Májový HOROSKOP LÁSKY: Ktorému znameniu sa črtá nezabudnuteľný milostný život?

V máji môže dôjsť k nevyhnutným, ale vítaným zmenám vo vašom vnútri i vo vonkajších okolnostiach. Mnohí pocítia potrebu vymaniť sa zo zavedených pravidiel a vyskúšať si vlastnú sebestačnosť. Črtá sa i príchod veľkej inšpirácie a energie. Zmeny jednoznačne posúvajú vpred. V máji by ste sa mali vystríhať pokušeniu robiť niekoľko vecí súčasne. Je pravdepodobné, že budete stáť zoči-voči starým porážkam a obavám. Vašou úlohou je rozpustiť sklamania spojené s minulosťou a nič v sebe nepotláčať. Nastáva čas vedome sa vzdať vzorcov myslenia, ktoré sú príčinou všetkých obáv.

Baran

Mesiac lásky prináša niekoľko zmien vo vašom milostnom živote. Predtým, než začnete nový vzťah alebo sa rozhodnete posilniť ten súčasný, je najlepšie popremýšľať, čo vlastne chcete v živote. Ocitnete sa v nevyhnutnom emocionálnom procese hodnotenia. Vaša príťažlivosť sa výrazne zvýši, budete sa cítiť atraktívne a neodolateľne. Ak ste single, máte veľa príležitostí na stretnutie s novými ľuďmi a možno jeden z nich je pre vás ten pravý. Ku koncu mája sa u vás zvýši citlivosť pre krásu, harmóniu a lásku.

Býk

Hneď od začiatku mesiaca prejde váš vzťah a emočný stav niekoľkými zmenami. Zmeny nemusia byť nevyhnutne negatívne – môžete sa so svojím partnerom presťahovať, alebo sa niečo medzi obidvoma zlepší, zvýrazní sa túžba po rodine. Chcete žiť s mužom a zdieľať s ním všetky aspekty svojho života. Obrovská zmena vo vašom vzťahu nastáva až neskôr a budete si musieť na ňu pár mesiacov počkať. Nateraz investujte do krásy, vynovte si šatník a vyskúšajte nový účes. Čím sú zmeny odvážnejšie, tým lepšie pre vás.

Blíženci

V máji potrebujete oveľa viac náklonnosti a vášne než to, čo momentálne máte. Paradoxom je, že ak na partnera tlačíte, bude to vo vašom vzťahu vytvárať viac problémov. Boje o moc, v ktorých sa pokúšate ovládnuť partnera, nikam nevedú a už vôbec nie pre dobro vzťahu. Prvá polovica mája bude plná vášne, ale i vzostupov a pádov. Aj ťažké energie sa dajú smerovať konštruktívne. Využite svoj dar prispôsobivosti na formovanie nových osobných cieľov a tak sa budete môcť vrátiť k milostnému životu bez zbytočných výkyvov.

Rak

Očakávajte prospešné životné zmeny. V mesiaci lásky vzrastá túžba váš vzťah legalizovať. Chcete mať vedľa seba niekoho, kto by vás sprevádzal životom. Ako plynie čas, túžba silnie. Ak vzťah ešte nemáte, máj by mohol byť špeciálny mesiac, keď nakoniec nájdete pravú lásku. V polovici mesiaca vás láska poriadne vyskúša. Len tí, čo dokážu prekonať prekážky, môžu posilniť cestu lásky a dosiahnuť, aby vzťah bol takmer neporaziteľný. Vitálny, neočakávaný nárast energie prichádza ku koncu mesiaca. Zistíte, že problém z minulosti má uspokojivé riešenie.

Lev

Ak ste zamilovaní, musíte sa podrobiť testu lásky. Je čas emocionálne vyrásť, vaše pocity môžu byť značne rozkolísané, ale všetko je na vás. Ak zvládnete náročnú skúšku mája, ak zostanete v rovnováhe a nedáte sa znechutiť, môžete dosiahnuť všetko, čo chcete. Máj je skvelý čas na naplánované aktivity zamerané na hľadanie nových spoločných životných cieľov s partnerom. Prílišná asertivita sa však neodporúča. Buďte verní sami sebe.

Panna

Prežijete nielen mesiac lásky, ale i celý rok lásky, ak urobíte prvý krok a podporíte jasnú myšlienku, ktorá vám umožní urobiť dôležité rozhodnutie. Je načase plnohodnotne žiť a vykročiť s vierou do nového vzťahu. Ak ste vo vzťahu, všetko sa zlepší a váš milostný život bude len perfektný. Váš mimoriadny máj sa podpíše i na vašom výzore. Zjavná krása a šarm každému udrie do očí a nebývalá ústretovosť ľudí vás tiež zaskočí. Nezabúdajte, že nič netrvá večne a je ťažké zmeniť to na dlhodobú výhodu. Májové šance rozhodne využite.

Váhy

Máj je pre vás mesiacom vnútorných zmien, ktoré ovplyvnia váš milostný život. Vyhraďte si dostatok času pre seba a analyzujte to, čo chcete a čo už nie. Začnite vážnejšie premýšľať o najdôležitejších otázkach života. Poctivosť je najlepšou devízou v záležitostiach lásky. Najlepšie urobíte, ak sa rozhodnete pre skoršiu dovolenku. Plánujte ju spoločne so svojou láskou, nič si nevynucujte. Kompromis vo vzťahu má pre vás vysoký potenciál odmeny. Netlačte na pílu, vyhnite sa konfliktu a namiesto toho vložte energiu do rastu a rozvoja vzťahu.

Škorpión

Začiatok mesiaca prinesie novú etapu v láske. Ak ste single, prežijete lásku s niekým, koho ste nedávno stretli a spolu vytvoríte veľký milostný príbeh. Neskôr už budete môcť žiť svoj dávny sen. V dlhodobejšom partnerstve môžu spočiatku vzniknúť isté komplikácie. Požiadavky, ktoré kladiete na seba, sa zdajú reštriktívne a budete musieť častejšie argumentovať. Situáciu vítajte, poskytne vám väčšie povedomie o partnerovi, naučí vás tolerancii a trpezlivosti.

Strelec

Rozhodujúci, motivačný, inšpiratívny – tak bude vyzerať váš milostný život v máji. Chcete byť šťastní, stretnúť lásku svojho života alebo legalizovať súčasný vzťah. Snaha získať, čo chcete, môže mať svoje úskalia, ale skôr či neskôr budete víťazom: láska prekoná všetko. Nechajte veciam voľný priebeh a váš milostný život bude neuveriteľný a nezabudnuteľný. Máj je dobrý na zlepšenie všetkého, na čom vám záleží. Prevláda praktickosť, efektívnosť a jasné myslenie. Diskutujte so svojím partnerom aj o potlačenom hneve alebo starej zášti.

Kozorožec

Vaša nepružnosť sa stráca a v máji zmäkne i srdiečko. Otvoríte sa novým možnostiam a necháte bokom škrupinu, ktorú ste vytvorili okolo seba v minulosti. Teraz je ideálny čas na dovolenku, kde sa budete so svojím partnerom venovať spoločným obľúbeným koníčkom. Ak nemôžete dovolenkovať, preferujte aspoň zábavu alebo spoločné voľnočasové aktivity. Takto prekonáte isté obmedzenia a prekážky. Budete v pokušení skúšať šťastie, veľkému riskovaniu sa však vyhnite. Tvrdá práca a disciplína vám prináša najvyššie odmeny na poli lásky.

Vodnár

Pripravte sa na májové zmeny. Partner bude v pozadí, čo spôsobí, že váš vzťah bude nestabilný. Váš spoločenský, profesionálny a finančný život vám nedovolí plne si vychutnať lásku. Pokúste sa uvoľniť, doprajte si viac času na romantiku a získate vzťahovú stabilitu. Cítite nutkanie vytvoriť pevný základ a vaše záujmy sa sústreďujú na rodinu. Prepracovanosť a vzťahovačnosť by vám mohli spôsobiť zbytočné problémy. Optimistický postoj zabráni prípadným nezhodám. Sebadisciplína je v máji pre vás kľúčová.

Ryby

Budete čeliť istým búrlivým situáciám, čo nie je dôvod potláčať svoje sny a optimizmus. Toto obdobie dokáže otestovať vašu nervovú sústavu, ale s určitým úsilím sa vrátite späť do normálu. V máji sa črtá nový vzťah alebo nové plány s partnerom. Po nepríjemnom období sa síce budete tešiť, ale veľká vášeň príde až o pár mesiacov. Nepochybujte o svojej ľudskej hodnote, hoci vidíte i to, čo nechcete vidieť. Aj nanič znaky majú pozitívnu stránku a môžu sa ukázať ako skryté aktíva.

Tipy pre vás

 Nájdenie lásky – noste pri sebe hviezdičku badiánu, prinesie vám šťastie potrebné na nájdenie životnej lásky.

 Sila ukrytá vo vzácnych kamienkoch – prívesok z morganitu vylieči staré sklamania v láske a prívesok z dioptazu zapláta bolestivú čiernu energetickú dieru spôsobenú ťažkým rozchodom. Partnerskú vernosť podporí modrý achát. Dajte ho pod vankúš, na ktorom spíte.

 Sila rastlín – pre rodinné šťastie v príbytku pestujte čo najviac fialových kvetín.

