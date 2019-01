VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019. Konečne si vyriešite sklamania z minulosti

Pre niektoré znamenia zverokruhu prichádza rok bohatý na lásku, romantiku a úspech. Prináša túžbu oslobodiť sa od zväzujúcich pravidiel a chuť overiť si vlastnú sebestačnosť. Dochádza k pohybu a nevyhnutným zmenám, no sú to zmeny vítané. Niektorí ľudia budú postavení zoči-voči starým obavám a porážkam, no ich úlohou je rozpustiť sklamania späté s minulosťou. Rok 2019 je mimoriadne vhodný, aby sa človek vzdal starých vzorcov myslenia!

Baran

(Najlepší mesiac: november, problémový mesiac: marec)

Prognóza: Pripravte sa na zvláštny rok

Rok je pre vás mimoriadne dôležitý, z hľadiska lásky i práce je tu veľa prekvapení. Pripravte sa na zvláštny rok, ktorý si žiada jasnú hlavu a pevné nervy, potom bude šťastie na vašej strane a vykročíte smerom k svojim snom a cieľom. Svoje kroky plánujte dôkladne.

Práca: Očakávajte výzvy

Zamerajte sa na vysoké ambície a ciele. Od polovice roka sa spoľahnite iba na seba, inú podporu nečakajte. V práci budete musieť robiť dôležité rozhodnutie aj zhodnotiť všetky klady a zápory. Koncom roka sa otvoria nové pracovné vyhliadky.

Láska: Veľké rozhodnutie

Vášeň a bláznivé zamilovanie vystriedajú vzťahové pochybnosti. Po júni sa ocitnete v dileme a musíte urobiť rozhodnutie. Počítajte s podporou priateľov a rodiny. To vás posunie k správnemu rozhodnutiu. Všetko nepríjemné prehrmí a vy môžete otočiť list a tešiť sa na nové očakávania. Na nezadaných láska čaká v lete v spojení s príjemnými zážitkami, ktoré v závere roka možno spečatiť.

Zdravie: Horská dráha

Zdravotne prídu isté obdobia, keď sršíte energiou a nesmiernou silou. Sú však i mesiace, keď vás únava celkom spomalí. Pokúste sa udržať si rovnováhu, najmä v práci. Z hľadiska zdravia sa neohlási nič vážnejšie, čo by vás malo znepokojiť. Váš potenciál je silný, umožní vám prekonať všetky prekážky.

Býk

(Najlepší mesiac: január, problémový mesiac: november

Prognóza: Všetko je možné

Šťastie a úspech je s vami. Ste dynamickí, produktívni, pragmatickí, láska však žiada trpezlivosť a porozumenie. Ste prioritne zameraní na prácu, ale v láske musíte očakávať výkyvy. Nenechajte narastať napätie, inak vzťah nemusíte zachrániť.

Práca: Úspech je na dosah

Významne produktívny rok s posunom v kariére. Do práce chcete dať všetko, preto budete konfrontovaní aj so závisťou kolegov. Nedajte sa vyprovokovať a ukážte nadhľad i to, čoho ste schopní. Prehodnoťte, kým sa obklopujete. Pracujte sústredene, potom získate presne to, čo si prajete. Láska: Neuspokojivý milostný život

V prvých mesiacoch roka síce láska plynie hladko, ale v jeho druhej polovici vás nedorozumenia privedú k spochybňovaniu budúcnosti vzťahu. Hoci pre lásku robíte všetko, len ťažko hľadáte pochopenie a súhru. Vzťah pomôže oživiť dostatok vášne, ale i napriek tomu bude poznačený výkyvmi. Nezadaní sa do vzťahov nehrnú za každú cenu.

Zdravie: Učte sa zvládať stres

Váš tvrdohlavý temperament sa postará o nárast stresujúcich momentov. Nebudú však časté. Záľuby vám umožnia odpútať sa od každodennej rutiny a vychutnať si aktívny relax. Skvelou voľbou pre vás je nájsť si nového koníčka. Ste perfektne vybavení, aby ste čelili vzniknutým zdravotným ťažkostiam.

Blíženci

(Najlepší mesiac: august, problémový mesiac: február)

Prognóza: Optimistický rok

Tešte sa na rok plný možností. Plne prevezmete kontrolu nad svojím životom a váš postoj k nemu sa bude vyvíjať veľmi zvláštnym spôsobom. Čo sa vám nepáči, to rýchlo vyprevaďte zo svojho života.

Práca: Úspech je zaručený

Prvé mesiace roka sú náročné a musíte sa plne sústrediť na úlohy a prevziať za ne zodpovednosť. Isté finančné komplikácie vás prinútia k väčšej opatrnosti vo výdavkoch. No hneď, ako nadobudnete vlastné tempo, vyhrniete si rukávy a budete tvrdo pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. Vyslúžite si obdiv nadriadených.

Láska: Citeľná nestabilita

V milostnom živote budú v úvode roka prichádzať pochybnosti a nedorozumenia. Musíte si nájsť čas a prehodnotiť či pochopiť, čo skutočne chcete od života. Negatíva prelomí až august a vy vo vzťahu nájdete konečne požadovanú rovnováhu. Nezadaní sa bezhlavo zamilujú.

Zdravie: Stanovte si priority

Napriek niektorým momentom zhoršeného zdravia budete mať dostatok energie. Úvod roka je pre vaše zdravie zložitejší, musíte sa naučiť začať viaceré činnosti robiť s ľahkosťou a bez stresu. Nemali by ste voľný čas venovať len práci. Hľadajte si nové voľnočasové aktivity a viac si verte.

Lev

(Najlepší mesiac: január, problémový mesiac: júl)

Prognóza: Nastavte sa na pozitívne zmeny

Pozitívne zmeny vás povzbudia. Boli ste unavení rutinou života, preto urobíte drastické zmeny a pustíte sa novou cestou. Šťastie a hmatateľné zmeny čakajú odhodlaných a sústredených na svoje ciele.

Práca: Úspešné zmeny

Máte jasnú predstavu, no úvod roka naštartuje niekoľko zložitejších prekážok, ale i sabotovania vašej práce kolegami. Vopred si pripravte vhodnú obranu. Mohli by ste čeliť neistote v kariére, to potrvá do polovice roka. Určite to vydržte, pretože záver roka je pre vás fantastickou odmenou.

Láska: Vyjasnenie

Komunikácii nie ste naklonení, držať jazyk za zubami ako riešenie sa vám však môže vypomstiť a spôsobiť nedorozumenia. Vtedy už nebudete môcť ignorovať nepríjemné správanie svojho partnera. Hovorte zo srdca a v závere roka pochopíte, čo skutočne očakávate od lásky. Nezadaní môžu nájsť novú lásku pri športových aktivitách.

Zdravie: Uberte plyn

Vaša energia je plne sústredená na prácu, neviete spomaliť tempo a to by sa vám mohlo nepríjemnejšie vypomstiť. Intenzívne nasadenie zvládnete, len ak dokážete aj primerane odpočívať. Vhodná dovolenka, pravidelný relax a aktívny oddych vám nabijú batérie a vylepšia formu.

Rak

(Najlepší mesiac: júl, problémový mesiac: marec)

Prognóza: Sľubný rok

Svoje ciele dosiahnete, ak sa nenecháte rozptýliť. Menšie nepríjemnosti zažehnáte a získate stabilitu. Zostaňte realistickí v ambíciách a nenechajte prácu vplývať na milostný život. Rok je pre vás nezabudnuteľným.

Práca: Vytvorte rovnováhu

Ste plní energie a odhodlania vydať v práci zo seba to najlepšie. Snažte sa nájsť rovnováhu medzi kariérou a osobným životom. Na konci roka máte príležitosť prekonať i zdanlivo neprekonateľné prekážky a dokončíte dôležitý, významný projekt.

Láska: Príde k odvážnym

Koncom roka na vás čaká zásadné rozhodnutie týkajúce sa vzťahu. Vaši priatelia a blízki vás budú všemožne podporovať vo vašich aktivitách a radi pomôžu i v náročnejšom období. Uistite sa, že si dokážete urobiť čas pre oddaných priateľov. Nezadaní nájdu novú lásku na najmenej pravdepodobných miestach na zoznámenie.

Zdravie: Pozor na záťaž

Máte skvelú formu po celý rok, pozor však na stres a vyčerpanie. Nezabúdajte sa starať o seba a svoje potreby. Koncom roka vás oslabia vírusy a prepadne slabosť. Počúvajte svoje telo, nepracujte tvrdo a bez oddychu!

Panna

(Najlepší mesiac: júl, problémový mesiac: marec)

Prognóza: Revolučný rok

Úvodom roka sa budete cítiť stratení, ťažšie chápete svoju pozíciu vo vzťahu aj v rodine. Dôležité zmeny sú nevyhnutné. Zamerajte sa viac na seba a to, čo skutočne chcete. Vysvetlenie nejasností vás posúva obrovskou silou vpred.

Práca: Propagujte sa

Energia a motivácia vám nechýbajú. Záverom roka bude vaše tvrdé úsilie v práci odmenené niečím mimoriadne pôsobivým. Úspech je stále s vami, nezabúdajte na svoju propagáciu. Vedieť sa predať je pre vás veľmi dôležité.

Láska: Komunikácia je kľúčová

Problémy s porozumením zvýšia pochybnosti o milostnom živote. Ak máte pocit, že ste sa vzdialili, komunikujte spolu čo najviac o problémoch. Zistite, či je stále o čo bojovať. Komunikácia je váš záchranca pri riešení ťažkých prekážok. Nezadaní sa musia viac sústrediť na mentálnu súhru ako na chémiu.

Zdravie: Stabilita

Úvodom roka sa stretnete s malými problémami. Prekonáte ich a zabudnete na ne vďaka sile vašej mysle a vášni pre šport. Zaraďte do svojho jedálneho lístka zdravšiu stravu, aby ste predišli rýchlemu vyčerpaniu energie. Rok skončíte únavou, ale spokojní a hrdí na seba.

Váhy

(Najlepší mesiac: November, problémový mesiac: Február)

Prognóza: Oživíte svoje sny

Pripravte sa na vzrušujúci rok s novými cieľmi. Prestanete prinášať bolestivé obete, nedovolíte iným rozhodovať za vás. Svoj život plne prevezmete do vlastných rúk. Pracovne sa presadíte a získate obdiv. V závere roka urobíte dôležité rozhodnutie s významným vplyvom pre vašu budúcnosť.

Práca: Úspech na obzore

Do práce dávate maximum, v kolektíve pri vykonávaní úloh zohrávate podstatnú úlohu. Istí kolegovia sa síce snažia vo vás vyvolávať napätie, bravúrne si však s nimi poradíte. Letná dovolenka obnoví znova vaše nedostihnuteľné tempo a v závere roka využijete každú príležitosť na postup.

Láska: Je vo vzduchu

Prichádza pozitívny rok pre milostný život. Ak ste vo vzťahu, chcete sa maximálne venovať partnerovi. Nakazíte ho obojstrannou náklonnosťou. Nezadané Váhy sa zamilujú a spoznajú toho, s kým chcú stráviť zvyšok svojho života. Podmienkou je otvoriť sa láske. Koncom roka urobíte veľmi dôležité rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti vzťahu.

Zdravie: Počúvajte svoje telo

Neustále posilňujte svoju imunitu, tak sa pripravíte na sezónne výkyvy a zachováte si pohodu. Mentálne ste výborne pripravení čeliť prípadným ťažkostiam, preto počúvajte svoje telo. V priebehu roka nezanedbávajte ani fázy odpočinku na dobitie si batérií.

Škorpión

(Najlepší mesiac: Január, problémový mesiac Júl)

Prognóza: Rok plný sily

Vaše úsilie zamerané na úspech prináša ovocie, no pred sebou stále máte dosť práce, s ktorou sa dokážete vyrovnať za predpokladu, že oslobodíte svoj zmysel pre spontánnosť. Naučte sa dôverovať správnym osobám, otvorí sa pre vás úplne iný svet. V láske musíte manévrovať.

Práca: Prijmite pomocnú ruku

Máte dostatok správnej motivácie i sily. Chcete ukázať nadriadeným, že stojí za to do vás investovať. Pracovne šliapete na plný plyn a bez rezervy, ale v polovici roka musíte spomaliť. Nejde sa o prehru, ale o lekciu vedieť prijať pomocnú ruku. Zotavíte sa rýchlo a napokon dosiahnete všetky svoje nastavené ciele.

Láska: Dráma na obzore

Pokojný úvod roka vo vzťahoch sa neskôr skomplikuje. Kým je vo vás túžba venovať sa partnerovi, problémy sú zažehnané. V lete si však sama spravíte lásku zložitou. Tieto výkyvy nálad vás prinútia otvoriť partnerský dialóg, ktorý pomôže vyčistiť ovzdušie i upevniť vzťah. Nezadaní horlivo hľadajú lásku aj vtedy, ak jasne vidia neopätované city. Určite sa nevzdávajte.

Zdravie: Energický rok

Máte v sebe silnú energiu, nebudete však vždy v najlepšej forme a občas prídu etapy, keď budete cítiť vyčerpanosť. Celý rok ste akoby na hojdačke, iba na záver nájdete správnu rovnováhu. Zlepšite si stravovaciu morálku a množstvo energie odbúrajte vhodným cvičením.

Strelec

(Najlepší mesiac: Január, problémový mesiac: Apríl)

Prognóza: Chopte sa šancí

Vaša tvrdá práca konečne prináša ovocie. Snažte sa vyhýbať pesimizmu, silný optimizmus vám pomôže urobiť správne rozhodnutia a otvorí veľa dverí. Vo vzťahu prežijete nezabudnuteľné chvíle.

Práca: Produktívny rok

Práca je pre vás veľmi dôležitá. V nepretržitom úsilí nepoľavujte, prezentujte svoje najlepšie kvality a upútate pozornosť nadriadených. V závere roka pocítite značné opotrebovanie síl a mali by ste vysoké tempo už zvoľniť.

Láska: Veľa vzrušenia

Vo vzťahu cítite väčšiu blízkosť a romantiku. Hoci sa sporadicky prebúdza i vaša túžba po nezávislosti, nikdy to nebude trvať dlho a ešte viac vás to zomkne s partnerom. Nezadaných čakajú stretnutia plné chémie, že začnú zvažovať i manželstvo. Amor vám prináša na poli lásky množstvo vzrušujúcich zážitkov.

Zdravie: Inovujte

Všetku energiu vkladáte do práce, dbajte na to, aby ste to nepreháňali. V poslednom štvrťroku častejšie cítite únavu, sústreďte sa na posilňovanie imunity, aby ste boli dostatočne chránený pred sezónnymi vírusmi. Svojmu telu venujte dostatok starostlivosti.

Kozorožec

(Najlepší mesiac: Apríl, problémový mesiac: Marec)

Prognóza: Rok nových príležitostí

Nový rok je pre vás v mnohom zlomový. Cítite sa pod tlakom, ale práve to k vám pritiahne správne osoby. Skvelé výsledky a zaručený úspech sú na dosah. Máte dostatok odvahy ukončiť nefunkčný vzťah a všetko, čo vo vašom živote nefunguje.

Práca: Veľké veci

Vyslovene žiarite úspechom, čím zvyšujete potenciál zárobku, ktorý ide súbežne s viacerými úlohami a zodpovednosťou. V lete si preto dožičte dovolenku. Relax si zaslúžite a určite vám nič neutečie. V poslednej etape roka preváži vaša bojovnosť a ste schopní prekonať prípadné prekážky.

Láska: Neistota

Počas prvých mesiacov roka nemáte náladu venovať sa partnerovi. Neskôr príde pár krásnych momentov, ale po nich nasleduje ďalšie zhoršenie vzťahu. Čas na rozhodnutie, čo s vaším spoločným životom ďalej sa blíži. Problémy zvládnu zrelí jedinci, vzťahy na chabých základoch sa však ľahko zrútia. Nezadaní sú pripravení stretnúť svoju lásku a pôjde o lásku na prvý pohľad.

Zdravie: Testovací rok

Zažijete obdobia, keď budete plní energie aj etapy, počas ktorých vás zložia sezónne choroby. Pokúste sa venovať viac športu a zvýšte starostlivosť o svoje zdravie – to je pre vás životne dôležité. V závere roka by ste mali už len oddychovať.

Vodnár

(Najlepší mesiac: Jún, problémový mesiac: Júl)

Prognóza: Kontrola nad životom

Vaša netrpezlivosť môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Učte sa krotiť impulzívnosť, uvedomte si, čo od života vlastne chcete. Zničiť vás môže nekontrolovaný pocit slobody, ten ľahko vytlačí z vášho života priateľov i blízkych.

Práca: Rok pokroku

Nezabudnuteľný rok začnete výborne, leto vás však trochu vykoľají. Len vaša dychtivosť vás môže dostať tam, kde potrebujete. Úspech možný je, len ak si starostlivo naplánujte pracovné postupy a dôsledne ich dodržíte. Skvelé veci vzídu len z vytrvalosti a precíznosti.

Láska: Zmyselnosť i napätie

Úvod roka vnesie do vzťahu frustrácie. Ste plní pochybností o partnerovi. Prekonaním nepríjemných mesiacov sa vzťah začne zlepšovať a prežijete aj nezabudnuteľné momenty. Pozor však na decembrovú neistotu a klamné myšlienky úniku. Ostaňte stáť na zemi a vážte si, čo máte. Nezadaných premôže plachosť. Uvedomte si, čo od lásky chcete a podľa toho konajte.

Zdravie: Skúste čosi nové

Musíte si dávať pozor na vyhorenie. Vaša duševná sila je väčšia ako tá fyzická. Snažte si nájsť čas na relax a aktívny oddych; investujte čas do nového koníčka. Posilňujte svalstvo a lymfatickú sústavu, aby ste na konci roka mali dostatok síl i elánu do nových vecí.

Ryby

(Najlepší mesiac: Jún, problémový mesiac: Marec)

Prognóza: Nájdete odvahu

Nový rok úplne zmení váš život, odvážite sa robiť veci, o ktorých ste predtým ani nesnívali. Ste plní ctižiadostivosti, časy strachu sa vytratia, plníte si sny. Plody vašej práce sú neuveriteľné, vláske ste nemohli dúfať v krajší rok.

Láska: Radosť a rast

Váš partner má oči len pre vás a zažijete nezabudnuteľné chvíle. V lete sa mu úplne otvoríte a poctíte sa vzájomnou dôverou. Partner vám tiež odhalí všetky svoje tajomstvá, to váš vzťah ešte viac zocelí. Nezadaných čakajú vzrušujúce stretnutia a ľahko ich zasiahne šíp lásky, ktorý spečatia pevným zväzkom.

Práca: Ukážte svoj talent

V pracovnom raste vás nezastaví nič. Motivácia a horlivosť vám nechýba. Urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste ukázali, že skutočne stojíte za to. V tento rok skončíte najlepším možným spôsobom. Priaznivé aspekty pre skvelé nápady pretrvávajú a vám sa vďaka nim podarí dosiahnuť všetko, čo si prajete.

Zdravie: Aktivita

Podnikavosť vám dodá dostatok energie a prináša aj ochotu dať si zdravotne všetko do poriadku. Najproduktívnejšie obdobie na to je v lete. Energia Slnka vám nabije batérie a vydrží až do konca roka. Vaše odhodlanie udržať si zdravie je obdivuhodné.