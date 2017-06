Je to viac ako jasné! 5 signálov, že už skutočne potrebujete sex

Vedeli ste o tom, že nedostatok sexu sa podpíše na žene nielen po psychickej stránke ale aj po fyzickej? TOTO sú fakty, ktoré so sebou prináša sexuálny pôst.

Únava

Bez sexu sa ženy cítia oveľa viac unavené, ako keby si posteľné číslo dali 3x za deň. Môže za to hormón oxytocín, ktorý sa vyplavuje počas orgazmu. Práve tento hormón pôsobí ako sedatívum, nečudujte sa preto, že trpíte napríklad nespavosťou.

Choroby

Je to s vašou imunitou ako na hojdačke? Ak vás neustále obchádzajú choroby, skutočne vám sex chýba viac ako si možno myslíte. Počas pohlavného styku sa množstvo protilátok proti chorobám zvýši až o 30%.

Starnutie

Poznáte ten pocit, keď sa po milovaní pozriete do zrkadla a vaša pokožka je oveľa viac vypnutá? Na svedomí to má kolagén, ktorý sa po intímnostiach dostáva do pleti. Ak chcete vyzerať mladistvo – milujte sa!

Bolesti

Bolí vás často hlava a trpíte migrénami? Naordinujte si najlepšiu „tabletku“, ktorou je sex. Oxytocín a estrogén dokážu tlmiť a odstrániť bolesti rovnako účinne ako tabletky. Vyberte si zdravšiu a príjemnejšiu alternatívu.

Pamäť

Zabúdate? Buďte v kľude, naozaj nejde o prejavy starnutia. Jednoducho vám chýba akékoľvek intímne zblíženie. Počas sexu sa okysličuje krv, ktorá sa dostáva do mozgu a ten môže pracovať na plné obrátky.

