Život za 80 eur? Ak ste neskúsení, spoľahnite sa na horského sprievodcu!

V nížinách teplomer už atakuje rekordy, no na horách stále vládnu zimné podmienky. Cez deň kašovitý sneh sa cez noc zmení na klzkú kryhu, z ktorej trčia skaly, konáre či hrudy ľadu. Pred pár dňami po nich vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách kráčal aj Patrik (†22) zo Strážskeho s priateľkou. Mladík sa pošmykol a nešťastne spadol cez skalný prah.

Pre silný vietor nelietali vrtuľníky, preto sa záchranári vybrali na miesto nešťastia z ústia doliny pešo. V ústrety im z celoročne otvorenej Zbojníckej chaty vykročil Martin (†28). Na chate trávil ako zamestnanec posledné hodiny, chcel sa stať záchranárom.

Bola nedeľa popoludní, mohol sedieť s nohami vyloženými na stole. No v Martinovi sa ozvala zodpovednosť a rozhodol sa spasiť Zemplínčana, ktorý vo Veľkej Studenej doline kráčal mimo značeného chodníka. Martin, otec osemmesačného chlapčeka, bol fyzicky zdatný, obozretný, poznal terén. Kúsok od Zbojníckej chaty sa však do priepasti nešťastne zrútil aj on. Po páde na zľadovatenom teréne vraj narazil do jedinej skaly, ktorá zo zeme trčala.

Objednajte si sprievodcu

„Každý človek vrátane záchranára musí poznať svoje limity. Nech je akýkoľvek skúsený, nemal by podceniť riziko. Nesmie sa dať ovládnuť stresom a časovou tiesňou. Martin vyrazil na pomoc Patrikovi s tým najlepším úmyslom. Vedel, že pri záchrane života ide o sekundy. No zrejme práve preto išiel na lyžiach riskantnejšie než inokedy. A to sa mu stalo osudným,“ myslí si Samuel Hruškovic z portálu o záchranároch. Každý výjazd horskej služby, ale aj zdravotníkov či hasičov k človeku v núdzi podľa neho nesie dvojnásobné riziko. Ohrození sú aj záchrancovia.

Aj oni majú svoje rodiny, čakajú na nich deti. Je jar, blíži sa Veľká noc, teploty majú opäť klesnúť pod nulu. Naše veľhory sa tradične zaplnia návštevníkmi. Všetci sa chcú vrátiť domov zdraví a nabití energiou. Ako predchádzať nešťastiam? Ľudia, ktorí terén vo Vysokých Tatrách dobre nepoznajú a vyberú sa do dolín hoci len na krátku prechádzku, si môžu objednať horského sprievodcu.

Ten sprevádza turistov na technicky menej náročných výstupoch a túrach. Určuje tempo, pozná miestne pomery, vyhodnotí náhle zmeny počasia aj stav terénu. Dbá na pohodu klientov, pričom s menej zdatnými prekonáva ťažšie úseky, prípadne pomocou lana zaistí ich bezpečnosť.

Neodbočujte z chodníka

Snehové polia a zvyšky starého snehu sú vo Vysokých Tatrách niekedy až do leta. „Nešmýkajte sa po nich. Majte na pamäti, že na konci snehového poľa môžu byť ostré skaly,“ vystríha horský sprievodca Peter Svätojánsky. Ak počujete pod snehom tiecť potok, je to znamenie, že sú tam skryté dutiny, vymyté vodou. Toto miesto radšej obíďte. Ak sa spoliehate na vlastné sily, vezmite si so sebou turistické palice, ktoré vám zabezpečia stabilitu, niekedy sa hodia aj stúpacie železá. Nie je to frajerina, obyčajné pošmyknutie na vlhkej skale môže mať fatálne následky a v Tatrách pribudnú ďalšie kríže z ľadu.

Horskí záchranári zdôrazňujú, že návštevníci hôr často doplatia na prehnané sebavedomie. Oni však neriešia, či je niekto lajdák, alebo mal len smolu, ich prácou je pomôcť mu. Ak však k človeku v núdzi prišli neskoro, cítia smútok a sklamanie. „Na takéto situácie sa pripravujú, ale tí chlapi sú ľudia ako všetci ostatní. Niektoré situácie v nich zahojí čas, iní si nesú duševnú bolesť so sebou po celý život. Vybavuje sa im v spomienkach, vracajú sa k nej v snoch,“ myslí si psychológ Jindřich Cupák. Posttraumatickú stresovú poruchu záchranára neraz zahojí až psychoterapia, ktorá prinesie iný uhol pohľadu na veci. Život dvom ľuďom z Veľkej Studenej doliny však už nič nevráti...

V bezpečí

Horského sprievodcu si môžete objednať na webovej stránke horskysprievodca.eu, kde vám poradia nielen výber túry, ale opíšu aj jej náročnosť. „Mnoho ľudí nemá o našich horách a pohybe v nich predstavu. My ich bezpečne prevedieme po značených chodníkoch aj ľahším vysokohorským terénom, v ktorom nie je nutný horolezecký výstroj,“ hovorí Peter Svätojánsky. Kontakty na horských sprievodcov majú aj vo väčšine tatranských hotelov a cestovných kancelárií. Poldenná túra do 4 hodín stojí pre 1 až 2 osoby 80 eur, pre skupinu 3 až 6 ľudí 120 eur.

Na výlete dbajte na:

ročné obdobie: dĺžku dní, počasie, teplotu a prevádzku chát, do ktorých sa v prípade potreby môžete uchýliť

na svoje schopnosti, kondíciu a technickú vyspelosť

vplyv vyššej nadmorskej výšky na ľudský organizmus, vyššiu slnečnú intenzitu, vietor, zimu

