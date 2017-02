6 najhorších chýb, ktorých sa dopúšťate pri flirtovaní

Čo môže mužovi liezť na nervy?

1. Stále sa smejete

Úsmev pristane každej tvári, smiech je výborná zbraň aj spôsob ako preklenúť hluché miesta v konverzácii. Muži nemajú radi zachmúrené ženy ale všetko s mierou! Mužské uši neznášajú neprirodzený hlasný a ostrý ženský smiech, z ktorého jasne cítiť, že sa pretvarujete.

2. Hovoríte o iných

Nestavajte konverzáciu na ohováraní druhých ľudí alebo nebodaj svojich bývalých nápadníkov. Muž si predstaví že raz takto budete hovoriť o ňom a zaradí spiatočku. Nechváľte sa ani tým, že je o vás záujem, muž to môže pochopiť ako signál: Daj mi pokoj, mám vo výhľade niečo lepšie.

3. Prejavujete prílišný záujem

Nemusíte celou svojou bytosťou visieť na jeho perách a gestách, neukazujte, že ste vo vytŕžení z jeho blízkosti, neklaďte mu tisíc otázok a neprejavujte odhodlanie byť teraz a hneď jeho otrokyňou. Zachovávajte si hrdosť a odstup.

4. Ste príliš sebavedomá alebo tvrdá

Ak máte dočinenia s hanblivejším mužom, môže sa vám stať, že sa v jeho blízkosti začnete cítiť až príliš sebavedome. Dajte pozor, aby sa z vás nestal tank, pred ktorým muž skočí do zákopu. Rovnako nie je dobré kompenzovať nedostatok sebavedomia tým, že sa budete hrať na skúsenú ženu, ktorá má rada život typu „ruka hore“, ak taká v skutočnosti nie ste.

5. Klamete

Ak si budete vylepšovať svoj imidž drobnými lžami a objekt vášho záujmu na to príde, znechutí ho to. Aj keď to budú len zdanlivo nevinné výmysly. Muž má ľúbiť vás, nie váš hologram… Dávajte si pozor aj na to, aby ste sa nepretvarovali pri prejavovaní záujmu o jeho koníčky. Ak vám lezie na nervy futbal a on ho miluje alebo počúvate vážnu hudbu a nie jeho obľúbený punk, pokojne mu to povedzte. Nemôžete sa s ním zhodnúť predsa vo všetkom, nájdete aj spoločné záujmy.

6. Prepadli ste kyberstalkingu

Dávajte si pozor, aby sa z vás nestal stalker na sociálnych sieťach. Nemusíte každú hodinu kontrolovať facebook muža, o ktorého máte záujem, hrabať sa v jeho priateľoch, sledovať, kedy bol online, stopovať jeho bývalé… Verte, nebude mu to príjemné.

