Zo zákulisia veľkého slovenského festivalu: Neuveríte, čo si zaželala najdrahšia spevácka hviezda!

Otec, uznávaný gynekológ, to vlastne Rasťovi uľahčil. Stať sa lekárom mu vyslovene zakázal. Rasťa hudba bavila odmalička, a tak bolo jasné, že ak nebude stáť v operačke, tak na pódiu. Nakoniec sa všetko vyvinulo opačne – nestojí na pódiu, ale s kolegom Sveťom Moravčíkom organizujú všetko pod ním. Keď s prípravou prvého ročníka Uprisingu začínal, jeho rodičom to nebolo jedno. Rozpočet nepustil a nikto nevedel, či reggae hudba pritiahne na Slovensku aspoň tisíc ľudí.

„Náš rodinný priateľ Pavel Daněk, ktorý organizuje Bratislavské jazzové dni, sa musel mojim rodičom zaručiť, že o dom určite neprídu,“ smeje sa Rasťo. Ešte týždeň pred prvým ročníkom mu však do smiechu nebolo. „Predaných sme mali iba tristo lístkov a odstúpil mi generálny partner. Vyzeralo to tak, že to bude absolútna pohroma, ale stal sa zázrak. Do konca festivalu sa predalo ďalších tritisíc lístkov.“ O tom, že pred desiatimi rokmi mal viac šťastia ako rozumu, už dnes vie, hnalo ho však obrovské nadšenie. „Kašľal som na rozpočty, v hlave som mal iba interpretov, ktorých pritiahnem. Až po niekoľkých rokoch som pochopil, že alfa a omega celého festivalu je matematika, respektíve správne nastavenie rozpočtu. Zo začiatku som celé dni presedel nad tabuľkami a pre istotu si zapisoval všetky ceny od uterákov až po pódium,“ zabáva sa dnes nad svojou počiatočnou naivitou.

Vysoké ciele

Hoci pre mnohých nie je Uprising klasický festival s rôznymi hudobnými žánrami, už nielen nadšenci reggae vedia, že si tu môžu vypočuť svetovú kvalitu. Každým rokom sa organizátorom podarí pozývať slávnejšie mená. Vyberať umelcov a správne to namixovať je však hotová alchýmia.

„Stačí jedna hviezda, ktorá nezapasuje, a celé sa to môže rozpadnúť,“ hovorí Rasťo. Viackrát sa stalo, že si ľudia výber umelcov, hoci nie až takých známych, pochvaľovali a potom prišlo veľké meno a odrazu boli všetci nespokojní. „Vo všeobecnosti však ide o dobrú kombináciu niečoho, čo chcú ľudia, niečoho, čomu dôverujeme my, a toho, čo je dostupné,“ vysvetľuje a prezrádza tajnosti z kuchyne. Koho teda ľudia najviac chcú? „Damiena Marleyho,“ hovorí jednoznačne, no rovnako jednoznačne vie, že dostať túto hviezdu na Slovensko bude veľmi ťažké.

„Má veľa koncertov po celom svete a ak by mal prísť z Ameriky len kvôli Uprisingu, bolo by to veľmi nákladné. Nemôžeme si to dovoliť,“ vysvetľuje. „Stáva sa však aj to, že kapely, ktoré vo svete vypredávajú desaťtisícové haly niekoľko dní po sebe, u nás veľa vody nenamútia. Podarilo sa nám sem priviesť legendárnu kapelu KASSAV’. Veľmi chceli prísť na Uprising, no nemal som ich, žiaľ, z čoho zaplatiť. Bežne si pýtajú honoráre vo výške celých rozpočtov našich prvých ročníkov. Nakoniec sme sa dohodli, a keď sme to s radosťou zverejnili na sociálnej sieti, dostali sme podľa očakávania asi desať lajkov,“ smeje sa. Známeho umelca za nemalé peniaze si organizátori pripravili aj tento rok. Alpha Blondyho Slováci síce zatiaľ veľmi nepoznajú, no Rasťo je hrdý, že prijal ponuku vystúpiť na Uprisingu. Vie totiž, že si ho prídu vychutnať Nemci aj Rakúšania, ktorí ho milujú.

Podpis je svätý

Dohadovanie podmienok aj honorárov hviezd by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať najnáročnejšie, Rasťo však tvrdí, že toto je už iba omrvinka z celoročnej prípravy podujatia. „V podstate ide len o vyjednávanie podmienok. Umelec pošle svoje požiadavky, my vyhodnotíme, či sa aspoň niekde vieme stretnúť. Keď sa podpíše zmluva, musia ju dodržať obe strany. Ak si napríklad umelec želá víno z Fidži a ja mu to podpíšem, musí ho mať, aj keby som mal ísť poň na Fidži osobne. Ak ho nedostane a bolo v zmluve, pokojne sa môže rozhodnúť, že večer nevystúpi.“

Tohtoročné potešenie

Rasťo Pružinec sa tento rok pripravuje na svetovú hviezdu – Seana Paula. Držiteľ Grammy je na hudobnej scéne už dvadsať rokov. Tento doposiaľ najdrahší umelec Uprisingu je však hviezdny hlavne svojou skromnosťou: „Nechcel ani žiadne nápadné limuzíny, iba obyčajné pohodlné auto. Napísal síce zoznam značiek, ale sú to autá, ktoré má u nás aj bežný človek,“ prezrádza organizátor. A čo sa deje, keď sa festival skončí? „Všetko musíme vyplatiť, upratať, dať do pôvodného stavu a skontrolovať škody. Keď si potom vyložím nohy a odrazu mi nezvoní telefón, mám zvláštny pocit prázdna.“ Ten však netrvá dlho. Umelcov, ale hlavne sponzorov na rok 2018, rieši už teraz...

Tohtoročný Uprising sa bude konať 25. - 26.8. na bratislavských Zlatých pieskoch.

