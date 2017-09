Zimomriavky pri počúvaní hudby: Ľudia, ktorí to zažívajú sú údajne výnimoční!

Zimomriavky pri počúvaní hudby robia z ľudí výnimočné stvorenia. Absolvent Harvardu Matthew Sachs sa zaoberal, či existuje prepojenie medzi počúvaním hudby a reakciou pokožky.

Preskúmal mozgy

Do svojho výskumu síce zapojil len 20 študentov, z ktorých len 10 podobný pocit a reakciu zažili. Tejto vzorke študentov preskúmal mozog pomocou skenov. Pri výskume zistil, že ľudia, ktorí emocionálne a mentálne prežili pieseň majú iný mozog ako tí, ktorí na pieseň nereagovali žiadnym spôsobom. Jeho výskum ukázal, že títo ľudia majú hustejší objem vlákien, ktoré spájajú sluchovú kôru a oblasti, ktoré majú na starosti spracovávanie emócií. To znamená, že obe môžu efektívnejšie komunikovať.

Výnimočnosť

Ak vám teda hudba spôsobuje zimomriavky na tele, znamená to, že máte vyvinutejšie a silnejšie emocionálne prežívanie. Matthew však spomenul aj to, že niektoré piesne sa spájajú s našimi prežitkami a tie rovnako môžu spôsobiť tento prejav kože. V budúcnosti by podľa neho mohla hudba slúžiť aj na terapeutické zákroky pri stavoch depresie.

