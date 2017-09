Za tradičnou čínskou medicínou stojí najväčší masový vrah minulého storočia!

Myslíte si, že najviac ľudských životov má na svedomí Adolf Hitler? Omyl. Podľa rebríčka najväčších zločincov sveta je so svojimi 20 946 000 obeťami „až“ na treťom mieste. Pred neho sa dostal Stalin (42 672 000 mŕtvych), no v hrôzostrašnej štatistike suverénne vedie Mao Ce- tung s odhadovaným počtom 77 692 000 zavraždených! Paradoxne, práve tento čínsky diktátor sa najviac zasadil za rozvoj tradičnej čínskej medicíny, ktorej sa dnes aj mnohí Európania, Slovákov nevynímajúc, chytajú ako slamky.

Démoni namiesto pitvy

V Česku to dokonca zašlo tak ďaleko, že chce začlenenie tradičnej čínskej medicíny do oficiálneho zdravotného systému. Krok vzbudil vlnu pobúrenia. Ak čínski liečitelia, prečo nie českí bylinkári a ďalší alternatívci?! ozývajú sa hlasy. A nie sú ďaleko od pravdy. Tradičná čínska medicína totiž nemá so skutočnou medicínskou vedou založenou na výskume nič spoločné. Tá tisícročná je mixom bylinkárstva, ale aj astrológie či démonológie. No hlavne, nemala možnosť overiť si poznatky o fungovaní ľudského tela, keďže pitvy boli v Číne povolené až v roku 1910. Navyše, aj údaj tradičná je diskutabilný. Čínska medicína, ako ju poznáme dnes, vznikla vlastne za čias veľkej kultúrnej revolúcie v Číne a stojí za ňou najkrvavejší vodca Mao Ce-tung.

Lekári so základkou

Západná medicína sa dostala do Číny začiatkom dvadsiateho storočia. Väčšinu Číňanov však naďalej zabíjali epidémie malárie, tuberkulózy, moru, kiahní, proti ktorým boli metódy ľudových liečiteľov bezmocné. Preto Mao a bohatí Číňania riešili svoje zdravotné problémy metódami západnej medicíny.

Keď sa však Mao chopil moci, sľúbil kvalitnú zdravotnú opateru všetkým Číňanom. A na to mu lacná tradičná medicína bola dobrá. To, že nemal lekárov, nevidel ako problém. Ako prvé si vzal na paškál študentov medicíny. Tri roky štúdia im vraj musia stačiť. Čím dlhšie leží človek v knihách, tým je hlúpejší, tvrdil. A začal produkovať zdravotníkov, ktorí naozaj štúdiom zbytočne nehlúpli. Takzvaných bosých doktorov si vo svojej dedine jednoducho vybrali družstevníci. Stačilo, ak mali šesť tried základnej školy. Na štúdium im muselo stačiť pol roka, prípadne tri mesiace počas zimy, keď nebolo treba pracovať na ryžových poliach. Nečudo, že takýchto lekárov mal zakrátko pol milióna.

Ja by som sa tak neliečil!

Ich učebnicou bola Príručka bosého lekára. Tá pôvodná mala skoro tisíc strán a šesťsto bolo venovaných liečebným metódam a liekom západnej medicíny. Keďže tých bol v Číne nedostatok, ako núdzové riešenie sa zdravotníkom radilo využiť bylinky, čaje, akupunktúru… Poznatky západnej medicíny však pri opakovaných vydaniach postupne vypadli. A na export knihy na západ zostalo len to, čo sa hodilo čínskej vláde na vykreslenie obrazu učenia starého tisíce rokov. A ľudia sa chytili. Tradičná čínska medicína je dnes v USA a v Európe pojem a čoraz viac pacientov ju uprednostňuje pred naším „západným“ zdravotníctvom! Možno by svoj postoj prehodnotili, keby si prečítali Maovo priznanie svojmu osobnému lekárovi, že on by sa ňou teda neliečil!

