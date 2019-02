ZVRÁTENÁ túžba po štíhlosti. Aj naši chirurgovia sa chytajú za hlavu. Veria, že...

Medzi trendy rôznych vylepšení patrí aj zoštíhlenie vďaka odstráneniu rebier. V dôsledku tohto zákroku ženy dosiahnu osí driek a muži vysnívaný trojuholník. Väčšina zdravej populácie si však ťuká na čelo a namiesto návštevy chirurga týmto ľuďom odporúča radšej psychológa. „Na Slovensku a Česku neviem o nikom, kto by robil takéto zákroky. Všeobecne aj v Spojených štátoch amerických, kde je trh väčší a určite aj dopyt, robí túto operáciu len málo chirurgov. Nesúvisí to však s technickou stránkou operácie, pretože každý skúsený chirurg by bol schopný túto operáciu úspešne urobiť, podstata problému je v potenciálne nebezpečných komplikáciách. Tiež v otázke, nakoľko takáto operácia môže človeku pomôcť pri dosiahnutí vytúženej postavy. Ak hovoríme o radikálnych premenách a doslovnej hour-glass figure (postave presýpacích hodín), tak takýto dopyt je. Ale keď sa ľudia oboznámia so všetkým, čo to obsahuje, podstúpi to len veľmi málo z nich,“ vysvetľuje MUDr. Gabriel Šlárko, plastický chirurg Yes Visage.

Toto hrozí

Hlavnou úlohou rebier, ktoré zvládnu aj tvrdší náraz, je ochrana vnútorných orgánov. Je teda bezpečné ich odstrániť? „Na dosiahnutie želaného efektu sa odstraňujú najčastejšie len posledné dve, takzvané voľné rebrá, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane hrudného koša. Robí sa to cez dva rezy na zadnej strane chrbta. Aj tieto rebrá však kryjú dôležité orgány. Z toho vyplýva potenciálne nebezpečenstvo poranenia pri operácii – možná perforácia do hrudnej dutiny s následným pneumotoraxom, vzduchom medzi pľúcami a hrudnou stenou. To by vyžadovalo krátkodobú drenáž hrudnej dutiny. To považujem asi za najhoršiu možnú komplikáciu, ktorá by mohla vzniknúť. Ak by však takúto operáciu vykonával nejaký lekár bez praxe a špecializácie, je hypoteticky možné aj poranenie, napríklad žalúdka, čreva alebo pečene. Zvyšné teoretické komplikácie sú také ako pri každej operácii – krvácanie, infekcia, problémy s hojením jazvy,“ vysvetlil nám MUDr. Gabriel Šlárko.

Zvažoval by

Odborník síce jednoznačne neodsudzuje tieto zákroky, ale… „Osobne mi neprináleží súdiť akékoľvek preferencie a vizualizácie čejkoľvek postavy. Ak by som bol u konkrétneho človeka silne presvedčený, že mu takáto operácia pomôže pri dosiahnutí nejakého vytúženého cieľa a že chápe všetky riziká, ktoré to prináša a nie je možné to dosiahnuť inak, takú operáciu by som zvážil,“ dodáva otvorene. „Dnes sa prekračujú limity v každom odvetví, a to naše nie je výnimkou. Je to skôr filozofická otázka, kde sú nastavené limity. Každý ich má nastavené inak – čo je pre niekoho cez čiaru, je pre niekoho konzervatívne. Nie je to len obraz tejto doby, existovalo to vždy. Aj dopyt po osom páse je prenesený spred 130 rokov a z éry korzetov. Vždy je najpodstatnejšia motivácia a tá pre mňa určuje všetky limity. Motivácia má byť čistá a úprimná,“ myslí si plastický chirurg.

Nebude to robiť

Kedy tento fenomén zavíta k nám na Slovensko, je zrejme iba otázkou času. Bude mať však ľuďom bažiacim po ultraštíhlom drieku kto odstraňovať rebrá? „S touto požiadavkou som sa osobne nestretol, ale v zahraničí, hlavne v Amerike a Ázii, tento zákrok už patrí takmer do bežného arzenálu operácií v ponuke väčších estetických kliník. Pacientky zákrok podstupujú z túžby po štíhlejšom páse. Samozrejme, dostávame sa tu na tenký ľad medzi snahou o ,dokonalé‘ telo a zároveň rizikom, že zákrokom telu funkčne a anatomicky skôr uškodíme. Pre mňa je tento zákrok z čisto estetických dôvodov už asi za čiarou a z etického hľadiska sa ho ani dobudúcna nechystám zaradiť do svojho repertoáru operácií,“ povedal nám MUDr. Juraj Payer, PhD, plastický chirurg z Premier Clinic.

Za hranicou estetiky

K tejto téme sme oslovili aj ďalších odborníkov, ktorých každodennou pracovnou náplňou je zvažovať mieru estetiky súvisiacu s úpravou zovňajška. „U nás som také požiadavky nezaznamenal a nehovorí sa o tom ani na kongresoch u nás ani v Česku. Ale ako sa hovorí, za peniaz v Prahe dom,“ konštatuje plastický chirurg MUDr. Jozef Fábry z PosoniumClinic. Dermatologička MUDr. Iveta Hasová z Mediskin by v prvom rade zisťovala, či klient zvážil všetky riziká, ktorých je naozaj požehnane.

Tretina pacientok odstúpi

Manželka Vila Rozborila, ktorá je majiteľkou kliniky estetickej medicíny, hovorí o tom, že niekedy stráca dych nad vecami, ktoré sú ľudia schopní dať si urobiť v mene krásy. A odstránenie rebier kvôli štíhlosti je jedna z nich. „Sú momenty, keď sa pýtam, či pracujem v správnom odbore. Ale vždy si odpoviem, áno, pretože krása má byť hlavne o zdraví a bezpečí zdravia, ale nie o hlúposti a absolútnej neprirodzenosti,“ myslí si MUDr. Sandra Novotná-Rozborilová z kliniky Esthetic. Na otázku, či by odmietla takúto klientku, povedala, že zrejme jej klinika nepatrí k tým, ktoré by klienti s touto požiadavkou vyhľadávali. „Robila som si štatistiku o chirurgických zákrokoch na našej klinike. Tridsať percent konzultácií k chirurgickým operáciám sa končí tak, že sa zákrok nevykoná. Napríklad keď ide o úpravu pŕs, ženám odporučím, aby počkali po narodení dieťaťa, keď skončia s dojčením a podobne. Pochopila som, že patríme ku konzervatívnejším pracoviskám,“ hovorí lekárka.

Na vlastné riziko

Známou tvárou z oblasti estetickej medicíny je aj MUDr. Adriana Tomeková z kliniky Tomar. Pre ňu je odstraňovanie rebier zbytočný hazard pacienta so zdravím. „Na takúto operáciu ide pacient na vlastné riziko. Na všetky riziká musí byť človek upozornený pred každou operáciou. Určite podpisuje zmluvu a myslím si, že v tomto prípade podstupuje veľké riziko. Podľa mňa je to za hranicou, či sa zákrok týka mužov, alebo žien. Posúvať estetiku na úkor zdravia, to nerobí normálny človek. Nie každý lekár by pristúpil na tento zákrok. Viem, že sa to deje najmä v zahraničí, ale všetky dôsledky a následky takejto operácie znáša pacient sám,“ hovorí dermatovenerologička.