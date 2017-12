Vyhrajte lístky do kina na kúzelný vianočný film Tri želania

Ak by vám mohol kúzelný deduško splniť len jedno želanie, čo by to bolo? Minuli by ste ho nerozvážne na jeden deň bez školy alebo sneženie ako hlavní hrdinovia nového filmu Tri želania? Nezachránia vás ani hromadné želania ako celosvetový mier :), toto nedokáže splniť ani kúzelný deduško. Každý si musí želať len sám za seba.

Už od 7. decembra sa premieta vo všetkých kinách CINEMAX nový česko-slovenský vianočný film plný kúziel Tri želania. Tvorcovia chcú nadviazať na tradíciu československých hraných filmov pre celú rodinu, ktoré sú pretkané fantáziou a kde sa môže splniť prakticky čokoľvek. V podstate celý dej filmu je o hľadaní toho správneho tretieho želania tak, aby malo zmysel. A hlavní hrdinovia počas neho zistia, že vo veľa prípadoch ani zázraky nepotrebujú. „Tri želania sú jednoducho vianočný príbeh a pre mňa návrat ku klasickým rodinným filmom, akými bol napríklad Pan Tau alebo Lucia postrach ulice,“ povedal režisér filmu Vít Karas, ktorý nakrútil už niekoľko úspešných rozprávkových filmov.

Láskavý, hravý a humorný príbeh o trápeniach zamilovaného násťročného Alberta sa odohráva v rozžiarenom predvianočnom kúpeľnom meste, ktorému dominuje vyhlásený medzinárodný hotel trochu egocentrického hoteliéra Bosáka. Albert, ktorého rodičia vystupujú v hotelovej kúzelníckej show, miluje Johanu – sestru svojho najlepšieho kamaráta Emana. Johana, ktorá sa nechá oslovovať Žoan, ale nemá o Alberta vôbec záujem a podobne ako ostatné dievčatá v meste je pravdepodobne bláznivo zamilovaná do školského lámača sŕdc Bosáka juniora. Albert ale neverí, že by povrchný a namyslený synáčik mohol skromnú Johanu, ktorá túži študovať na francúzskej Sorbone, naozaj zaujímať a rozhodne sa, že bude bojovať o jej srdce. A aby toho nebolo dosť, Albert ešte musí čeliť nečakanej rodinnej hádke a skutočnosti, že sa mu jeho želanie snažia viacerí vyfúknuť.

Rodičov varietných kúzelníkov hrajú Jitka Čvanarová a Martin Myšička, svojrázneho boháča Vítězslav Jandák, v dalších roliach sa predstavia Ivan Romančík, kúzelného deduška si zahral Marian Slovák, svojského školníka Lukáš Latinák. Role detských hrdinov hrajú Filip Antonio Kubíček, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková a Jan Maršál. Titulnú pieseň naspievala speváčka Kristína.

Kreatívny producent Ján Maxa vníma Tri želania ako výzvu prísť na Vianoce s niečím novým a pritom naplniť očakávanie divákov, ktorí sa tešia v tradičnom čase na tradičný obsah. „Verím že Tri želania sú práve takým projektom, ktorý obohatí Vianoce novým a pritom dôverne známym príbehom,“ dodáva Ján Maxa. Film je česko-slovenskou koprodukciou. Viac na trizelania.markiza.sk