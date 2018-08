Lunárny kalendár: V tomto týždni uspejú len pripravení, ostatní zakúsia napätie

Pondelok 7.5.

Akčný pondelok vám dá značne zabrať. Pokojne sa môže stať, že kým sa preberiete, mnohé bude už za vami. Uspejú len pripravení, ostatní zakúsia napätie. Nepoddávajte sa vonkajším tlakom, nenechajte sa k ničomu dotlačiť, viac počúvajte intuíciu a reagujte len na to, čo je priamo pred vami. Tak vycítite, čo je pre vás dobré a čo nie. Zbytočne sa nenamáhajte, buďte štedrí a využite múdrosť dňa.

Utorok 8.5.

Deň trpezlivosti s inými a úprimnosti voči nim. Pochopte malé i veľké chyby a odpúšťajte, prijmite fakty a nehodnoťte. Akékoľvek pochybnosti vám uškodia. Nenechajte sa vyprovokovať inými, každá pomsta sa i tak vždy obráti voči autorovi. Snažte sa čo najviac hýbať. Všímajte si, či vás nerozboleli členky, je to prejav energetického vampirizmu.

Streda 9.5.

Na zborenie všetkého starého bude dostatok sily a energie. Kto sa dostane v istých situáciách do slepej uličky, tomu pomôže jedine improvizácia. Vyhnite sa davom, stretnutiam, poradám, preložte ich. Negatívne naladené typy môžu prejaviť náchylnosť k hádkam a slovným útokom. Dobre zvážte do čoho sa pustíte, deň je nebezpečný na spätné procesy a veci, ktoré začnete sa môžu zvrátiť a dosiahnete opačný efekt.

Štvrtok 10.5.

Pozitívnejšie ladený štvrtok mnohé prejasní. Deň je vhodný na daňové záležitosti, objasňujúce správy, kontroly či vysvetľujúce rozhovory po utíšení nedorozumení. Štvrtok poskytne energie zmierenia, dostatok vnímavosti na informácie. Nikam sa neponáhľajte. Intuícia bude značne zosilnená a ak jej budete načúvať, nič nemilé by vás nemalo zaskočiť.

Piatok 11.5.

Nezačínajte nové záležitosti, uviazli by na mŕtvom bode. Zosilnené je aj všeobecné riziko krádeží nielen materiálnych vecí, ale i nápadov a projektov. Majte sa na pozore a komunikujte len s ľuďmi, ktorí sú vám sympatickí a máte spoločné názory, i tak hovorte čo najmenej. Pozor na tých, čo vás chvália v tento deň, radšej počúvajte kritiku. Neklamte sami seba, mohli by ste sa chytiť do pasce vlastných úspechov. S ničím sa nestotožňujte.

Sobota 12.5.

Priaznivo ladená sobota prináša so sebou množstvo nápadov, ktorými prekvapíte nielen seba ale i svoje okolie. Aj keď sú vaše vyhliadky dobré, mali by ste poznať svoje možnosti a hranice. Čím skôr sa zbavte všetkých ilúzií a uvedomte si zodpovednosť za každý svoj čin.

Nedeľa 13.5.

Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, Nedeľa vám dáva možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Ochotou veľmi prekypovať nebudete, viac sa kontrolujte a strážte svoju prostorekosť aby ste zbytočne neranili práve toho, na kom vám stále záleží. Nepreťažujte si zrak.