HOROSKOP od 12.12. do 19.12.: Blíženci, pripravte sa na perfektné dni, Kozorožcov čaká úspech

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Netrpezlivo túžite po zmene. Zatiaľ nenadišiel ten správny čas a ak urobíte prvý krok, riskujete. Zmena vyžaduje viac času, než ste sa domnievali. Ak budete trpezlivý, úspech sa dostaví. Nepokoj ohrozuje priaznivú zmenu, ale priateľská pozornosť je veľmi nápomocná.

Motto týždňa: „Človek sa neutopí preto, že sa ponorí, ale preto, že ostane pod vodou.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Zaujal vás nevšedný nápad. Doposiaľ ste ho rozoberali s bystrým úsudkom až do detailov, aby ste došli k jasnému záveru a jednoznačnému rozhodnutiu. Dbajte na to, aby ste to všetko nerozdrobili planým polemizovaním a nestratili prehľad o celku.

Motto týždňa: „Správnu cestu buď nájdem, alebo si ju urobím.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Hoci vám už svitá na lepšie časy, ešte je privčas razantne sa pustiť do nových vecí. Najskôr musíte objaviť prostriedok, ktorý vám pomôže k ďalšiemu a doteraz nepoužitému postupu. Majte oči otvorené, aby ste novú šancu neprehliadli a dokázali ju aj perfektne využiť.

Motto týždňa: „Neprichádzam klaňať sa, prichádzam víťaziť.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Láska sa s vami hrá na schovávačku. Namiesto hnevu zmixovaného so sklamaním pristúpte na túto hru. Je to totiž jediný spôsob, ktorý vás odvedie od negatívnych myšlienok, ktoré sa zrodili z veľkých očakávaní. Potom bude rozuzlenie pre vás viac ako príjemné.

Motto týždňa: „Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Pripravte sa na skvelé dni. Cítite silu vnútornej istoty a viete, že základ, na ktorom stojíte je dostatočne pevný. Zachovajte si dôveru v dlhodobo pozitívny vývoj. To, čo sa onedlho udeje, vás bude fascinovať a dokonca prežijete niečo magické. Tento pocit si dokonale vychutnajte.

Motto týždňa: „Milovať človeka s chybami je viac než dokonalé.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Pripravte sa na to, že vaše plány potrebujú dostatok vašej energie a činorodosti. Ak očakávate nejakú správu, buďte si istí, že je už na ceste k vám. Ak na vašu myseľ občas zaútočia pochybovačné myšlienky, ignorujte ich. Teraz už smelo môžete počítať s priaznivým vývojom.

Motto týždňa: „Nečakám na zázrak. Celý môj život je zázrakom.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Ste v rozpoložení, keď neúmerne preferujete emočnú stránku svojej osobnosti. Je najvyšší čas, aby ste začali v sebe dolovať praktický rozum, v opačnom prípade sa začnú vo vašom živote častejšie objavovať rozpory, hádky a iné nepríjemnosti súvisiace s podrazmi.

Motto týždňa: „Nakoniec všetko dobre dopadne. Ak nie, potom to ešte nie je koniec.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Čoraz častejšie prepadávate obavám a strachu, hoci na to nie je dôvod. Myslenie štýlom „čo ak sa čosi pokazí“ vás vedie do dvojnásobného utrpenia. Prvýkrát, keď v obave myslíte bez dôvodu, a druhýkrát, keď si to vďaka mysleniu aj pritiahnete do života. Ako odteraz budete rozmýšľať?

Motto týždňa: „Čoho sa nevzdávam, to nikdy nestrácam.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Viete, čo chcete, aj ako to dosiahnuť. Kvalitný zámer je ten fenomén, ktorý do života priťahuje hojnosť všetkého. Prejavte svoju tvorivosť spolu so silnou vôľou. Tak odzbrojíte neprajníkov, svoju pozornosť zamerajú na ľudí plných pochybností a vy sa bez obmedzení dostávate do cieľa.

Motto týždňa: „Nič nie je také silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Nesnažte sa uchrániť od nepríjemných poznatkov. Spoľahnite sa na vnuknutie svojho rozumu. Tentoraz sa preneste cez vlastné city a urobte koniec so starými zvykmi. To bude súčasne váš posun k novým možnostiam.

Motto týždňa: „Nech som akokoľvek dobrá a slušná, sporadicky musím zo svojho života vykázať tých, čo ma nikdy nerešpektovali.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Ostrejšie výmeny názorov v rodine vyčistia dusivú atmosféru a prekvapivo vás posúvajú do zdravšej etapy. Ochráni vás to aj od nesprávnych rozhodnutí, pri ktorých by ste nerozvážne utratili väčšiu sumu. Priznať si chybu po takejto záchrane by malo byť pre vás samozrejmosťou.

Motto týždňa: „Skutočný hrdina je ten, kto premôže svoj vlastný hnev.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

V tomto období smiete rozvíjať všetku svoju dôveru a optimizmus. Podarí sa vám splniť plány siahajúce do ďalekej budúcnosti. Nechajte sa týmto úspechom pokojne povzbudiť. Učte sa rozvíjať cit pre čas, aby nevhodná netrpezlivosť nezmarila tento váš solídny a priaznivý vývoj.

Motto týždňa: „Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obáv, čo prinesie budúcnosť.“