, ale aj prežiť bezstarostnú radosť zo života. Plne si vychutnajte toto obdobie.

Motto týždňa: „Byť milým nikdy nie je zbytočné.“