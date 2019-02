Zberba v zlate: To čo sa deje v komnatách anglickej kráľovnej vás šokuje

Favoritka je vlastne zároveň favoritom tohtoročných oscarových nominácií. Veď ich má až desať, vo všetkých najdôležitejších kategóriách. Navyše získala už Zlatý glóbus, dve ceny na benátskom festivale, má cenu filmovej kritiky a mnoho ďalších ocenení. Napriek tomu táto svojrázna historická komédia určite neulahodí každému.

Cynická krása

Kto videl predchádzajúce filmy režiséra Yorgosa Lanthimosa, vie, že okrem toho, že sú zaujímavé, sú čudné. Majú špecifický, drsný humor. Ani Favoritka nevybočuje z radu. Zavedie vás do nádherných komnát a kráľovských záhrad, z oslepujúcej krásy kostýmov doslova prechádza zrak a herecké výkony hviezd sú skvelé. Napriek tomu aristokrati, ktorých film zobrazuje, sú poriadna zberba. Na čele so slabomyseľnou kráľovnou v podaní Olivie Colmanovej. (Za svoj výkon neistej, chorobami a vášňou zmietanej panovníčky získala Zlatý glóbus.) De facto za ňu vládne jej hlavná dvorná dáma (Rachel Wiesz). Panovníčku tyranizuje ako zlý muž, trestá ju a manipuluje ňou cez sex. Rovnako cynická je však aj krehká Abigail v podaní Emmy Stonovej, ktorá sa na dvor votrela ako chudobná príbuzná. Tvári sa, že jej pomôže aj miesto slúžky. Pritom má jasný cieľ, aby sa stala Anninou favoritkou. Nevadí jej, že cesta vedie cez intrigy a sex. Jednoducho, ak si myslíme, že doba, v ktorej žijeme, je cynická, Favoritka nám ukáže, že to tak zrejme bolo vždy. Jedno, či nosíme texasky, alebo šaty vyšívané zlatom, smotánka je zväčša na zaplakanie.