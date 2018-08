Jedlo neovplyvňuje len naše zdravie a výzor, ale aj sexualitu. TOTO nás nabudí, TOTO nie

Stredomorská strava, ktorá je bohatá na minerály, ryby, čerstvú zeleninu, ovocie a olivový olej, vraj dokáže zázraky. Jedna zo štúdií vplyvu jedla na ľudskú sexualitu dokonca tvrdí, že chuť na milovanie sa po ich konzumácii vrátila tretine mužov s poruchami erekcie!

Niektoré potraviny znižujú hladinu testosterónu. Foto: pixabay.com

Pozor na sóju

Možno sa v týchto dňoch rozhodujete, kam sa vyberiete na letnú dovolenku. Ak to bude Ázia, nepreháňajte to v nej so sójou. Štúdia v časopise Nutrition upozorňuje, že je síce výživná, súčasne však znižuje hladinu testosterónu. A aj mladým a zdravým mužom môže spôsobiť impotenciu.

Krízu vraj zažehná mäso a vajcia. Foto: pixabay.com

Raňajkujte vločky

Chuť na posteľné radovánky údajne strácame po diéte s nízkym obsahom bielkovín. Takže občas si kvôli sexu treba dopriať aj mäso a vajcia. Nádej pre mužov, ktorí trpia predčasnou ejakuláciou zasa prinášajú ovocné vločky. Stačí ich párkrát za týždeň raňajkovať a problém je vyriešený...

