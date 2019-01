HOROSKOP od 30.1. do 5.2.: Kozorožci, prejavte svoj humor, Panny, nedajte si radiť

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

V istej veci si nič nemôžete vynútiť a nezmyselná, hektická činnosť vám škodí. Teraz buďte trpezliví a ochotní nechať veci dozrieť. Počkajte si na to, čo príde. Dôvera v to, že idete správnou cestou znásobí vaše sily a dá istotu, že ju prejdete úspešne, so vztýčenou hlavou.

Motto týždňa: „Mať dobré srdce v krutom svete je odvaha, nie slabosť.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Zvážte, či preferujete naozaj dobrú vec a objavte príležitosť, ktorá sa vám ponúka. To, čo teraz potrebujete, je optimizmus, odvaha a presvedčivosť. A to dosiahnete ľahko, ak sa budete plne venovať svojim vlastným plánom.

Motto týždňa: „Nenechám si správaním iných zničiť svoj vnútorný pokoj.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Vystupujte rozhodne a iniciatívne. Riešenie svojich problémov už ďalej neodkladajte. Ukážte svoju šikovnosť a talent. Postavte sa na vlastné nohy, dávajte podnety a začnite hneď, pretože neďaleko vás je niekto, kto to rád urobí namiesto vás s cieľom uškodiť vám.

Motto týždňa: „Najkrajší úsmev je ten, ktorý vyhral boj so slzami.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Vo vašej blízkosti je falošný človek a popred nos vám ťahá medové motúzy v snahe zmiasť vás. Vyhnite sa slepej dôvere, tak odhalíte jeho skutočné zámery. Správajte sa prezieravo, potom túto záležitosť zvládnete šikovne a presvedčivo, úspech vás neminie.

Motto týždňa: „Závisť je vredom duše.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Pripravte sa na názorový konflikt i na kritiku. Premyslite si dobre argumenty, aby ste neboli zaskočení. Ak sústredíte pozornosť na výčitky protivníka, podarí sa vám zachovať si v tomto konflikte rozvahu. Zaujmite vecné stanovisko, tak získate z toho veľký prínos.

Motto týždňa: „Veľkosť človeka sa meria hĺbkou duše, šírkou srdca a výškou intelektu.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Urobte rázny poriadok vo svojich veciach a osloboďte sa všetkou silou z často opakujúcej sa situácie. Odvráťte sa od minulosti a dajte najavo, že týmto spôsobom už nechcete pokračovať. Vytvoríte si tak priestor pre nové zážitky a aktivity.

Motto týždňa: „Láska nepotrebuje množstvo darov či slov, potrebuje dôveru, rešpekt a úprimnosť.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Situácia, pred ktorou priamo stojíte, vás vedie priamo na cestu osudu. Nepokúšajte sa niečoho domáhať, ale ani sa nevzdávajte. Hlboké porozumenie zmyslu tejto skúsenosti je najistejšou cestou k šťastnému obratu a novému rastu.

Motto týždňa: „Moje šťastie závisí od toho, ako sa rozhodujem.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Ukázali ste, že čakáte na svoju príležitosť. Vaše očakávanie je zatiaľ len hra na šťastlivca. Ak chcete dôjsť do úspešného cieľa, ešte raz prehodnoťte svoje postupy a určite nepočúvajte múdre rady. V tom okamihu by váš zámer dostal trhlinu.

Motto týždňa: Nemýlim si to, čo je skutočne nemožné, s tým, čo ešte doposiaľ nebolo spravené.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Prejavte svoju nádej a pevnú vieru v budúcnosť. S touto nádejou choďte svojou cestou a verte pri tejto príležitosti vo svoju šťastnú hviezdu. Získajte čo možno najväčší prehľad a začnite dlhodobo plánovať. Vaše zámery sa vydaria.

Motto týždňa: „Spokojnosť je prírodným bohatstvom. Luxus je umelá choroba.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Musíte ísť vlastnou cestou. Zanechajte za sebou všetko, na čom vám doposiaľ veľmi záležalo. Opustite svoje doterajšie stanoviská, len ich hneď nenahrádzajte novými. Ešte musíte znášať nejakú neistotu, než váš vnútorný hlas vyzve k činom.

Motto týždňa: „Slová sú ako listy na strome. Kde ich je najviac, tam je najmenej ovocia.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Je načase dať najavo, že ste skoncovali s minulosťou a vydávate sa na novú cestu. Urobte istej veci rázny koniec. Nelipnite na tom, čo je za vami a vítajte otvorenou náručou to, čo prichádza. Rozlúčte sa a vďačte za túto skúsenosť.

Motto týždňa: „Problém nie je problém. Skutočným problémom je môj prístup k nemu.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Ukážte okoliu svoju príjemnejšiu, družnú stránku. Nebojte sa dať najavo, že vám nechýba humor a dokážete sa zasmiať i sami na sebe. Nebuďte mrzutí a doprajte si zábavu. Obklopte sa priateľmi, kamsi ich pozvite a darujte sami sebe trochu radosti.

Motto týždňa: „Možno v tejto chvíli nevidím cestu. To ale neznamená, že neexistuje.“