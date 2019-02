HOROSKOP od 6.2. do 12.2.: VODNÁRI čaká vás pozitívny týždeň, PANNY vyhnite sa majetníctvu

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Nedávne sklamanie vás rýchlo postavilo na nohy. Rozviňte svoje tvorivé sily, podnikavosť a vitalitu. Prijmite nové myšlienky a nápady, dodajte im pevný tvar. Rozpoznajte dôležité zmeny, objavte úrodné pole, ktoré sa rozprestiera pred vami.

Motto týždňa: „Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc. Kde vládne moc, chýba láska. Jedno je tieňom druhého.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Udržte si patričný odstup, aby ste získali najobjektívnejší obraz o vlastnej situácii. Nechajte bokom predsudky a priania, vezmite kriticky pod lupu všetky svoje plány. Hodnoťte ich podľa kritéria „dobré a zlé“. Pomocou týchto poznatkov budete schopní svoj koncept podstatne vylepšiť či dokonca úplne obnoviť.

Motto týždňa: „Láska vymaže bolesť, ale bolesť nevymaže lásku.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Buďte svedomití, rozvážni a úprimní. Nedajte sa kúpiť ani strhnúť k unáhleným záverom a úsudkom. Zamerajte všetku svoju silu v prospech spravodlivého, primeraného riešenia. Pritom nemusíte zradiť sám seba či sa predať pod cenu.

Motto týždňa: „Najjasnejšie vidíme práve v tých najtemnejších chvíľach.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Cítite dôležitosť situácie, v ktorej sa práve nachádzate a hľadáte možnosť dosiahnuť pravé naplnenie. Dajte najavo, že s dôverou staviate na šťastný priebeh udalostí a ničomu, čo by súviselo so strachom a s obavami nedajte priestor. V tomto úsilí nepoľavujte.

Motto týždňa: „Bez lásky je život púšťou.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Je najvyšší čas dať najavo, že ste definitívne skoncovali s minulosťou a vydávate sa na novú cestu. V istej veci urobte jasný koniec. Nelipnite na tom, čo je za vami, a vítajte otvorenou náručou to, čo prichádza. Rozlúčte sa s vďačnosťou za túto skúsenosť.

Motto týždňa: „Pohodlnosť k ničomu nenúti. Zdravý hnev však môže naštartovať i nemožné.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Čakajú vás dni, keď si dokážete vychutnávať a z celého srdca si užívať príjemné stránky života ako radosť, ľahká myseľ, družnosť a dokonca radosť z radosti. Práca vás baví a všetko ide od ruky. Nechýba ani humor, obdobie ničím nezaťažené, v ktorom dokážete vnímať krásu sveta.

Motto týždňa: „Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Istú záležitosť berte s pokojom a s láskou sa venujte svojim plánom. Teraz skúste nechať bokom kritický rozum a hľaďte na veci z ich veselšej, snivej stránky. Určite tento smer nevedie do nebezpečných úskalí. Pokaziť by ste si to mohli jedine svojim strachom.

Motto týždňa: „Búrku neskrotím. Môžem však upokojiť seba a búrka nakoniec prejde.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Pôsobíte šťastne, šarmantne a nežne. Vidieť na vás, že vás inšpirovalo isté zaujímavé stretnutie. Boli ste sympatickí a dobre ste si rozumeli s dôležitými ľuďmi, ktorí majú významnú úlohu vo vašich plánoch. Pozor, aby ste si dobrý štart nepokazili sklonom k majetníctvu.

Motto týždňa: „Láska nevyžaduje dokonalosť, ale úprimnosť.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Najprv musíte rozoznať a uvedomiť si bohatstvo možností, ktoré sa vám ponúkajú. Na celú záležitosť sa pozerajte s plnou dôverou a vaše zámery budú korunované úspechom. Nezabúdajte pritom vnímať i tie zdanlivo nepodstatné sprievodné javy.

Motto týždňa: „Kto miluje, je odvážny a ohľaduplný zároveň.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Ste podnikaví a dynamickí. Viete veľmi dobre, že vaša viera môže hory prenášať. Pri všetkom temperamente a chvályhodnej sebadôvere by ste sa nemali nechať zviesť k dramatickému sebapreceneniu či k veľkoleposti. Nezabúdajte na obmedzené možnosti reality.

Motto týždňa: „Opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Pochopte, že výzva k boju a výmena názorov nemusí zákonite znamenať hádku a rozbroje. S touto záležitosťou sa budete musieť pohrať. Dávajte pritom pozor, aby sa karta neobrátila na to, čo mohlo byť hrou nezískalo pachuť horkej vážnosti.

Motto týždňa: „Lásku nemožno miešať so strachom.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Dostali ste sa do zložitej situácie, plnej konfliktov a hádok, pri ktorých vám hrozí potupa. To vyplavilo horké poznanie, deštruktívne myšlienky a dávku odmeranosti voči okoliu. Nesnažte sa tento boj vyhrať, tu ide o Pyrrhovo víťazstvo, z ktorého sa ani víťaz nebude dlho tešiť.

Motto týždňa: „Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“