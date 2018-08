Ďalší celebritný ROZCHOD! K udržaniu manželstva jej nepomohlo ani toto hriešne sexi telo

Ich láska pôsobila ako z románu. Ona nádherná herečka s citom pre módu, on úspešný veterinár, ktorý jej bol oporou. Napriek tomu sa už dlhšie špekulovalo, že to Kateřine s manželom Janom Herčíkom (60) vo vzťahu nefunguje.

Každý bol inde

Kateřina sa venovala spirituálnym záležitostiam, cvičeniu a tetovaniu dokonalého tela, ktoré bez predsudkov vystavuje na obdiv po sociálnych sieťach. Jan, naopak, svoj život nepotreboval zdieľať s inými. Možno aj to bol kameň úrazu, že obaja paralelne žili dva rôzne životy, ktoré neboli prepojené spoločným dieťaťom.

Nahradila ju iná

Kateřina po ňom vždy túžila, no osud to zariadil inak a ona to pokorne prijala. Rana osudu však prišla aj druhýkrát. Manželia sa rozišli a jej miesto už prekvapivo obsadila iná žena. „Cítim smútok zo straty dôvery, zo sklamania. Zachovanie lásky je v neľahkých, bolestivých situáciách nevyhnutné,“ prehovorila pre české médiá herečka.

Aby toho nebolo málo, manžel sa rozhodol predať dom, v ktorom bývali a do ktorého si najnovšie už vodí novú lásku. „Áno, dom predávame! Ja do toho veľmi nehovorím, je to manželov dom. On sa tam narodil a je to jeho rozhodnutie,“ dodala pokorne s dodatkom, že sa má fajn, aj keď spoločnú domácnosť bola nútená opustiť práve ona. Či to nie je len póza, je však otázne...