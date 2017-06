Kedy sme naozaj zaľúbení? Keď nechceme, aby náš vyvolený spával s inou

„Raz mi vodič kamiónu povedal. Stretol som Mary Anne a svet mal zrazu iný stred. Tým stredom bola ona,“ hovorí Helen Fisher. Antropologička z Colorada takmer pol storočia profesionálne skúma ľudí, ktorí zažili lásku na prvý pohľad. Aby pochopila konanie zaľúbených, čítala milostné básne z celého sveta. V jednej z nich chlapec nedokázal odložiť bambusový koberček. „Len preto, lebo videl ako ho jeho dievča pri prvom stretnutí vybalilo,“ podotýka Helen.

Nádej a beznádej

Romantická láska je veľmi jednoduchá. Je plná emócií. Cítite z nej eufóriu, máte kopec energie, na svet sa pozeráte srdcom. Zo všetkých pohárov v práci je najkrajší ten, z ktorého pije vaša vysnívaná. Najdokonalejšie šaty sú tie, v ktorých prišla. Milujete to, čo miluje ona. Žiarite šťastím, no stačí, že vám nezdvihne telefón a upadnete do beznádeje. Kedy sa však naozaj zaľúbite?

Máme to v génoch

Ak sa s niekým vyspíte náhodou, nezaujíma vás, či má manžela. Naozaj sa zamilujeme až v momente, kedy nám začne vadiť, ak by náš vyvolený spával s inou. Stávame sa extrémne sexuálne majetnícki. „Máme to v génoch. Podstatou prírody je pritiahnuť k sebe dvoch ľudí dostatočne silno na to, aby začali spolu vychovávať deti,“ uzatvára Helen.

