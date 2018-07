LUNÁRNY KALENDÁR od 16.7.2018 do 22.7.2018: Vo štvrtok pozor na sebavedomie, sobota bude SUPER

Pondelok 16.7.

V pondelok sa otvorte komunikácii a nebráňte sa ani nadväzovaniu kontaktov. S nadhľadom prijmite i kritiku. Semináre, školenia, porady, hodnotenie situácií, zverejnenie informácií, rodinné rozhovory, to všetko padne na úrodnú pôdu. Vyhnite sa samote a neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené.

Utorok 17.7.

Výborný deň na stanovenie si nových cieľov, vo vzťahoch je to deň kompromisov a vzájomného pochopenia sa. Vo firmách sa venujte viac odbytu a novým spotrebiteľom, ich prianiam, nezabúdajte ani na konkurenciu. Dôležité cesty sa tiež vydaria. Prehodnoťte okruh svojich priateľov a známych, zamyslite sa nad tým, ktorí z nich sú prospešní a ktorí vám možno aj škodia.

Streda 18.7.

V stredu ide do popredia harmónia a zmyslu pre krásu. Urobte si bez výčitiek malé radosti, vyhraďte priestor pre seba. Vyberte sa na nákupy. V pracovnej sfére tiež prevládne estetická zložka plánov, prehodnoťte v tomto zmysle reklamu a propagáciu. Ak ste začuli zvon alebo vám zazvonilo v ušiach, dostanete je to príjemnú správu, žijete v súlade so svojim vnútrom.

Štvrtok 19.7.

Málo si veríte a pochybujete o sebe? Potom vám štvrtok rozkolíše rovnováhu a stanete sa magnetom pre tých, čo sa radi popasú na vašej nízkej sebadôvere. Ustupovaním nič nezískate, radšej zariskujte a vymedzte hranice všetkým, čo na vás príliš tlačia. Niečo staré môže skončiť, aby uvoľnilo priestor novému. Sústreďte sa na cieľ, vyhnite sa prázdnym rečiam, klamstvám a zbytočným starostiam.

Piatok 20.7.

Podstatou piatku je radosť zo života. Pokojne začnite s realizáciou svojich plánov. Piatok je výborný deň aj na založenie firmy, ak zvažujete začať podnikanie. Uprednostnite fakty, jasnosť a priamosť, tak prelomíte úradnícku byrokraciu a všetko vám pôjde hravo od ruky. Ilúzie nechajte odísť.

Sobota 21.7.

Pocitov plná sobota vás nasmeruje na svoju rodinu a blízkych, upevní vaše vzájomné putá. Obklopte sa blízkymi ľuďmi a ochraňujte ich. Rešpektujte svoje pocity a nálady, pomôžu vám dosiahnuť cieľ. Nenechajte sa vyprovokovať inými, ani oklamať či otravovať. Máte sa naučiť rozpoznávať lesť. Zvládnete aj väčšiu fyzickú záťaž.

Nedeľa 22.7.

V úspešnej nedeli sa vydarí všetko, na čom vám záleží. Úspech nečakajte, ak ste povrchní. Čo sa v nedeľu vydarí, bude mať aj dlhé trvanie. Nezabúdajte na budovanie domova, nájdite si čas na rodinné rozhovory a spomienky na rôzne príhody. Zlepšujte r