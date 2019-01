HOROSKOP od 16.1. do 22.1.: Raci, máte sa na čo tešiť, Ryby, dôverujte intuícii

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Nič nepôjde tak, ako ste pôvodne plánovali. Ak netrpezlivo očakávate dôležitú správu, tiež sa nedočkáte. Upäli ste sa na nejakú fixnú ideu a tvrdošijne trváte na svojich predstavách. Zmierte sa s tým, že vašou momentálnou životnou istotou je neistota.

Motto týždňa: „Klamstvo je zlým príspevkom k riešeniu problémov.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Dajte najavo pochopenie, toleranciu, ochotu ustúpiť i vyčkať, ako sa udalosti vyvinú, než začnete reagovať alebo učiníte dôležité rozhodnutie. Ukážte, že počítate s priaznivým vývojom, ale nehodláte sa unáhliť. Dôverujte intuícii a nechajte sa ňou viesť.

Motto týždňa: „Moju budúcnosť tvorí to, čo robím dnes, a nie to, čo urobím zajtra.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Vaše city si doposiaľ odporovali a vy ste k nim nemali dosť dôvery. Zmietate sa medzi rozumom a citom. Zmätení a plní do pochybností ste preto nemohli úprimne veriť v jediné riešenie či dokonca v pokrok. Teraz je najvyšší čas získať späť vnútornú rovnováhu. Motto týždňa: „Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“ Býk 22. 4. – 20. 5. Správajte sa ako víťaz tejto hry. Dajte najavo patričný optimizmus a sebadôveru. Pridajte aj štipku lásky k všetkému, čo robíte. S týmto postojom budete mať určite úspech. Prejavte i vďačnosť a považujte svoj triumf za dôvod k oslave.

Motto týždňa: „Práca plodí nápady.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Ste vnútorne rozčúlení. Zmocnila sa vás panika, pretože sa rozpadli vaše ochranné valy alebo aj posledné útočisko. Teraz sa cítite bezbranní, vydaní udalostiam na milosť a nemilosť. Verte tomu, že to, čo vás zložilo, znamená dôležitý prelom na ceste vnútornej slobody.

Motto týždňa: „Prílišná horlivosť spôsobuje len omyly.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Choďte na celú vec otvorene a bez výhrad. Sami poznáte, že máte krytý chrbát a že sú vám k dispozícii zaujímavé zážitky. Otvorte svoje srdce a nechajte za sebou vysoký deliaci múr. Buďte bez starostí, tento týždeň si užijete a zažijete viaceré neopakovateľné chvíle.

Motto týždňa: „Ak nechcem patriť k davu, musím sa vzdať pohodlnosti.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Vstupujete do príjemných dní, keď vaša duša prežije hlboké poznanie a úprimnú vďačnosť. Nebráňte sa tejto skúsenosti a odovzdajte sa pocitu blaženosti. Využite túto vzácnu a ojedinelú šancu vedúcu k neočakávane sľubnému cieľu.

Motto týždňa: „Smiech je veľká vec. Ničoho sa ľudia tak neboja ako smiechu.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Je vám jasné, že sa nemôžete pohnúť vpred a uskutočňovanie vašich plánov sa už značne oneskoruje. Všimli ste si pritom to, že musíte začať myslieť úplne inak a musíte prijať i názor, ktorý ste si zatiaľ nechceli pripustiť. Jedine takto prestanete blokovať úspech.

Motto týždňa: „Nikdy nemusím akceptovať niečo, s čím nie som stotožnená.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

V istej záležitosti sa snažte byť chladní a triezvi, možno aj ochotní nevyhýbať sa konfliktom. Zachovajte si zdravú dávku skepsy. Buďte bdelí a udržujte si dostatočný vnútorný odstup. To vám umožní urobiť si ľahšie úprimný úsudok aj rýchlo a múdro sa rozhodnúť.

Motto týždňa: „Takmer vždy je správna cesta tá najťažšia.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Ak svojím správaním naznačíte, že ste ochotní prijať podnety a pomoc, rýchlo sa k vám aj dostanú. Tentoraz nejde o to, aby ste vy niečo konkrétne robili alebo prejavili vlastnú iniciatívu, teraz ide len o vašu ochotu dať si pomôcť alebo sa nechať obdarovať.

Motto týždňa: „Skutočný priateľ príde hneď, ostatní vtedy, keď majú čas.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Ste plní horkosti, vaše city sa búria a volajú po odvete. V hĺbke duše cítite odtrhnutie od lásky i strach so sklonom brániť sa citom odmietavými poznámkami, ostrým kritizovaním a cynickou iróniou. To je cesta skazy a čím skôr by ste voči svojmu okoliu mali zaujať láskavejší postoj.

Motto týždňa: „Nič nie je také silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Vráťte sa vo svojich spomienkach späť a hľadajte obrazy vyjadrujúce vašu súčasnú situáciu. Môžu vám výrazne pomôcť dostať sa vpred. Možno poznáte, že dávne zážitky z raného detstva sú dôležité pre vaše dnešné zámery.

Motto týždňa: „Ak nevybudujem svoj sen, niekto iný ma najme, aby som budoval ten jeho.“