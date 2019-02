HOROSKOP od 27.2. do 5.3.: PANNY pozor na pýchu, ŠKORPIÓNI najskôr resty, potom zábava

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Je načase dať si otázku aký je váš osobný život? Či ľudia vo vašom okolí spĺňajú vaše očakávania alebo stále cítite zjavné narušenie rovnováhy? Nastal čas urobiť niekoľko zmien vo svojom živote. Na to, čo je pre vás skutočne dôležité, vám dá správnu odpoveď vaša intuícia.

Motto týždňa: „Veci sú také, aké sú. Trpíme len preto, že sme si ich predstavovali inak.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Máte tendenciu unikať konfliktom, ale zatiaľ vám to nie je dovolené. Váš partner alebo člen rodiny na vás vyvíja tlak. Začnite pracovať na odstránení problému. Povedzte partnerovi, čo chce počuť a neskôr vám umožní robiť to, čo chcete. Dokonca vám pomôže vyriešiť istú beznádejnú situáciu.

Motto týždňa: „Ak človek verí sám sebe, naučí sa pravé tajomstvo úspechu.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Neberte na ľahkú váhu verejnú mienku. Zapojte sa do dobrej veci a nebojte sa hovoriť na verejnosti. Súčasné udalosti znižujú zlo a vpúšťajú to dobré do vášho života. Môžete očakávať dobrú správu alebo príchod osoby, ktorá vám prinesie milé prekvapenie.

Motto týždňa: „Nie je to o tom, čo sa mi prihodí, ale o tom, ako na to zareagujem.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Týždeň sa nesie v znamení práce a vaše problémy súvisia práve s prácou. To by vás však nemalo odvádzať od rodiny a blízkych, inak sa ľahko môžete dostať do vzťahovej krízy. Prispôsobte sa novým a nezvyčajným prianiam vašich milovaných.

Motto týždňa: „Úspech nevyžaduje žiadne vysvetlenia. Neúspech nepripúšťa žiadne ospravedlnenia.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Stavte na nekonvenčný prístup. Môžete vyjednať dôležitú zmluvu a vytvoriť úplne novú perspektívu vášho plánu preto, že máte oči otvorené. Problémom sú ale emócie a aj ten najmenší problém vás naštve. Pokúste sa udržať si pokoj. Emocionálna stabilita je kľúčom k úspechu.

Motto týždňa: „Príroda na rozdiel od človeka svoje zákony neporušuje.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Tolerujte tých, ktorí potrebujú odvrátiť svoje nepríjemné pocity. Vaša myseľ je úplne jasná. Budete sa môcť dostať ku koreňu akéhokoľvek problému, o ktorom vám iní povedia. Preto mnohé veci chápete intuitívne viac než kedykoľvek predtým. Ľudia by sa mali riadiť vašou radou.

Motto týždňa: „Z času na čas sa človek potkne o pravdu, ale najčastejšie vstane a ide ďalej.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

V istej časti života môžete očakávať zhoršenie vecí, ktoré vás chcú povzbudiť, aby ste podnikli nejakú akciu. Ste asi príliš emotívni voči konkrétnemu problému, a preto potrebujete premýšľať o tom, čo sa deje. Prehliadate čosi zjavné preto, že ste príliš vnorení do emócií.

Motto týždňa: „Človek sa naplno prejaví, až keď si zmeria sily s prekážkou.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ste pod vplyvom zvláštnej nálady. Isté veci sa vám v poslednom čase podarilo úspešne zrealizovať, ale buďte opatrní, pretože pýcha predchádza pád. Správanie vášho partnera vás môže vydesiť, ale ste to vy, kto je mimo reality. Snažte sa vyhnúť sa citlivým problémom, ktoré sú zárukou hádky medzi vami.

Motto týždňa: „Láska dá každej sile novú moc.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Skvelá nálada vás neopúšťa. Vaše pozitívne správanie sa ešte posilní, ak sa otvoríte stretnutiam s novými ľuďmi. To, čo by ste mali riešiť, je lenivosť. Môže jej byť väčšie množstvo najmä na pracovisku. Nestrácajte pozitívnu energiu tvorivosti, aj keď ničnerobenie môže byť lákavé.

Motto týždňa: „Šťastie sa často vkradne dverami, o ktorých som nevedela, že sú otvorené.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Neočakávajte od iných veľké reakcie, hoci ste im povedali, čo chceli počuť. Momentálne vám nerozumejú. To však neznamená, že idú proti vám. Najlepšie urobíte, ak sa budete venovať aktivitám, ktoré vyžadujú disciplínu. Dokončite svoje resty, až potom sa venujte zábave.

Motto týždňa: „Múdrosť je kombináciou skúseností a premýšľania.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Prísnejšie sledujte svoje financie. Vplýva na vás zbytočné rozhadzovanie. Znížte na minimum i svoju kritiku. Podráždení ľudia okolo vás môžu reagovať oveľa divokejším spôsobom. Pred vami je istá prekážka a budete musieť vynaložiť viac úsilia, aby ste sa s ňou vyrovnali.

Motto týždňa: „Nemusím byť skvelý, aby som začal, ale musím začať, aby som bol skvelý.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Zdá sa, že vaša citlivosť je v rozpore s vaším správaním. Sledujte svoje pocity a vykonajte všetko naplánované, aj keď sa môže zdať, že vaše srdce už nechápe súvislosti. Jediným dôvodom je, že v poslednom čase ste tvrdo pracovali a až potom ste o tom premýšľali. Dosiahli ste hranice a teraz je čas si užiť odpočinok.

Motto týždňa: „Som riešiteľom problémov, nie ich tvorcom.“