Za unesenú dcérku by dala aj život

Stratená je mysteriózny psychotriler, ktorý splní všetky očakávania milovníkov tohto žánru. Presvedčí vás, že v tomto žánri ešte nebolo všetko vymyslené a je stále čo objavovať.

Pred osemnástimi rokmi prišla o dieťa.

Príde pri jeho hľadaní aj o život?

Pred osemnástimi rokmi sa Helena, šesť¬mesačná dcérka Simone Porterovej, stala obeťou únosu. Simone a jej manžel Matt si pomaly znovu vybudovali rozvrátené ¬životy, ale bolesť zo straty dieťaťa ich nikdy neopustila.

Zrazu sa sčista-jasna objaví mladá žena Grace a tvrdí, že má informácie o ich unesenej dcére. Ale kto je v skutočnosti Grace a môže jej Simone dôverovať?

Keď zmizne aj Grace, Simone sa pustí do zúfalého hľadania dcéry aj ženy, ktorá má dôležité informácie o tom, kde sa nachádza. Pomaly sa posúva k pravde, ale sama sa ocitne v nebezpečenstve.

„Dovoľte mi, aby som vám niečo ukázala,“ zašemotí, takmer ju nepočujem, lebo šepká. Siahne do vrecka a na zlomok sekundy som si istá, že keď vytiahne ruku, zazriem čepeľ noža. Vtom sa mi myseľ upokojí a uvedomím si, na čo sa pozerám.

Na mäkkého modrého zamatového zajačika.

Helenkinu hračku.

„Odkiaľ ho máte?“ zvolám, neschopná odtrhnúť od neho oči.

Grace mi ho podá, roztrasenými rukami po ňom siahnem. „Takže mám pravdu. Je jej. Patrí vašej dcére? Potrebovala som sa o tom presvedčiť,“ povie. Ani jedno jej slovo nedáva zmysel.

Znovu sedím, prezerám si hračku, dávam si pozor, aby ma city načisto nepremohli a nezatemnili mi úsudok. Čo by som urobila, keby išlo o príbeh, čo spracúvam pre televíziu? Povedala by som matke, že v ten rok možno vyrobili aj niekoľko miliónov takých zajačikov. Matt ho kúpil v charitatívnom obchode, nemám najmenšiu predstavu o jeho pôvode. Viem len to, že Helena si ho vo svojom veku veľmi obľúbila. A mala ho pri sebe, keď ju uniesli.

Prezerám si ho, prstami hladkám mäkký materiál a dospievam k presvedčeniu, že ide o dcérinu hračku. Priložím si ju k nosu a vdýchnem do seba látku, ale vôňa mi je neznáma: prací prášok, aký som nikdy nepoužívala.

Kathryn Croftová vyštudovala mediálne umenie a anglickú literatúru. Pôvodne pracovala ako stredoškolská učiteľka, v súčasnosti sa naplno venuje literárnej tvorbe. Napísala už päť úspešných románov a zaradila sa medzi bestsellerové autorky.

Šokovala najmä knihou Stratená – brilantný triler, aký zvyknú napísať svetoznámi spisovatelia, ktorí patria medzi to najlepšie a najpredávanejšie. Rýchly spád, mrazivé napätie, množstvo otázok a predovšetkým vynikajúci záver.