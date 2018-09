HOROSKOP od 22.8. do 28.8.2018: RAKOM hviezdy prajú, okolo PANNY chodí láska aj šťastie

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Nové začiatky, ktoré si už otvárajú cestu k vám vyžadujú, aby ste sa začali k sebe správať láskavo, dopriali si dostatok oddychu i rozmaznávania sa, napríklad pomocou masáží alebo návštevou salónu krásy či butiku. Takto strávený čas je najlepšou investíciou do seba. Nepríjemnosti sú teraz zažehnané.

Motto týždňa: „Som tu preto, aby som sa radovala.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ktosi vás nedávno obral o rovnováhu a táto nepríjemnosť bude mať dohru len vtedy, ak ju budete živiť svojimi myšlienkami. Tým sa oberáte o potrebný pokoj a silu na nové príležitosti a výhodné ponuky v blízkej budúcnosti. Poďakujte sa aj za nepríjemnú skúsenosť a viac ju neriešte.

Motto týždňa: „Rozvíjam schopnosť pozitívne vplývať na svoj život múdrymi myšlienkami.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Istý muž vo vašom okolí prejavuje o vás intenzívny záujem. Určite mu odolajte i v tom prípade, ak ste bez záväzkov. I na nevinný flirt by ste mohli nepríjemne doplatiť, jeho zámery sú veľmi nečestné a účelovo zištné. Postupujte chladne a držte si od neho odstup.

Motto týždňa: „Porozumenie a láska sú identické vibrácie.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Pripravte sa na to, že budete v nasledujúcich dňoch veľmi zaťažení a len ťažko sa vám podarí nestratiť z očí dôležitý cieľ. V tomto čase dobe nabitej povinnosťami by ste sa mali viac šetriť a dopriať si čo najviac pokoja a vám vyhovujúcim spôsobom znovu načerpať potrebnú silu.

Motto týždňa: „Môj život je taký dobrý, ako to sám dovolím.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Hoci ste dosiahli či dostali čosi cenné, zatiaľ nie je vhodné podliehať radostnej eufórii. Zatiaľ vám úplne stačí prejaviť vďačnosť. Ešte máte pred sebou dôležitú skúsenosť, ktorú môžete zvládnuť len plne koncentrovaní. Až po jej zvládnutí môžete zorganizovať slávnosť pre seba i svojich najbližších.

Motto týždňa: „Dostávam len podstatu toho, čo dávam.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Momentálne vám hviezdy prajú. Ak stojíte pred podpisovaním dôležitých zmlúv či dohôd, nebojte sa ich pripomienkovať. Smelo urobte dodatok do dokumentu. Neplatí tu pre vás solidárna slušnosť a dobrovoľné prijatie nevýhodných podmienok. Neskôr budete za túto radu vďační.

Motto týždňa: „Život vždy pracuje pre mňa.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Kým si vychutnáte magický pocit víťazstva, musíte ešte prežiť jednu náročnú a stresovú situáciu, kedy budete presvedčení, že sa proti vám spolčil celý vesmír. Vôbec nič hrozné sa neudeje ak prijmete fakt, že bez nepríjemností by ste si dokonale nevychutnali úspech, ktorý na vás čaká doslova pred dverami.

Motto týždňa: „Žijem v súlade so svojou túžbou.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Váš pohľad je veľmi kritický. Okolo vás chodí láska, radosť a šťastie, ale vidíte na tom všetkom aj niekoľko chýb súčasne. Zmobilizujte sa a ukážte konečne vznešené myslenie bez falošnej márnomyseľnosti. Otvorte svoje srdce, vaše pocity by mali byť úprimné, spoľahlivé a nevtieravé.

Motto týždňa: „Čo svojimi myšlienkami živím, to aj rastie.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Znovu ste našli svoju rovnováhu. To vám signalizuje prekvapivo dobrý vývoj, náhlu šťastnú situáciu či udalosť, nebude absentovať ani zážitok citeľného vnútorného bohatstva. Ďalšie zmeny, budú tiež pre vás veľmi príjemné, hoci ich na prvý pohľad tak dobre vidieť nemusíte.

Motto týždňa: „Dovoľujem si získať nádherné veci podľa svojich predstáv.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Niekto vás uháňa a príliš tlačí do rozhodnutia. Nedajte sa obalamutiť a hlavne nič nepodpisujte, je to bizarná pasca na vás. Ak tlaku neodoláte, môžete prísť o veľa. V tejto záležitosti vystupujte s kritickým odstupom i so zdravou dávkou skepsy. Pritom objavíte podstatnú okolnosť, ktorú ste dosiaľ prehliadali.

Motto týždňa: „Môžem ísť cestou šťastia a úspechu.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Ste v zajatí pochybností a bojíte sa otvoriť aj láske. Kto nič neriskuje, nič ani nezíska, a vy by ste mali prestať neustále počítať zisky či straty. Namiesto toho ukážte intenzitu svojich pocitov a prežívajte plne svoju duševnú silu. Už sa nemusíte prejavovať príliš priamočiaro, bezohľadne či demagogicky.

Motto týždňa: „Viem, čo chcem, aj prečo to chcem.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

V najbližších dňoch uprednostnite plnenie si povinností pred zábavou a radovánkami, do popredia klaďte vám príznačný pragmatizmus a snažte sa nič neriešiť emočne a rovnako je dôležité nič si nebrať osobne. Negativitou nabité dni rýchlo pominú a vlády vo vašom živote sa zmocní láska, úspech a hojnosť.

Motto týždňa: „Peniaze nie sú koreňom zla ani zdrojom šťastia.“