HOROSKOP od 23.1. do 29.1.: Raci, takto si získate sympatie, Kozorožci, neberte sa príliš vážne

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Vaše zámery si žiadajú ústupky a obmedzenia. Skúmajte, či ste na to ochotní a či ide len o časovo obmedzený úsek. V ostatných prípadoch tieto úmysly radšej zavrhnite alebo sa snažte neodkladne zmeniť svoju situáciu. Inak by ste potlačili dôležitý rys svojej osobnosti.

Motto týždňa: „Nikdy neodsudzujem to, čomu nerozumiem.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ukážte svoju citlivosť, potrebu oprieť sa o niekoho i ochotu obetovať sa. Prejavte súcit, pochopenie i ústretovosť pomôcť, ale i svoju tajuplnú intuíciu. Ak ste nesmelí, nerobte z toho žiadne tajomstvo, no napriek tomu neupúšťajte od svojich plánov.

Motto týždňa: „Prešibanosť nie je múdrosť.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

V istej veci nechajte rozhorieť svoju náruživosť ako veľký oheň. Uskutočňujte svoje plány odvážne a energicky ako lev. Vychutnávajte si tú radosť, ktorú vám dáva pocit vlastnej sily a úspechu. Buďte tam, kde je to v danej chvíli treba, divokí a neskrotní.

Motto týždňa: „Rozum musí nadobudnúť každý, hlúposť sa šíri sama.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Skromne priznajte, že o istej veci toho mnoho neviete, ale že ste ochotní sa niečomu priučiť. K vlastným plánom pristupujte cieľavedome, činorodo a s dôverou. Ukážte túžbu po poznaní a horlivosť v učení. Ešte dlho budete žiť z týchto nových skúseností.

Motto týždňa: „Svoju múdrosť zakladám na ľudskosti.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Pristupujte k novým udalostiam s otvoreným srdcom. Buďte veľkorysí, plní porozumenia a ochoty odpustiť a zabudnúť. Predstavte si, že minulej noci zapršalo, vyčistil sa vzduch a nastáva nové ráno. Ak s dôverou realizujete svoje plány, všetko bude mať šťastný priebeh.

Motto týždňa: „Tí, ktorí sa tvária, že zjedli všetku múdrosť sveta, žerú iným nervy.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Pokojne prejavte neistotu, obavy a starosti, nehanbite sa za tieto pocity. Nepokúšajte sa nikoho omračovať alebo čokoľvek iné predstierať. Nájdite dostatok odvahy ukázať i vlastné slabiny, lebo takto si viete získať sympatie aj pochopenie.

Motto týždňa: „Prekonať strach je začiatok múdrosti.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Zatiaľ ste žili v ovzduší istoty i bezpečia a veríte, že sa prostredníctvom určitého zámeru dostanete do takej spoločnosti. Pritom ste si o danej veci urobili jasný a konkrétny obraz. Možno ste sa na to všetko príliš upli a teraz si musíte priznať, že ste sa doposiaľ nepohli z miesta.

Motto týždňa: „Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Uvedomte si, že si v tejto veci nemôžete nič vynútiť a nezmyselná či hektická činnosť vám momentálne len škodí. Teraz musíte byť trpezliví, ochotní nechať veci dozrieť a počkať, čo príde. Postupujte opatrne a vyčkajte, až vám intuícia napovie, čo je potrebné učiniť.

Motto týždňa: „Väčšina ľudí žije viac podľa módy než podľa zdravého rozumu.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Buďte mierni a pokojní, otvorte svoje srdce radosti a láske. Ak vám to situácia nedovoľuje, učte sa starému umeniu žiť. Táto životná skúsenosť vás nabáda k neustálemu úsmevu a presvedčeniu, že existuje len šťastie a všetko nešťastie tkvie v omyle a neporozumení.

Motto týždňa: „Nedôverujem tým, ktorým nerozumiem.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Uvedomte si, že istá záležitosť žiada najmä váš zmysel pre realitu. Skúmajte, či sú vaše plány reálne, koľko úsilia vás to bude stáť a či sa to vôbec vyplatí. Dobre a včas si rozmyslite, koľko času na to potrebujete, aby ste neplánovali príliš krátkodobo.

Motto týždňa: „Rozvážna otázka je polovica múdrosti.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Tušíte akúsi záhadnú hrozbu. Možno ide o urážlivú zvedavosť, ktorou sa musíte brániť alebo o neopodstatnené výčitky. Rovnako to môže byť spravodlivá kritika, vďaka ktorej sa o sebe dozviete niečo dôležité. Rozhodne sa vyhnite akýmkoľvek slovným útokom.

Motto týždňa: „Múdrosť ma očisťuje, ľudskosť zas posilňuje.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Na istú záležitosť sa pozrite ako nezaujatý divák. Asi ste zatiaľ život okolo seba brali príliš vážne a teraz sa musíte učiť vidieť viac nezáväznejšie. Oprostite sa od nemenných predstáv, strnulého očakávania a snažte sa brať život prirodzene taký, aký je. Aj s výkyvmi nahor a nadol.

Motto týždňa: „Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je súdené.“