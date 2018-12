HOROSKOP 5.12. - 11.12.: Váhy, príde skvelý nápad, Barani, tešte sa na zaujímavé novinky

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Obavy vám znemožnili vidieť život v jasnom svetle. Prekročenie prahu, za ktorý ste ukryli svoj strach, vás urobí silnejším. Zbabelé cúvanie má však za následok ešte väčšie obavy. Len dôvera v seba znásobí vaše sily a vzpriamená hlava dá istotu úspechu.

Motto týždňa: „Kotva srdca sa vždy ponorí hlbšie než kotva rozumu.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Život vám naservíroval všetko potrebné. Namiesto pochybností začnite spracovávať ingrediencie príležitostí vedúce k úspechu. Musíte však dodržať správne pomery, aby ste si nakoniec nenamixovali štipľavý a presolený guláš. Využite čaro intuície a osloboďte sa od predsudkov.

Motto týždňa: „Pravá múdrosť je v šťastí okrasou a v nešťastí oporou.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Niečo zaujímavé prichádza k vám. Hoci ste na tejto veci dlhšie pracovali, zrazu pochybujete a obávate sa, či si to zaslúžite. Tieto pochybnosti vám však môžu spôsobiť komplikácie v niečom, čo je jednak už v pohybe a dokonca nesie so sebou predzvesť úspechu.

Motto týždňa: „Šťastie môjho života záleží na druhu mojich myšlienok.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Cítite sa ohrození a obklopili ste sa vysokým pevným ochranným múrom. Možno ste si už uvedomili, že sa tak uzatvárate i pred skúsenosťami, ktoré sú pre vás nielen dôležité, ale aj príjemné. Skúste sa znovu otvoriť a uvidíte, že vám žiadne reálne nebezpečenstvo nehrozí.

Motto týždňa: „Neplním očakávania iných, žijem si život podľa seba.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Vaše pocity sú poznamenané vďačnosťou a zaviazanosťou. Cítite istotu v rámci rodiny a vám blízkych ľudí. Dostávate sa však do fázy, kde musíte podrobiť skúške sily, ktoré ste v rámci rodiny načerpali. Pripravte sa, že to môže byť dosť falošné. Vonkajší svet taký často býva.

Motto týždňa: „Robme šťastných tých, ktorí sú blízko. Potom prídu i tí, ktorí sú ďaleko.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Postupujete príliš pragmaticky a zbytočnej kontrole ste podriadili i svoj milostný život. Zabúdate však, že v láske neexistuje metóda, koncepcia či systém. Tieto aspekty môžu dokonale zničiť každú lásku, váš perfekcionizmus zahubí fantáziu i kreativitu. Uvoľnite sa.

Motto týždňa: „Láska nemusí byť perfektná. Stačí, ak je úprimná.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Rovnováha vám môže priniesť množstvo zaujímavých zážitkov. Pridajte k nej ešte nevtieravosť, úprimnosť, spoľahlivosť a dbajte na správnu mieru tohto všetkého. Tento postoj významne podporí vaše úmysly a zabezpečíte si tak pozoruhodný výsledok.

Motto týždňa: „Som láskavá, to ma robí krásnou.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ste akoby zakliati, vaše city sa búria a volajú po odvete. Ak sa vám to zdá prehnané, ste v hĺbke duše chladní, dištancovaní so sklonom brániť sa srdečným citom odmietavými, britkými poznámkami a cynickou iróniou. Zvoľte láskavejší postoj, inak sa budete prepadať ešte hlbšie.

Motto týždňa: „Nehodlám tolerovať to, čo za to vôbec nestojí.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

To, nad čím smútite, nie je ešte stratené. Nájdite si pokojné miesto a chvíľku, keď nebudete nikým a ničím rušení. Čoskoro sa ukáže skvelý nápad, ktorý stojí za to, aby ste ho rozvinuli. Potom sa udalosti samy dajú do pohybu a pred vami sa ukáže v plnej kráse to, v čo ste len tajne dúfali.

Motto týždňa: „Usilovnosť je matkou šťastia.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Niečo sa všemožne snažíte urýchliť, nezvolili ste však správnu taktiku. Týmto postojom ste dezorientovali samého seba a potom sa uskutočnenie vášho plánu nezaobíde bez bolestivých skúseností a horkého sklamania. Zmeňte postoj a tak ukončíte tento neznesiteľný stav.

Motto týždňa: „Sila pravdy ľahko predstihne každú ľudskú fantáziu.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Nechajte vychladnúť svoju horúcu hlavu. V danej veci zatiaľ nemáte jasno, a preto sa obávate neočakávaného. Oživte tvorivé stránky svojej osobnosti a buďte prístupní podnetom zvonku. Prijmite nové nápady, plasticky si ich vykreslite a dodajte im pevný tvar. V opačnom prípade môže nastať divoký rast.

Motto týždňa: „Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Otvorte oči a zahľaďte sa do budúcnosti. Musíte si uvedomiť, že vaše zámery budú mať ďalekosiahle a príjemné dôsledky, zatiaľ ešte netušené. Uvažujte veľkorysejším spôsobom než doposiaľ a snažte sa urobiť si väčší prehľad. Potom získate i väčšiu dôveru vo vlastné sily.

Motto týždňa: „Ak je niečo smiešne, hľadaj v tom skrytú pravdu.“