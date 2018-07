HOROSKOP 18.7. - 24.7.2018: Strelci majú čas na zmenu, Blíženci pozor na flirt, Barany môžu zariskovať

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Uspokojuje vás pocit, že máte čosi, čo iní nemajú. Pokiaľ si to necháte pre seba a nebudete sa s tým chvastať, všetko bude v poriadku. Prehnané vystatovanie vám totiž môže priviesť do života pár zjavných obmedzení a vleklých prekážok, bez ktorých sa isto zaobídete, ak udržíte jazyk za zubami.

Motto týždňa: „Všetkými vzťahmi nechávam pretekať lásku.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Urobte si poriadok v tom, čo musíte a čo len chcete. Žiadne pozlátky nepotrebujete, len čo vo vás vyvolávajú zbytočné depresívne myšlienky. Naplánujte si s partnerom spoločné chvíle oddychu za hranicami bežných dní a naplno sa venujte jeden druhému. Toto rozhodnutie odstráni z vášho života mnoho zamotaných vecí.

Motto týždňa: „I v láske som si vedomá svojej zodpovednosti.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Ak momentálne máte hlbšie do vrecka, na chvíľku sa zastavte. Tento čas venujte jednému skvelému nápadu, zvážte všetky možnosti jeho realizácie. Potom si budete môcť dovoliť aj zdravo zariskovať a všetko pôjde hravo samo od seba.

Motto týždňa: „Všetko v živote je zmena.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Oddych a dovolenku potrebujete už ako soľ, ale vy sa stále akosi neviete odlepiť od práce a slovka "musím urobiť". Práce už bolo dosť a ak si chcete zachovať optimálne zdravie, musíte oddychovať a načerpať nové sily. Oddych v dvojici s partnerom je tým správnym riešením.

Motto týždňa: „Opúšťam staré, zakorenené vzory a ilúzie.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Vaša príťažlivosť u opačného pohlavia je na maxime, čo vás môže zvádzať k samoľúbosti či k neviazaným flirtom. Všetko sa to deje len za účelom zvýšenia vášho sebavedomia, určite to nie je cesta, ktorá by mala viesť k zničeniu seba v toxických vzťahoch. Výstraha platí i pre nezadaných.

Motto týždňa: „Môžem sa oslobodiť od všetkých problémov.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

To, čo vyzerá ako lákavá ponuka od istého muža, je v skutočnosti snaha nepekne vás obalamutiť. Ak nechcete prísť o veľa, neskočte mu na lep a rozhodne nepodpisujte žiadne zmluvy. To, čo potrebujete, určite príde k vám o nejaký čas a bude to najlepšie, čo vás v blízkom čase stretne.

Motto týždňa: „Myslím na seba a svoj úspech.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Pripravte sa na týždeň, v ktorom väčší počet dní nepôjde všetko podľa vašich predstáv. Rozhodne nie ste smoliarom, i takéto dni vystriedajú občas tie slnečné a po nich sa znovu nad vami vyjasní. Teraz ste dostali priestor prehodnotiť to, čo vám vyhovuje a čo už nie.

Motto týždňa: „Mám dostatok odvahy na to, aby som si verila.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

To, čo teraz strácate, určite nie je skutočnou stratou, ale oslobodením sa. Nie je nad čím rozmýšľať, či nebodaj sa stresovať. Poďakujte sa za skúsenosť, len tak sa pohnete v ústrety novým a dobrým začiatkom. Všetko sa to deje preto, aby ste konečne spoznali svoju pravú hodnotu.

Motto týždňa: „Odvážne prijímam všetky výzvy vo svojom živote.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Istý muž vám sľubuje nemožné. V jeho prípade nejde o stratégiu chytráka, sám nemá veci pod kontrolou a pustil sa do stavby na veľmi vratkých základoch. Nechajte ho, nech sa v problémoch vykúpe sám. Ak sa budete spoliehať na svoj sedliacky rozum, o nič neprídete. Stačí, ak si začnete viac veriť.

Motto týždňa: „Zaslúžim si žiť v hojnosti.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Využite niekoľko prajných dní týždňa. Na čo siahnete, to sa vám i podarí. Uprednostnite zvýšené pracovné tempo. Šance, ktoré k vám idú, sa nemusia tak skoro zopakovať. Len je potrebné, aby ste svoju zaneprázdnenosť vopred vysvetlili svojim blízkym a predídete rozporom.

Motto týždňa: „Prijímam všetko nové a nechávam ho vstúpiť do behu môjho života.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Častejšie ako inokedy o sebe pochybujete, či zvládnete plánované zmeny vo svojom živote. Ste znamenie, ktoré miluje pohyb, bez neho by ste to neboli vy. Obujte si svoje povestné túlavé topánky a smelo vykročte za svojím snom. Obdobie zmenám praje, preto by ste sa nemali pozerať, čo o tom súdia iní.

Motto týždňa: „Môj život obsahuje všetko dôležité a zmysluplné.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Odložte prácu bokom a pozornosť presuňte k svojej láske. Čas dovolenky venujte na upevnenie vzťahu. Vašou investíciou by teraz mali byť city a nie peniaze. O financie sa rozhodne strachovať nemusíte, žiaden krach vám nehrozí. Pri umŕtvených citoch to už tak jednoznačné nebude.

Motto týždňa: „Verím a dôverujem úspešnému východisku z mojej situácie.“