Mali ste výmenu názorov? Toto PO hádke nikdy nerobte

Nebuďte tvrdohlaví a neignorujte ospravedlnenia

Požiadať o odpustenie nie je vždy jednoduché, často sa ťažko hľadajú slová aj tón – určite to poznáte. Preto ak vám váš partner chce povedať Prepáč, vypočujte ho. Načo špičkovať nepríjemnú situáciu? Dajte mu šancu, ak vidíte, že sa snaží.

Netvárte sa, že sa vôbec nič nestalo

Ak sa ľúbite, určite vás oboch hádka mrzí a chcete, aby dusno rýchlo vyprchalo. Ale nebuďte hercami a nesnažte sa tváriť, že nič nebolo. Doprajte si čas aj na vážne tváre a prehodenie pár slov na vyjasnenie situácie. Napätie musí opadnúť prirodzene. Navyše, ak sa vám podarilo povedať niečo, čo ľutujete, je čas poprosiť o odpustenie.

Netrestajte sa

Ak ste aj hádku vyprovokovali vy, nemusíte sa ponižovať, snažte sa nastoliť zmier normálnym dialógom, ospravedlnením a vysvetlením. Robte to ale tak, aby ste nepodkopávali svoje Ja, svoje zdravé sebavedomie a neskláňali hlavu nižšie ako je v skutočnosti treba.

Nemlčte

Metóda zabuchnutých dverí a ignorácie nie je dobrou cestou. Ak sa aj máte chuť na chvíľu rozísť do iných izieb, dvere nezatvárajte. Dávate tým najavo, že potrebujete len čas ale neotáčate sa partnerovi úplne chrbtom. Keď budete cítiť, že je správny čas, prídite za partnerom a skúste ho osloviť na pokojný rozhovor. Urazené mlčanie patrí na detské pieskovisko…

Nevracajte sa k tomu

Hádku a ani to, čo pri nej odoznelo, už v budúcnosti nevyťahujte. Ak ste sa zmierili, vyjasnili si veci, dajte za tým všetkým bodku. Inak sa vás partnerský život zmení na nekonečné výčitky.

Ak nemáte chuť na zmierovací sex, nenúťte sa

Zmierovanie sa v posteli môže zabrať a sex je v takýchto prípadoch niekedy veľmi oslobodzujúci, so silnými emóciami. Lenže musia to chcieť naozaj obaja. Ak to urobíte len preto, aby už bol kľud, ostane vo vás aj tak horkosť a možno sa pridá aj pocit poníženia.

Nežalujte sa na sociálnych sieťach

Výkriky do celého sveta vo forme statusov a smutných fotiek si odpustite. To robia pätnástky. O hádke nemusia všetci vedieť, je to vec vás dvoch. Myslíte si, že vás bude niekto ľutovať? Zaúraduje skôr ľudská zlomyseľnosť a škodoradosť.